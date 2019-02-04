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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakkari'de Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.02.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Hakkari'de Vatan Tepesi'ne zorlu tırmanış

Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, Vatan Tepesi'ne zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Kentin doğasına ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) işbirliğinde kış faaliyetleri kapsamında tırmanış etkinliği düzenlendi.

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Kıran Mahallesi'nden başlatılan etkinlikte dernek üyesi ve doğaseverlerden oluşan 32 kişilik grup, 2 bin 472 rakımlı Vatan Tepesi'ne hareket etti. Yer yer bir metreyi aşkın karda ve zaman zaman etkili olan tipide ilerleyen katılımcılar, yaklaşık 3,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Hakkaride Vatan Tepesine zorlu tırmanış

Burada ihtiyaçlarını gideren grup üyeleri, daha sonra halay çekti, karla kaplı yüksek zirvelerde oluşan güzel kış manzaralarında fotoğraf çekerek karın tadını çıkarttı.

Hakkaride Vatan Tepesine zorlu tırmanış

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, dernek ve il temsilciliğinin düzenlediği faaliyette katılımcıların Vatan Tepesi'ne tırmandığını söyledi. Bundan sonra da birçok zirve tırmanışı olacağını belirten Ertunç, şöyle devam etti:

Hakkaride Vatan Tepesine zorlu tırmanış

"Bugün yapmış olduğumuz zirve tırmanışı, daha zorlu etaplar için bir hazırlıktır. Bundan önceki faaliyetlerde en fazla 10-12 kişi katılıyordu. Gün geçtikçe oluşturmak istediğimiz farkındalık ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır kurduğumuz CİSAD bünyesinde yapmış olduğumuz faaliyetlere katılım artıyor."

Hakkaride Vatan Tepesine zorlu tırmanış

 

Ertunç, sağlıklı yaşamak için spor yapmanın önemine vurgu yaparak, "Dileğimiz, her gencin bu tür etkinliklere katılmasıdır. Bu etkinlikler çevreyi tanımaya ve doğayı keşfetmeye katkı sağlıyor. Bu yürüyüşlerde fiziksel olarak insan ne kadar yorulsa da zihinsel açıdan rahatlıyor." ifadesini kullandı. CİSAD üyesi Necmettin Ölmez de 32 kişiyle zirve tırmanışı yaptıklarını ifade ederek, etkinliğin güzel geçtiğini kaydetti.

Hakkaride Vatan Tepesine zorlu tırmanış

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