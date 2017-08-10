İlk modern insanların yaşadığı mağara Türkiye’de!

Kazı ekibinin başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erksin Güleç yaptığı açıklamada, Üçağızlı Mağarası'nda ilk çalışmalarının 1950 yıllarında başladığını, daha sonra 1989 yılında Fransız araştırmacı Minzoni-Deroche tarafından bölgede yüzey araştırmaları yapıldığını ve bu sırada geçmişi 200 bin yıl öncesine dayanan insan türü olan Neanderthaller ile aynı dönemde yaşayan ilk modern insanlarla ilgili kalıntılara ulaşıldığını söyledi.

Kendisinin de uzun süre Deroche ile çalıştığını, 1997 yılından bu yana ise zaman zaman uluslararası araştırmacıların katılımıyla ve Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden bir ekiple çalışmaların sürdürüldüğünü dile getiren Güleç, Üçağızlı Mağarası'nın antropoloji ve arkeoloji açısından dünya üzerinde çok önemli bir yer olduğunu belirtti. Üçağızlı Mağarası'nın en zor kazılardan biri olduğunu kaydeden Güleç, özellikle bölgenin coğrafi özelliği bakımından birçok fiziki zorluğu da beraberinde barındırdığını vurguladı.

Kazı alanını ziyaret eden Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, böyle bir tarihi alanın, böyle bir kazının Yayladağı ilçesi sınırları içerisinde bulunmuş olmasının, ilçenin ne kadar eski, kadim uygarlıklara ve önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Bu bölgede yapılan kaçak kazıların, bu çalışmaları güçleştirdiğini ifade eden Yüce, "Burada demir, altın veya gümüş gibi kıymetli hazineler yok, bu bir tarihi kazıdır, kaçak yollarla yapılan hazine kazıları bu tarihi çalışmalara zarar vermektedir. Biz de bu konuyla alakalı gerekli güvenlik önlemlerini alacağız" dedi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan da yaptığı açıklamada, ilk modern insanların yaşadığı Üçağızlı Mağarası'nın ilçe sınırları içerisinde olmasının Yayladağı için önemli olduğunu ifade ederek, "Devam eden kazı çalışmaları tamamlandığında bu bölge turizm açısından da önemli bir bölge haline gelecek.

Biz de bu bölgeyi tanıtmak, ilimiz ve ilçemiz adına önemli bir turizm merkezi haline getirmek için çalışmalar başlatacağız. Ayrıca kazı çalışmalarını kolaylaştırmak adına, rahat bir ulaşım için inşallah hem kara ulaşımını daha kolay hale getireceklerini hem de deniz kıyısına en kısa sürede bir iskele inşa ederek bölgeye hızlı erişim sağlayacağız" şeklinde konuştu.