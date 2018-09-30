HaftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SÄ±radaki Haber

HaftanÄ±n kaçÄ±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±
Seyahat
Hürriyet Haber
30.09.2018 - 02:07, Son GÃ¼ncelleme:

HaftanÄ±n kaçÄ±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

HÃ¼rriyet Seyahat editÃ¶rleri haftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak seyahat fÄ±rsatlarÄ±nÄ± ve Ã¶nemli haberleri sizler iÃ§in derledi. Ä°ÅŸte detaylar...

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Sezon sonu Yunan adalarÄ±

Celestyal Cruises ile sezonun son Yunan adalarÄ± turunu yapmaya ne dersiniz? Yedi gece sekiz gÃ¼nlÃ¼k tur kapsamÄ±nda Santorini, Mikonos, Milos, Giritâ€™le birlikte Atina da var. Vizesiz ve her ÅŸey dahil bu turda Ã¼stelik iki de kara turu hediye edilecek. Son tur tarihi 14 Ekim. ÃœÃ§ gÃ¼n dÃ¶rt gecelik turlarsa 3 KasÄ±mâ€™a kadar devam edecek (celestyalcruises.com.tr).Â 

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HaftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

SPAâ€™da yeni trend myoterapiÂ 

UluslararasÄ± otel endÃ¼strisinin yenilikÃ§i ismi Schrager ve Marriott International ortaklÄ±ÄŸÄ±yla Bodrumâ€™un yeni oteli The Bodrum EDITION iÃ§inde yer alan The SPA, misafirlerini masaj seanslarÄ±nÄ±n yeni gÃ¶zdesi â€˜Myoterapiâ€™ uygulamasÄ±yla buluÅŸturdu. AcadÃ©mie mÃ©dical de Moscou mezunu terapist Yakup Kadri Billur tarafÄ±ndan uygulanan seanslarda, vÃ¼cuttaki tetik noktalarÄ±na baskÄ± uygulanmasÄ±yla aÄŸrÄ±lar hafifletiliyor. Ã–zellikle aÅŸÄ±rÄ± strese tepki olarak kaslarda aÄŸrÄ±ya neden olan hassas bÃ¶lgelere uygulanan myoterapi, gÃ¼Ã§lÃ¼ detoks etkisiyle kaslardaki toksinlerin ayrÄ±lmasÄ±na katkÄ±da bulunuyor (0252 311 31 55).

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HaftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

Bir yerde iki yÄ±lbaÅŸÄ±

Gazellaâ€™nÄ±n tur operatÃ¶r markasÄ± Binrota, karlar Ã¼lkesi Laponyaâ€™ya Ã¶zel bir yÄ±lbaÅŸÄ± turu dÃ¼zenliyor. Bu turu Ã¶zel kÄ±lan ÅŸu: Finlandiyaâ€™nÄ±n Tornio bÃ¶lgesinde iki gece Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek turda yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n geÃ§irileceÄŸi meydan iki Ã¼lkenin tam sÄ±nÄ±r noktasÄ±nda kalÄ±yor. Ä°sviÃ§ ile Finlandiya arasÄ±nda bir saat fark olmasÄ±ndan dolayÄ± aynÄ± meydanda birer saat arayla iki kez yÄ±lbaÅŸÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olacak. RengeyiÄŸi, kar motoru ve husky safarilerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± tur 29 AralÄ±k - 1 Ocak tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek. Direkt uÃ§uÅŸlu turun fiyatÄ± 6 bin TL (binrota.com).

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HaftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

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