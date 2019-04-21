Havada internet cebinizi yakmasın

Kalkış öncesinde uçuş emniyet videosunda cep telefonu konusunda yolcular uyarılır. Hemen aklınıza “Teknoloji o kadar gelişti, ne zararı” gibi bir soru gelebilir. Siz yine de denilenleri dinleyin. Cep telefonunuzu kapatın. Veya uçuş moduna alın. Bunu yaparak hem emniyet kurallarına uyun hem de çok ciddi bir telefon faturasının da önüne geçin.

Geçen hafta, Belçikalı bir blog yazarının başına ilginç bir olay geldi. Brüksel’den Dubai’ye uçmak üzere uçağa bindiğinde ne yazık ki cep telefonu açıktı. Toplam 6 buçuk saat süren yolculuğunda arada internete girdi. Mail’lerini okudu. Ne de olsa havayolunun sistemi üzerinden internete girdiğini düşünüyordu.

İndiğinde ise cep telefonu faturasının 60 Euro’yu aştığı mesajı geldi. Çağrı merkezini aradığında büyük bir şok ile karşılaştı. Fatura tam 5 bin 463 Euro’ydu. Çünkü cep telefonu kapatılmadığı için uçağın uydu sistemi üzerinden internete bağlanmıştı.

Cepten bağlantı

Bu durum son yıllarda birçok yolcunun başına gelebiliyor. Eğer kullandığınız operatörün havayolu ile anlaşması varsa, telefonunuzu kapamayı unutursanız havada istemsiz bir internet kullanımı meydana gelebiliyor. İndirdiğiniz dosyalar büyüdükçe, fatura da katlanıyor. Çünkü tüm işlem uydu üzerinden gerçekleşiyor. Bunun için yapacağınız tek şey ya telefonu tamamen kapatmak ya da uçuş moduna alıp havayolunun internet servisini kullanmak.

Cruise seyahatlerine de dikkat !

Benzer bir durum cruise gemilerinde de olabiliyor. Geçen yıl Norveç’te bir haftalık gemi seyahatine katılan çiftin küçük çocuğu, ebeveyninin telefonunu kullanarak internette oyun oynamıştı. Bir haftalık bağlantı sonrasında çifte 12 bin 500 Euro’luk fatura gelmişti. Operatör, küçük çocuğun internete girmesi nedeniyle oluşan data kullanımının ücretini tahsil etmekten vazgeçmişti.

İnternet ne kadar

Uzun yolculuklarda her ne kadar uçaktaki internet yere göre daha yavaş olsa da birçok yolcu sanal dünya ile bağını koparmamış oluyor. Genellikle havayolu şirketleri business veya first uçan yolculardan ücret almıyor. Veya uçuş mili karşılığında internet kullanımına imkân sağlıyor.

Ekonomide ise kullanım ücretleri şirketlere göre değişiyor. Örneğin THY, geniş gövdeli uçaklarında ekonomide bir saat için 9,99 dolar, 24 saatlik paketi de 14,99 dolara satıyor. Fiyatlar Lufthansa’da 9 ile 17 Euro, Air France’ta 5-30 Euro, KLM’de 10.95 ile 19,95 Euro, British Airways’te 8-24 pound arasında değişiyor.

Bazı havayolları kullanım kadar ücret tahsil ediyor. Örneğin Emirates ilk 20 MB’yi bedava sunuyor. Sonrasında 500 MB’ye kadar 15,99 dolar alıyor. Qatar Havayolları’nda ilk 15 dakika ücretsiz. Singapur Havayolları da kullanım kadar ücret alıyor.

En hızlı abd’de

Uçakta internetin en hızlı olduğu ülkelerin başında ABD geliyor. Aylık paket satan şirketler var. Örneğin United, 49,95 dolara aylık limitsiz internet sunuyor. Southwest günlük 8 dolar alıyor.