HaftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

HaftanÄ±n kaçÄ±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±
HÃ¼rriyet Seyahat editÃ¶rleri haftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak seyahat fÄ±rsatlarÄ±nÄ± ve Ã¶nemli haberleri sizler iÃ§in derledi. Ä°ÅŸte detaylar...
Sezon sonu Yunan adalarÄ±
Celestyal Cruises ile sezonun son Yunan adalarÄ± turunu yapmaya ne dersiniz? Yedi gece sekiz gÃ¼nlÃ¼k tur kapsamÄ±nda Santorini, Mikonos, Milos, Giritâ€™le birlikte Atina da var. Vizesiz ve her ÅŸey dahil bu turda Ã¼stelik iki de kara turu hediye edilecek. Son tur tarihi 14 Ekim. ÃœÃ§ gÃ¼n dÃ¶rt gecelik turlarsa 3 KasÄ±mâ€™a kadar devam edecek (celestyalcruises.com.tr).Â
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SPAâ€™da yeni trend myoterapiÂ
UluslararasÄ± otel endÃ¼strisinin yenilikÃ§i ismi Schrager ve Marriott International ortaklÄ±ÄŸÄ±yla Bodrumâ€™un yeni oteli The Bodrum EDITION iÃ§inde yer alan The SPA, misafirlerini masaj seanslarÄ±nÄ±n yeni gÃ¶zdesi â€˜Myoterapiâ€™ uygulamasÄ±yla buluÅŸturdu. AcadÃ©mie mÃ©dical de Moscou mezunu terapist Yakup Kadri Billur tarafÄ±ndan uygulanan seanslarda, vÃ¼cuttaki tetik noktalarÄ±na baskÄ± uygulanmasÄ±yla aÄŸrÄ±lar hafifletiliyor. Ã–zellikle aÅŸÄ±rÄ± strese tepki olarak kaslarda aÄŸrÄ±ya neden olan hassas bÃ¶lgelere uygulanan myoterapi, gÃ¼Ã§lÃ¼ detoks etkisiyle kaslardaki toksinlerin ayrÄ±lmasÄ±na katkÄ±da bulunuyor (0252 311 31 55).
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Bir yerde iki yÄ±lbaÅŸÄ±
Gazellaâ€™nÄ±n tur operatÃ¶r markasÄ± Binrota, karlar Ã¼lkesi Laponyaâ€™ya Ã¶zel bir yÄ±lbaÅŸÄ± turu dÃ¼zenliyor. Bu turu Ã¶zel kÄ±lan ÅŸu: Finlandiyaâ€™nÄ±n Tornio bÃ¶lgesinde iki gece Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek turda yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n geÃ§irileceÄŸi meydan iki Ã¼lkenin tam sÄ±nÄ±r noktasÄ±nda kalÄ±yor. Ä°sviÃ§ ile Finlandiya arasÄ±nda bir saat fark olmasÄ±ndan dolayÄ± aynÄ± meydanda birer saat arayla iki kez yÄ±lbaÅŸÄ± yaÅŸanmÄ±ÅŸ olacak. RengeyiÄŸi, kar motoru ve husky safarilerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± tur 29 AralÄ±k - 1 Ocak tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek. Direkt uÃ§uÅŸlu turun fiyatÄ± 6 bin TL (binrota.com).
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