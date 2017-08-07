Hinduların korunma bağı festivali: Raksha Bandhan

Festivale adını veren Raksha Bandhan, Korunma Bağı anlamına geliyor. Bu bağın varlığına inanan Hindular, her yıl bir araya geliyor.

Festivalde kötülüklerden korunduklarına inanan erkeklere, kızlar tarafından rakhi denilen bir ip bağlanıyor.

Bu ip, ikili arasındaki ilişkiyi belirtiyor. Ayrıca festivalin insanlar arasında kardeşlik ve sevgi bağı oluşturduğuna inanılıyor.

Festivallerin hayat tarzları olduğu bir ülkede, iplik festivali olarak da bilinen Raksha Bandhan, Nepal’in en dinsel törenlerinden biri. Çoğunlukla bilek etrafına sarılan iplikler üç ay sonra başlıca kutlama olan Laxmi Puja’da çözülüyor.