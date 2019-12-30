'HacÄ± Murat' tutkunlarÄ± MuÄŸla'da buluÅŸtu

Ã‡eÅŸitli illerden gelen, halk arasÄ±nda "HacÄ± Murat" diye tabir edilen Murat 124 marka otomobil tutkunlarÄ±, MenteÅŸe ilÃ§esinde buluÅŸtu. "Turkish Classic Car Murat 124" kulÃ¼bÃ¼nce MuÄŸla Sosyo KÃ¼ltÃ¼rel AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenen Gelenekten GeleceÄŸe YÄ±la Veda Partisi'nde Ä°zmir, AydÄ±n, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Bursa, Manisa ve MuÄŸla'dan getirilen yaklaÅŸÄ±k 500 araÃ§, meraklÄ±larÄ±nÄ±n izlenimine sunuldu. "HacÄ± Murat" ve modifiye araÃ§ tutkunlarÄ±nÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi etkinlikte, sahipleri araÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdiÄŸi araÃ§larÄ±n camlarÄ±ndaki YeÅŸilÃ§am filmlerine iliÅŸkin posterler dikkati Ã§ekti. Zaman zaman araÃ§lardan YeÅŸilÃ§am filmlerinin mÃ¼zikleri yayÄ±nlandÄ±. Etkinlikte, modifiye araÃ§larÄ±n renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi Ã¶zellikleri anlatÄ±ldÄ±. "Turkish Classic Car Murat 124" kulÃ¼bÃ¼ kurucusu Ä°brahim Ã‡elik, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana kentte birÃ§ok sosyal sorumluluk projesinde yer aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±la veda partisiyle geleneksel ve modifiye araÃ§larÄ± gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã‡elik, "EtkinliÄŸimize 9 ilden yaklaÅŸÄ±k 500 araÃ§la katÄ±lÄ±m oldu. AmacÄ±mÄ±z diÄŸer illerdeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya gelerek mutlu bir ortam oluÅŸturmak. Yeni yÄ±la yeni umutlarla baÅŸlamak." diye konuÅŸtu. Ã‡elik, etkinliÄŸin ileriki yÄ±llarda da devam edeceÄŸini ifade etti.

Â