Hafta sonu Alexandroupolis kaçamağı

Dedeağaç, 50 bin kişilik nüfuslu bu tatil beldesi. Eğer Dedeağaç'a yazın gelirseniz, hatırlatalım. Buradaki küçük ve keyifli plajlar Ege’nin öteki ucunda bangır bangır bağıran müzikten uzakta size sessiz ve sakin bir plaj keyfi yaşatacak...
Dedeağaç'ın en meşhur plajlarından biri merkeze 12 km uzaklıktaki Makri adlı bir balıkçı kasabasına bağlı. Gelmişken köy merkezindeki restoranda deniz mahsullerinin tadına bakmak unutulmamalı.
'YAZI BEKLEYEMEM ŞİMDİ GİDERİM'
'Yazı bekleyemem, bu hafta sonu kaçarız' derseniz, bu defa Dedeağaç’ın 5 yıldızlı otelleri ve şahane mutfağı bekliyor sizi.
Yaşamın merkezi Dimokratias Caddesi sıra sıra dizilmiş birbirinden hoş -ve geceleri tavernalara dönüşen- kafelere ev sahipliği yapıyor. Burada meşhur frappe'lerin tadına bakabilirsiniz. Yemek için, Ege mutfağının değişmez lezzetlerini bulacakları restoranlardan birinde yerinizi alabilirsiniz.
Ve güzel bir haber! Yunan Adalarını ziyaret edenlerin iyi bildiği taptaze deniz mahsullerini, birbirinden lezzetli mezeleri ve Grek salatasını tadarkenki mutluluğunuz hesap öderken de devam ediyor...
ALIŞVERİŞ MERAKLILARI İÇİN...
Caddenin arka sokakları ise alışveriş meraklılarını bekliyor. Buradaki butikler sayesinde (tabii son moda ürünlerin peşinde değilseniz) Avrupa’da ucuz alışverişin tadını çıkaracaksınız.
Alışveriş konusunda niyetiniz ciddiyse ev eşyasından kozmetiğe, giyimden kırtasiyeye her şeyi bir arada bulacağınız Jumbo Mega Market uğramanız gereken yerlerden. Türkiye’den buraya düzenlenen turları ve otoparkındaki Türk plakalı araçları gördüğünüzde neden bahsettiğimizi anlayacaksınız.
Dedeağaç, Türkiye sınırına sadece 40 km mesafede bulunuyor. Farklı bir kültürün etkilerini adımladığınız her sokakta hissedecek, burada her şeyin bir anda nasıl değiştiğine şaşıracaksınız.
Şimdi dilerseniz Gidello’da ki her hafta sonu hareketli Dedeağaç Alışveriş ve SPS turlarından birinde yerinizi ayırtabilir ve Dedeağaç’ı keşfedilmiş rotalar listenize alabilirsiniz.
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