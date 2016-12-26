Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hafta Sonu Rotaları

Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

Alexandroupolis adını hep duyduğumuz Dedeağaç aslında... İpsala sınır kapısına sadece 40 km mesafede. Sabah erken yola çıksanız geç bir kahvaltıda Yunanistan’da olacağınız, keyifli ve tam bir 'hafta sonu kalk gidelim' rotası. 

Hürriyet Haber
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Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

Dedeağaç, 50 bin kişilik nüfuslu bu tatil beldesi. Eğer Dedeağaç'a yazın gelirseniz, hatırlatalım. Buradaki küçük ve keyifli plajlar Ege’nin öteki ucunda bangır bangır bağıran müzikten uzakta size sessiz ve sakin bir plaj keyfi yaşatacak... 

Dedeağaç'ın en meşhur plajlarından biri merkeze 12 km uzaklıktaki Makri adlı bir balıkçı kasabasına bağlı. Gelmişken köy merkezindeki restoranda deniz mahsullerinin tadına bakmak unutulmamalı. 

'YAZI BEKLEYEMEM ŞİMDİ GİDERİM' 

Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

'Yazı bekleyemem, bu hafta sonu kaçarız' derseniz, bu defa Dedeağaç’ın 5 yıldızlı otelleri ve şahane mutfağı bekliyor sizi.

Yaşamın merkezi Dimokratias Caddesi sıra sıra dizilmiş birbirinden hoş -ve geceleri tavernalara dönüşen- kafelere ev sahipliği yapıyor. Burada meşhur frappe'lerin tadına bakabilirsiniz. Yemek için, Ege mutfağının değişmez lezzetlerini bulacakları restoranlardan birinde yerinizi alabilirsiniz. 

Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

Ve güzel bir haber! Yunan Adalarını ziyaret edenlerin iyi bildiği taptaze deniz mahsullerini, birbirinden lezzetli mezeleri ve Grek salatasını tadarkenki mutluluğunuz hesap öderken de devam ediyor... 

ALIŞVERİŞ MERAKLILARI İÇİN... 

Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

Caddenin arka sokakları ise alışveriş meraklılarını bekliyor. Buradaki butikler sayesinde (tabii son moda ürünlerin peşinde değilseniz) Avrupa’da ucuz alışverişin tadını çıkaracaksınız.

Alışveriş konusunda niyetiniz ciddiyse ev eşyasından kozmetiğe, giyimden kırtasiyeye her şeyi bir arada bulacağınız Jumbo Mega Market uğramanız gereken yerlerden. Türkiye’den buraya düzenlenen turları ve otoparkındaki Türk plakalı araçları gördüğünüzde neden bahsettiğimizi anlayacaksınız.

Dedeağaç, Türkiye sınırına sadece 40 km mesafede bulunuyor. Farklı bir kültürün etkilerini adımladığınız her sokakta hissedecek, burada her şeyin bir anda nasıl değiştiğine şaşıracaksınız.

Şimdi dilerseniz Gidello’da ki her hafta sonu hareketli Dedeağaç Alışveriş ve SPS turlarından birinde yerinizi ayırtabilir ve Dedeağaç’ı keşfedilmiş rotalar listenize alabilirsiniz.

Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

Kaynak:

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