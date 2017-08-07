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Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Nepal’deki Hinduların geleneksel olarak kutladıkları bir festival, Raksha Bandlan. Sravana ayında dolunay zamanı yapılan festivalin, kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendirdiğine inanılıyor. Bu yıl da bir araya gelen Hindular renkli görüntüler oluşturdu. İşte o geleneksel festival…

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Festivale adını veren Raksha Bandhan, Korunma Bağı anlamına geliyor. Bu bağın varlığına inanan Hindular, her yıl bir araya geliyor.

Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Festivalde kötülüklerden korunduklarına inanan erkeklere, kızlar tarafından rakhi denilen bir ip bağlanıyor.

Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Bu ip, ikili arasındaki ilişkiyi belirtiyor. Ayrıca festivalin insanlar arasında kardeşlik ve sevgi bağı oluşturduğuna inanılıyor.

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Festivallerin hayat tarzları olduğu bir ülkede, iplik festivali olarak da bilinen Raksha Bandhan, Nepal’in en dinsel törenlerinden biri. Çoğunlukla bilek etrafına sarılan iplikler üç ay sonra başlıca kutlama olan Laxmi Puja’da çözülüyor.

Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Kaynak: Hürriyet Haber

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Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan
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