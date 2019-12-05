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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İngiltere'den Nepal'e yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbul'da
Seyahat
Anadolu Ajansı
05.12.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbul'da

İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e doğru çıktığı yolculuğuna, rotası üzerindeki İstanbul'da mola vererek devam ediyor.

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Eşyalarını, vücuduna bağlayarak çektiği mini karavanında taşıyan Pope, iki gün önce akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Avcılar'dan D-100 Karayolu üzerinden Şirinevler'e gelen Pope, sahil yoluna dönmek için Bakırköy istikametine yöneldi.

İngiltereden Nepale yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbulda

Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu karşısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pope, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türk insanlarını tanıdığım için çok mutluyum." dedi. Türkiye'ye gelmek için 12 ülke geçtiğini belirten Rosie Swale Pope, bir hafta dinlendikten sonra Gürcistan'a devam edeceğini dile getirdi.

İngiltereden Nepale yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbulda

Zaman zaman yeşillik alanlarda ve benzin istasyonlarında dinlendiğini anlatan Pope, şöyle devam etti: "72 yaşındayım. Çok genç olduğumu düşünüyorum. Bu yolculuğu yapmaktan çok gururluyum. Bunu yapacağıma inanıyorum. Sadece inanmak yeterli bunun için. İki yıl önce eşimi kaybettim. Benim eşim Nepal'e gitmeyi çok istedi, fakat gidemedi. Nepal'de depremden dolayı insanlar öldü. Evler yıkıldı. Oradaki yetişkinlere ve oradaki çocuklara yardım için oraya gidiyorum. Eşim gidemediği için ben oraya gitmek istiyorum. Yolum inanılmaz güzel. Fantastik ve güzel insanlarla karşılaşıyorum. Kırmızı bir arabayla yolculuk yapıyorum ama sadece arabayla değil; bazen gittiğim ülkelerde arabamı bırakıyorum."

İngiltereden Nepale yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbulda

"Türk insanlarından yardımsever olmayı öğrendim"


Yürürken insanlarla diyalog halinde olduğuna dikkati çeken Pope, "Türkiye çok güzel. Maşallah Türkiye. Türk insanlarından yardımsever olmayı öğrendim. Türk insanları çok yardımsever. Bütün dünyada yardım derneklerinin artması gerekiyor. Bütün dünyadaki insanlar sevilmeli. Sağlık hizmetleri ve eğitim almalı. Bu doğal bir hak." ifadelerini kullandı.

İngiltereden Nepale yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbulda

"Soğuk havalara nasıl dayanacaksınız? Bu mini karavan sizi koruyacak mı?" sorusu üzerine Rosie Swale Pope, çok güçlü bir kadın olduğunu belirterek, "Çantamda, bagajımda battaniyelerim var. Aynı zamanda Türk çayı var. Onu çok seviyorum." dedi.

İngiltereden Nepale yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbulda

Rosie Swale Pope, günde yaklaşık 20 kilometre yol kat ediyor.

İngiltereden Nepale yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbulda

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