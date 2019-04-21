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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Havada internet cebinizi yakmasın
Seyahat
Tolga Özbek
21.04.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Havada internet cebinizi yakmasın

Uçakta koltuğunuza oturduktan sonra cep telefonunuzu tamamen kapatmayı veya uçuş moduna almayı unutmayın. Yoksa çok ciddi telefon faturaları ile karşılaşabilirsiniz. Tıpkı geçen günlerde Belçika’dan Dubai’ye uçan ve telefonunu açık bıraktığı için inişte 5 bin 463 Euro’luk telefon faturası ile karşılaşan yolcu gibi.

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Kalkış öncesinde uçuş emniyet videosunda cep telefonu konusunda yolcular uyarılır. Hemen aklınıza “Teknoloji o kadar gelişti, ne zararı” gibi bir soru gelebilir. Siz yine de denilenleri dinleyin. Cep telefonunuzu kapatın. Veya uçuş moduna alın. Bunu yaparak hem emniyet kurallarına uyun hem de çok ciddi bir telefon faturasının da önüne geçin.

Geçen hafta, Belçikalı bir blog yazarının başına ilginç bir olay geldi. Brüksel’den Dubai’ye uçmak üzere uçağa bindiğinde ne yazık ki cep telefonu açıktı. Toplam 6 buçuk saat süren yolculuğunda arada internete girdi. Mail’lerini okudu. Ne de olsa havayolunun sistemi üzerinden internete girdiğini düşünüyordu.

İndiğinde ise cep telefonu faturasının 60 Euro’yu aştığı mesajı geldi. Çağrı merkezini aradığında büyük bir şok ile karşılaştı. Fatura tam 5 bin 463 Euro’ydu. Çünkü cep telefonu kapatılmadığı için uçağın uydu sistemi üzerinden internete bağlanmıştı.

Havada internet cebinizi yakmasın

Cepten bağlantı

Bu durum son yıllarda birçok yolcunun başına gelebiliyor. Eğer kullandığınız operatörün havayolu ile anlaşması varsa, telefonunuzu kapamayı unutursanız havada istemsiz bir internet kullanımı meydana gelebiliyor. İndirdiğiniz dosyalar büyüdükçe, fatura da katlanıyor. Çünkü tüm işlem uydu üzerinden gerçekleşiyor. Bunun için yapacağınız tek şey ya telefonu tamamen kapatmak ya da uçuş moduna alıp havayolunun internet servisini kullanmak.

Cruise seyahatlerine de dikkat !

Benzer bir durum cruise gemilerinde de olabiliyor. Geçen yıl Norveç’te bir haftalık gemi seyahatine katılan çiftin küçük çocuğu, ebeveyninin telefonunu kullanarak internette oyun oynamıştı. Bir haftalık bağlantı sonrasında çifte 12 bin 500 Euro’luk fatura gelmişti. Operatör, küçük çocuğun internete girmesi nedeniyle oluşan data kullanımının ücretini tahsil etmekten vazgeçmişti.

İnternet ne kadar

Uzun yolculuklarda her ne kadar uçaktaki internet yere göre daha yavaş olsa da birçok yolcu sanal dünya ile bağını koparmamış oluyor. Genellikle havayolu şirketleri business veya first uçan yolculardan ücret almıyor. Veya uçuş mili karşılığında internet kullanımına imkân sağlıyor.

Ekonomide ise kullanım ücretleri şirketlere göre değişiyor. Örneğin THY, geniş gövdeli uçaklarında ekonomide bir saat için 9,99 dolar, 24 saatlik paketi de 14,99 dolara satıyor. Fiyatlar Lufthansa’da 9 ile 17 Euro, Air France’ta 5-30 Euro, KLM’de 10.95 ile 19,95 Euro, British Airways’te 8-24 pound arasında değişiyor.

Bazı havayolları kullanım kadar ücret tahsil ediyor. Örneğin Emirates ilk 20 MB’yi bedava sunuyor. Sonrasında 500 MB’ye kadar 15,99 dolar alıyor. Qatar Havayolları’nda ilk 15 dakika ücretsiz. Singapur Havayolları da kullanım kadar ücret alıyor.

En hızlı abd’de

Uçakta internetin en hızlı olduğu ülkelerin başında ABD geliyor. Aylık paket satan şirketler var. Örneğin United, 49,95 dolara aylık limitsiz internet sunuyor. Southwest günlük 8 dolar alıyor.

 

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