Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Yürüyerek yemek yasaklandı!

Japonya, geçen ay turistlerin yürürken yemek yememelerini isteyen bir kararname yayımlandı. Kararnamenin amacı hem çevre konusunda farkındalık yaratmak hem de yerel kültüre uyum. Sokak yemekleri pek çok ülkenin temelini oluşturuyor. Ancak kalabalık nüfus ve bu nüfustan kaynaklanan atıklar doğanın dengesini bozuyor. Japonya, hem sokak yemeği kültürüne hem de kalabalık nüfusa sahip ülkelerden biri. Bu iki özelliğinin sebep olduğu atık sorunuyla mücadele etmek için geçen ay bir kararname yayımlandı. Ziyaretçilerden sokakta yürürken yemek yememeleri istendi. Peki uygulama nasıl olacak? Ülkenin sokak yemekleri kültürüyle öne çıkan kentlerinden Kamakura’dan bir yetkilinin CNN’e verdiği bilgiye göre, amaç gezginleri cezalandırmak olmayacak. Kararnameyi ihlal edenler için bir para cezası da bulunmuyor. Yalnızca farkındalık oluşturmak için ‘ricada’ bulunulacak. Kamakura’nın popüler caddelerinden Komachi-dori birçok yerel yemek turunun rotasında yer alıyor ve yalnızca 350 metre uzunluğundaki caddeyi her gün en az 50 bin kişi ziyaret ediyor. Sorun sadece yürürken dökülen yemeklerle ilgili değil. Yerel halk, yürürken yemek yemenin ayıp bir davranış olduğuna inanıyor. Bu inancın kökeni İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan kıtlığa dayanıyor.

Japonya için yeni olan uygulama, İtalya’nın Floransa kentinde daha sıkı kurallara sahip. Şehir merkezinin bir bölümündeki kaldırımlarda, karayollarında, dükkân ve evlerin eşiğinde yemek yemek tamamen yasak. Bu yasağın sebebi hem hijyen hem de zaten kalabalık olan kentte yaşamı kolaylaştırmak. İhlallere 500 Euro’luk para cezası kesiliyor. Dünyanın en iyi sokak lezzetlerini barındıran Bangkok’ta da benzer bir ikilem mevcut. Bangkoklular insan kalabalığını kısıtlamanın mı yoksa canlı sokak kültürünün devamının mı kendilerini daha mutlu edeceğini tartışıyor.

Akıllı baston WeWALK

Engel algılama ve telefon entegrasyonu gibi özelliklere sahip akıllı baston WeWALK, bu ay görme engelli kullanıcılarla buluştu. Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla entegre çalışan WeWALK, USB girişinden şarj edilebilen batarya, engelleri algılayan ultrasonik sensör, titreşimli uyarı motorları, dokunmatik yüzey ve bluetooth bağlantısı gibi birçok teknolojik yenilik sunuyor. Bu sayede görme engelli bireylerin, telefonlarını ellerine almadan bastonu kullanabilmemesine imkân sağlanıyor. YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından tasarlanan WeWALK’un endüstriyel tasarımının altında Mete Mordağ imzası bulunuyor. Satış noktaları ve detaylı bilgi için: www.wewalk.io adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yaylalara kaçış

Jolly Tur, 6-9 Haziran tarihleri arasında ‘Kaçkar’ın Gizemi: Pokut Yaylası Turu’ düzenliyor. Karadeniz’in uçsuz bucaksız yaylalarını bu turda deneyimleyebileceksiniz. Fırtına Vadisi, Gelin Tülü Şelalesi, Sal Yaylası ve Dobacelezna Buzul Gölü tur programında görülecek yerlerden sadece bir- kaçı. Üç gece dört gün sürecek olan turun fiyatı; konaklama ve gidiş-dönüş uçak bileti dahil kişi başı 2 bin TL. Detaylı bilgi için: www.jollytur.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Alaska güzellikleri sizi bekliyor

FEST Travel, 13-29 Temmuz tarihleri arasında ‘Alaska Turu’ düzenliyor. Bu gezide doğanın ve vahşi yaşamın tüm güzelliğinin önünüze serileceği bir deneyim yaşayabilirsiniz. Rotada Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük milli parkı olan, boz- ayılara, kurtlara, ren- geyiklerine ve diğer birçok hayvana ev sahipliği yapan Denali Milli Parkı ve buzulları keşfedebileceğiniz ünlü Kenai Fiyortları var. 16 gece 17 gün sürecek turun fiyatı; kişi başı konaklama ve rehberlik dahil 6 bin 950 dolar. Detaylı bilgi için www.festtravel.com/alaska adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haydi, rast gele çocuklar!

İlköğretim yaş grubu için doğa ve kültür programları hazırlayan ‘Ailemle Geziyorum’, 26 Mayıs’ta ‘Boğaz’da Balığa Çıkıyoruz’ etkinliği düzenliyor. Programda denizlerdeki balık türleri anlatılacak, hangi balık hangi olta ve yemle avlanır, kaç metre derinlikte yaşar gibi temel bilgiler verilecek. Programın fiyatı yetişkin ve bir çocuk için toplam 350 TL. Detaylı bilgi için www.ailemlegeziyorum.com.tr