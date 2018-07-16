“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler
Seyahat
Dila ÖZDOĞAN / Instagram: @dilaozdogan
16.07.2018 - 16:13, Son Güncelleme:

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler

Sertaç Sustam (32) ve Görkem Duman (32), iki motorcu arkadaş… Sertaç dijital reklam ajansı sahibi, Görkem ise bilgisayar mühendisi. İki arkadaş işlerinden vakit ayırdılar sokak hayvanları için yola koyuldular. Bir hafta boyunca 10 şehir gezip ‘hayvana şiddet suçtur’ diyerek, gezilen şehirlerde sokak hayvanlarına mama desteği sağlayacaklar.

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Son zamanlarda artan hayvana şiddet ve istismar olayları özellikle sosyal medyada tepkiye yol açtı.Kask Kafalar’ adlı motosiklet grubunun iki üyesinin başlattığı ‘onlar sahipsiz değil’ adlı projede, hayvanların sahipsiz olmadığı vurgulanıyor.

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler


14 Temmuz cumartesi Sakarya’dan yola çıkan ikili sekiz gün boyunca 10 şehir gezip “Hayvana Şiddet Suçtur” diyecek ve gezilen şehirlerde sokak hayvanlarına mama desteği sağlayacak. 21 Temmuz cumartesi günü son bulacak projeye Ömür Gedik, Altan Gördüm, Okan Karacan, İbrahim Üzülmez ve Yıldız Asyalı gibi sanat ve spor camiasından birçok isim de destek veriyor.

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler


Sertaç Sustam projeyi şöyle açıklıyor: “Bu yola onlar sahipsiz değil söylemlerini sahiplenerek çıktık. Farkındalık yaratıp, amacımızın yerine ulaşmasını diliyoruz.”

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler


Hangi şehirlere gidilecek?

İkili, Sakarya, Ankara ve Eskişehir’i geride bıraktı. Sıradaki rotaları Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve İstanbul. Proje İstanbul'da karşılama töreniyle son bulacak.

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler



Projeyi #onlarsahipsizdeğil Instagram etiketiyle takip edebilirsiniz. 

“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler


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