“Hayvana şiddet suçtur” deyip, yollara düştüler
Sertaç Sustam (32) ve Görkem Duman (32), iki motorcu arkadaş… Sertaç dijital reklam ajansı sahibi, Görkem ise bilgisayar mühendisi. İki arkadaş işlerinden vakit ayırdılar sokak hayvanları için yola koyuldular. Bir hafta boyunca 10 şehir gezip ‘hayvana şiddet suçtur’ diyerek, gezilen şehirlerde sokak hayvanlarına mama desteği sağlayacaklar.
Son zamanlarda artan hayvana şiddet ve istismar olayları özellikle sosyal medyada tepkiye yol açtı. ‘Kask Kafalar’ adlı motosiklet grubunun iki üyesinin başlattığı ‘onlar sahipsiz değil’ adlı projede, hayvanların sahipsiz olmadığı vurgulanıyor.
14 Temmuz cumartesi Sakarya’dan yola çıkan ikili sekiz gün boyunca 10 şehir gezip “Hayvana Şiddet Suçtur” diyecek ve gezilen şehirlerde sokak hayvanlarına mama desteği sağlayacak. 21 Temmuz cumartesi günü son bulacak projeye Ömür Gedik, Altan Gördüm, Okan Karacan, İbrahim Üzülmez ve Yıldız Asyalı gibi sanat ve spor camiasından birçok isim de destek veriyor.
Sertaç Sustam projeyi şöyle açıklıyor: “Bu yola onlar sahipsiz değil söylemlerini sahiplenerek çıktık. Farkındalık yaratıp, amacımızın yerine ulaşmasını diliyoruz.”
Hangi şehirlere gidilecek?
İkili, Sakarya, Ankara ve Eskişehir’i geride bıraktı. Sıradaki rotaları Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve İstanbul. Proje İstanbul'da karşılama töreniyle son bulacak.
Projeyi #onlarsahipsizdeğil Instagram etiketiyle takip edebilirsiniz.
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