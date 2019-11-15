Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHakkari kayak tutkunlarını bekliyor
GeriSeyahat Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı / DHA
15.11.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor

Hakkari'de 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki kayak merkezinin yapılan yeni yatırımlarla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarının keyifli zaman geçireceği bir alan haline getirildiğini anlattı. Kentin 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, bu sezon da yeni yatırımlarla kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkez, yaklaşık 15 milyon liraya mal olan ve yapımı tamamlanan 4'lü telesiyej ile daha uzun yeni pist alanlarına kavuştu.

Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor



"HAKKARİ BÖLGENİN GÖZDE KAYAK MERKEZİ OLACAK"

Yapım çalışmaları tamamlanan 4'lü telesiyej ve pist alanlarında incelemede bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, Hakkari'nin yapılan yatırım ve hizmetlerle daha güzel olacağını söyledi. Kayak merkezinde daha önce 1200 metre uzunluğunda bir pist bulunduğunu anımsatan Akbıyık, Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile söz konusu pistin 3500 metreye çıkarıldığını ayrıca 1800 metre uzunluğunda yeni bir pistin daha açıldığını anlattı. Telesiyej ve yeni pist alanlarının yaklaşık 15 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları aktardı:

Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor



"Kayak merkezinde bir suni göl oluşturuyoruz. İnşallah burayı hem kış turizmine hem de yaz turizmine kazandıracağız. Ayrıca burada bir otel projemiz var. İl Özel İdaresince ihalesini yaptık. 150 yataklı. İnşallah 2 yıla kadar bu projemiz de tamamlanacak. Hakkari kayak merkezi, çevre illerin yanı sıra Irak ve İran'dan gelenler için de önemli bir kayak merkezi olacak" Kayak merkezinin normal sezondan bir ay önce açıldığını ve bir ay geç kapandığını dile getiren Akbıyık, ''Dolayısıyla kayakseverler açısından, kış turizmi açısından önemli bir imkan. Bu sene kayakseverlerimiz daha uzun bir piste daha rahat telesiyeji kullanarak kayaklarını yapabilecekler. İnşallah bu Hakkari'mizin de gelişmesinde, kalkınmasında diğer değerlerimizle beraber dağ turizmi ve inanç turizmi ile önemli katkı yapacağını bekliyoruz" dedi.

Hakkari kayak tutkunlarını bekliyor



Hakkari'nin eski günlerdeki kötü imajını kırdığını ve yapılan kültürel sportif faaliyetlerle adından bahsettirdiğini dile getiren Vali Akbıyık, şunları kaydetti: ''Hakkari hakikaten tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, kilimi ve balı ile turizm anlamında önemli bir merkez olacak. Artık kötü günlerin, kötü imajın eskide kaldığını düşünüyoruz. Gerçekten Hakkari bölgesinde bir yıldır bir tane terör olayı olmadı. Olan olaylar ya sınırımızın dışında ya da sınırda oluyor. Hakkarili eski günleri, kötü imajı istemiyor. Hizmet istiyor, yatırım istiyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle