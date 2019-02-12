Hakkari’nin karlı dağlarına doğa yürüyüşü
Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, karla kaplı dağlara yürüyüş düzenlendi.
Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için doğa yürüyüşü düzenledi.
Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 22 dağcının katıldığı yürüyüş kent merkezinden başlayıp, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezin’nde sona erdi. Kar kalınlığının yer yer iki metreyi aştığı beş saat süren zorlu yürüyüşte dağcılar gidiş-dönüş 24 kilometre yürüdü.
CİSAD üyesi dağcılar, amaçlarının Hakkari’nin dağlarını ve kayak merkezine dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirtti.
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