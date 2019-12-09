Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali başladı
Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.
Hollanda'nın Lahey kentinini Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen "Buzdan Heykeller" festivalinde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.
Sıcaklık -15 derece
Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.
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