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Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali başladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.12.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Hollanda'da 'Buzdan Heykeller' festivali başladı

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "Buzdan Heykeller" festivali başladı.

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 Hollanda'nın Lahey kentinini Scheveningen ilçesindeki plajda organize edilen "Buzdan Heykeller" festivalinde, "Karlar Ülkesi" isimli animasyon filmin karakterlerinden oluşan buzdan heykeller yoğun ilgi gördü.

Hollandada Buzdan Heykeller festivali başladı

Sıcaklık -15 derece

Ziyaretçiler, sıcaklığın -15 derece olduğu 500 metrekarelik çadırın içindeki heykellerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Hollandada Buzdan Heykeller festivali başladı

Hollandada Buzdan Heykeller festivali başladı

 

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