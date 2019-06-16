Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Millennium Falcon Disneyland’e kondu

ABD’nin Orlando şehrindeki Disneyland’in yeni Star Wars temalı parkı Galaxy’s Edge, iki hafta önce açıldı. Yaklaşık 70 dönüme yayılan parkın içinde gerçek boyutlarda bir Millennium Falcon da var. Star Wars evrenine yabancı olanlar için hatırlatalım; Millennium Falcon, Han Solo’nun birlikte pek çok badire atlattığı uzay gemisinin adı. Ziyaretçiler gemiye binip simülasyon uçuş yapabiliyor. Kokpitte altı mürettebat için yer var: İki pilot, iki nişancı ve iki mühendis. Kolu çekip hiper uzaya sıçrama bile yapabiliyorsunuz. Bu yeni tema parkın içinde evrenin uzak köşesinde bulunan Batuu gezegeninin bir kopyası da bulunuyor.

Siz paylaşın, dünya tanısın

Kısa video uygulaması TikTok, kullanıcılara seyahat anlarını yakalamaları ve paylaşmaları konusunda ilham vermek için 100 ülke ve bölgede küresel bir seyahat kampanyası başlattı. Türkiye’nin doğal güzellikleri, lezzetleri, farklı kültürleri barındıran tarihi dokusu ve Türk insanının misafirperverliği; TikTok’un sunduğu kendine has video düzenleme teknikleriyle milyonlarca kullanıcıyla paylaşılıyor. #TikTokTravel kampanyası tüm dünyada şimdiden 200 milyona yakın görüntülenmeye ulaştı. Kampanyanın Türkiye ayağı #GüzelTürkiyem ise 60 milyon görüntülenme aldı.

Karış karış Rusya

Gazella Turizm, 10-16 Ağustos tarihleri arasında ‘Çarın Hazineleri; Rusya’da altın rota’ turu düzenliyor. Ivanovo, Kostroma, Moskova ve Suzdal görülecek yerlerden sadece birkaçı. Gidiş-dönüş uçak bileti ve konaklama dahil turun fiyatı 1990 Euro. Detaylı bilgi için: www.gazella.com.

Bodrum Marina’da son yerler

Milta Bodrum Marina, 2019 yazı için tüm hazırlıkları tamamladı. Yaklaşık 450 tekne kapasitelik alana sahip marina, şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Denizde 425, karada 50 kapasitelik tekne alanıyla teknik servisten güvenliğe, spor merkezinden özel dinlenme alanlarına, sağlık hizmetlerinden dalgıç ekibine misafirlerine tam teşekküllü bir hizmet sunuyor.

Başvuru tarihleri uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde’ye başvuru tarihi 28 Haziran’a kadar uzatıldı. ‘Yerele Değer’ sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel değerleri turizme kazandırmak, yerel kalkınmaya katkı sağlamak ve sürdürülebilir yenilikçi fikirleriyle projeye katılmak isteyenler başvurularını basvuru@gelecekturizmde.com adresine ve hibe başvuru rehberinde yer alan adrese posta ile gönderebilecekler.

Yeryüzündeki cennet

Muğla’ya bağlı Faralya, doğasıyla olduğu kadar tarihi izleriyle de konuklarına unutulmaz anılar bırakıyor. 40 kilometrelik alan içinde tarihi Roma ve Likya kalıntılarına, Kelebekler Vadisi’ne ve Kabak Koyu’na ulaşmanın mümkün olduğu bölge, yeşil ile mavinin eşsiz buluşmasına tanıklık ediyor. Times dergisinin Türkiye’de bulunan altı gizli cennet arasında gösterdiği Faralya, bu yaz tatil rotanız için iyi bir seçenek olabilir. Bölgede birçok konaklama seçeneği bulunuyor. Bungalovları, ağaç evleri veya otelleri tercih edebilirsiniz.

Ormanın derinliklerinde keşif

Sacred7 Travel, ‘Ailemle Geziyorum’ projesiyle çocuklu ailelere özel turlar düzenliyor. 29 Haziran’da ‘Doğa benim-Belgrad’ gezisi var. İstanbul Belgrad Ormanı’nda 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, ormanın canlıların evi olduğunu, burada yaşayan hayvanların korunması gerektiğini ve bazı hayvan türlerinin tükenmekte olduğunu öğrenecek. Kişi başı turun fiyatı rehberlik hizmeti dahil 145 TL. Detaylı bilgi için: www.sacred7travel.com.