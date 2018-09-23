Haftanın kaçırılmayacak fırsatları
Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberleri sizler için derledi. İşte detaylar...
Boğaziçi’nden Adalar’a 34 rota...
Hürriyet Seyahat yazarlarımızdan Melih Uslu, bir kenti tanımanın ilk koşulunun doğru seçim yapmakla başladığı fikrinden yola çıkarak ‘Yürüyerek İstanbul’ kitabını hazırladı. Uslu, kitapta yer alan tüm rotaları adım adım yürüdü ve İstanbul’un ruhuna inebileceğiniz 340 öneriyi seçti. Uslu, kitabında ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Ekrem Koçu ve Prof. Ahmet Haluk Dursun gibi İstanbul âşığı yazarların yanı sıra Gündüz Vassaf, Vedat Milor gibi isimlerin mekân önerilerine ve seyahat tüyolarına yer verdi.
Viyana’da sanatın izinde
Sanatın şehri Viyana, eylül ayından 13 Kasım’a kadar mimariden edebiyat ve antikaya kadar oldukça geniş bir yelpazede sayısız etkinlik sunuyor. 10 yıllık geçmişi ile önemli bir çağdaş sanat festivali haline gelen organizasyon kapsamında isterseniz Habsburg Kraliyeti’nin rezidansı Hofburg Sarayı’nda 10-18 Kasım tarihleri arasında sanat, antika ve tasarım meraklılarını ilgilendiren Art&Antique Fuarı’na katılabilir, isterseniz bu yıl 10. kez düzenlenen ‘Müzelerin Uzun Gecesi’ etkinliğinde birçok Viyana müzesini gece 01.00’e kadar ziyaret edebilirsiniz (6 Ekim). Ayrıntılı bilgi için www.b2b.wien.
Kaş’ta koşmaya hazır mısın?
Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen maraton 13 Ekim’de. Yarış, Kaş Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ve marinayı dolaşarak Çukurbağ Yarımadası etrafında koşulacak. Yarışta 12 ve 21 kilometrelik iki farklı parkur mevcut. Aynı zamanda yarışmacılara Dalaman Havaalanı’ndan Kaş’a transferi hizmeti sunulacak (info@kasyarimadaton.com).
‘Grand Millennium Konya City’ açılıyor
Dünyaca ünlü otel zinciri Millennium Hotels & Resorts, ‘Grand Millennium Konya City’ ile Türkiye’de büyümeye devam ediyor. 316 odalı otel, grubun Türkiye’deki ikinci yatırımı olacak. Tesis bir SPA alanı, iki kapalı havuz, 6 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu toplantı salonları, balo salonu ve büyük bir kongre merkezi ile Konya’nın en büyük toplantı alanı olarak hizmet verecek. Sunulan hizmetler, imkânlar ve konumuyla otelin hem eğlence hem de iş amaçlı olarak şehre gelenler tarafından öncelikli tercih edilmesi bekleniyor.
Doğa sizi zeytin hasadına davet ediyor
Kumlubük’ün dağlarının yamacına gizlenmiş Dionysos Village Hotel, keyifli bir hafta sonu için zeytin hasadı festivali düzenliyor. 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, zeytin toplama ve sıkma etkinlikleri, zeytinyağı tadımları, Kumlubük Koyu’nda tekne turları ve seminerler düzenlenecek. Tasarımıyla olduğu kadar lezzetleriyle de ilgi odağı olan Dionysos’ta modern ve geleneksel Türk mutfağının en güzel örneklerini bulabilirsiniz (dionysoshotel.com.tr - 0252 476 79 57).
Sonbaharı Kaçkarlar’da karşılayın
Sonbaharı görkemli bir şölen gibi karşılamaya hazırlanan Kaçkarlar’da mevsime tanıklık etmek istiyorsanız, Pokutsal Tur tarafından düzenlenen ‘Sonbahar Fırtınası’ isimli program tam size göre. Bugün başlayıp
3 Kasım’a kadar her hafta düzenlenen programın detaylarına ulaşmak için pokutsal.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Kişi başı 1.800 TL.
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