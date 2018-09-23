Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haftanın kaçırılmayacak fırsatları
Seyahat
Hürriyet Haber
23.09.2018 - 20:26, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberleri sizler için derledi. İşte detaylar...

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Boğaziçi’nden Adalar’a 34 rota...

Hürriyet Seyahat yazarlarımızdan Melih Uslu, bir kenti tanımanın ilk koşulunun doğru seçim yapmakla başladığı fikrinden yola çıkarak ‘Yürüyerek İstanbul’ kitabını hazırladı. Uslu, kitapta yer alan tüm rotaları adım adım yürüdü ve İstanbul’un ruhuna inebileceğiniz 340 öneriyi seçti. Uslu, kitabında ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Ekrem Koçu ve Prof. Ahmet Haluk Dursun gibi İstanbul âşığı yazarların yanı sıra Gündüz Vassaf, Vedat Milor gibi isimlerin mekân önerilerine ve seyahat tüyolarına yer verdi.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

 

Viyana’da sanatın izinde

Sanatın şehri Viyana, eylül ayından 13 Kasım’a kadar mimariden edebiyat ve antikaya kadar oldukça geniş bir yelpazede sayısız etkinlik sunuyor. 10 yıllık geçmişi ile önemli bir çağdaş sanat festivali haline gelen organizasyon kapsamında isterseniz Habsburg Kraliyeti’nin rezidansı Hofburg Sarayı’nda 10-18 Kasım tarihleri arasında sanat, antika ve tasarım meraklılarını ilgilendiren Art&Antique Fuarı’na katılabilir, isterseniz bu yıl 10. kez düzenlenen ‘Müzelerin Uzun Gecesi’ etkinliğinde birçok Viyana müzesini gece 01.00’e kadar ziyaret edebilirsiniz (6 Ekim). Ayrıntılı bilgi için www.b2b.wien.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Kaş’ta koşmaya hazır mısın?

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen maraton 13 Ekim’de. Yarış, Kaş Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ve marinayı dolaşarak Çukurbağ Yarımadası etrafında koşulacak. Yarışta 12 ve 21 kilometrelik iki farklı parkur mevcut. Aynı zamanda yarışmacılara Dalaman Havaalanı’ndan Kaş’a transferi hizmeti sunulacak (info@kasyarimadaton.com).

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

‘Grand Millennium Konya City’ açılıyor

Dünyaca ünlü otel zinciri Millennium Hotels & Resorts, ‘Grand Millennium Konya City’ ile Türkiye’de büyümeye devam ediyor. 316 odalı otel, grubun Türkiye’deki ikinci yatırımı olacak. Tesis bir SPA alanı, iki kapalı havuz, 6 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu toplantı salonları, balo salonu ve büyük bir kongre merkezi ile Konya’nın en büyük toplantı alanı olarak hizmet verecek. Sunulan hizmetler, imkânlar ve konumuyla otelin hem eğlence hem de iş amaçlı olarak şehre gelenler tarafından öncelikli tercih edilmesi bekleniyor.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Doğa sizi zeytin hasadına davet ediyor

Kumlubük’ün dağlarının yamacına gizlenmiş Dionysos Village Hotel, keyifli bir hafta sonu için zeytin hasadı festivali düzenliyor. 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, zeytin toplama ve sıkma etkinlikleri, zeytinyağı tadımları, Kumlubük Koyu’nda tekne turları ve seminerler düzenlenecek. Tasarımıyla olduğu kadar lezzetleriyle de ilgi odağı olan Dionysos’ta modern ve geleneksel Türk mutfağının en güzel örneklerini bulabilirsiniz (dionysoshotel.com.tr - 0252 476 79 57).

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Sonbaharı Kaçkarlar’da karşılayın

Sonbaharı görkemli bir şölen gibi karşılamaya hazırlanan Kaçkarlar’da mevsime tanıklık etmek istiyorsanız, Pokutsal Tur tarafından düzenlenen ‘Sonbahar Fırtınası’ isimli program tam size göre. Bugün başlayıp
3 Kasım’a kadar her hafta düzenlenen programın detaylarına ulaşmak için pokutsal.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Kişi başı 1.800 TL.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

 

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