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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
16.06.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri sizin için kaçırılmaması gereken seyahat fırsatlarını derledi...

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Millennium Falcon Disneyland’e kondu

ABD’nin Orlando şehrindeki Disneyland’in yeni Star Wars temalı parkı Galaxy’s Edge, iki hafta önce açıldı. Yaklaşık 70 dönüme yayılan parkın içinde gerçek boyutlarda bir Millennium Falcon da var. Star Wars evrenine yabancı olanlar için hatırlatalım; Millennium Falcon, Han Solo’nun birlikte pek çok badire atlattığı uzay gemisinin adı. Ziyaretçiler gemiye binip simülasyon uçuş yapabiliyor. Kokpitte altı mürettebat için yer var: İki pilot, iki nişancı ve iki mühendis. Kolu çekip hiper uzaya sıçrama bile yapabiliyorsunuz. Bu yeni tema parkın içinde evrenin uzak köşesinde bulunan Batuu gezegeninin bir kopyası da bulunuyor.

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Siz paylaşın, dünya tanısın

Kısa video uygulaması TikTok, kullanıcılara seyahat anlarını yakalamaları ve paylaşmaları konusunda ilham vermek için 100 ülke ve bölgede küresel bir seyahat kampanyası başlattı. Türkiye’nin doğal güzellikleri, lezzetleri, farklı kültürleri barındıran tarihi dokusu ve Türk insanının misafirperverliği; TikTok’un sunduğu kendine has video düzenleme teknikleriyle  milyonlarca kullanıcıyla paylaşılıyor.  #TikTokTravel kampanyası tüm dünyada şimdiden 200 milyona yakın görüntülenmeye ulaştı. Kampanyanın Türkiye ayağı #GüzelTürkiyem ise 60 milyon görüntülenme aldı.

Karış karış Rusya

Gazella Turizm,  10-16 Ağustos tarihleri arasında ‘Çarın Hazineleri; Rusya’da altın rota’ turu düzenliyor. Ivanovo, Kostroma, Moskova ve Suzdal görülecek yerlerden sadece birkaçı. Gidiş-dönüş uçak bileti ve konaklama dahil turun fiyatı 1990 Euro. Detaylı bilgi için: www.gazella.com.

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Bodrum Marina’da son yerler

Milta Bodrum Marina, 2019 yazı için tüm hazırlıkları tamamladı. Yaklaşık 450 tekne kapasitelik alana sahip marina, şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Denizde 425, karada 50 kapasitelik tekne alanıyla teknik servisten güvenliğe, spor merkezinden özel dinlenme alanlarına, sağlık hizmetlerinden dalgıç ekibine misafirlerine tam teşekküllü bir hizmet sunuyor.

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Başvuru tarihleri uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde’ye başvuru tarihi 28 Haziran’a kadar uzatıldı. ‘Yerele Değer’ sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel değerleri turizme kazandırmak, yerel kalkınmaya katkı sağlamak ve sürdürülebilir yenilikçi fikirleriyle projeye katılmak isteyenler başvurularını basvuru@gelecekturizmde.com adresine ve hibe başvuru rehberinde yer alan adrese posta ile gönderebilecekler.

Yeryüzündeki cennet

Muğla’ya bağlı Faralya, doğasıyla olduğu kadar tarihi izleriyle de konuklarına unutulmaz anılar bırakıyor. 40 kilometrelik alan içinde tarihi Roma ve Likya kalıntılarına, Kelebekler Vadisi’ne ve Kabak Koyu’na ulaşmanın mümkün olduğu bölge, yeşil ile mavinin eşsiz buluşmasına tanıklık ediyor. Times dergisinin Türkiye’de bulunan altı gizli cennet arasında gösterdiği Faralya, bu yaz tatil rotanız için iyi bir seçenek olabilir. Bölgede birçok konaklama seçeneği bulunuyor. Bungalovları, ağaç evleri veya otelleri tercih edebilirsiniz.

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Ormanın derinliklerinde keşif

Sacred7 Travel, ‘Ailemle Geziyorum’ projesiyle çocuklu ailelere özel turlar düzenliyor. 29 Haziran’da ‘Doğa benim-Belgrad’ gezisi var. İstanbul Belgrad Ormanı’nda 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, ormanın canlıların evi olduğunu, burada yaşayan hayvanların korunması gerektiğini ve bazı hayvan türlerinin tükenmekte olduğunu öğrenecek. Kişi başı turun fiyatı rehberlik hizmeti dahil 145 TL. Detaylı bilgi için: www.sacred7travel.com.

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