Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice
Seyahat
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
07.05.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA

Fransız Rivierası Cote d’Azur’un başkenti olan Nice, Fransa’nın en büyük 5. şehri. Nice’de yapılacak ve görülecek pek çok şey var. Restoranları, katedralleri ve Nice’de yaşayanlar için yürümenin bir gelenek haline geldiği Promenade des Anglais… Hepsini sizler için gezdim. İşte Nice gezi yazım.

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
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Nice beklentilerimin çok üzerinde karşıladı beni. Eski Nice'in rengârenk sokakları, şehrin eski ama canlı atmosferi, nefis yemekleri, sahilleri... Fransız Rivierası Cote d’Azur’un başkenti olan Nice, Fransa’nın en büyük 5. şehri. Klasik bir Avrupa şehrinin sahip olacağı yapıları, meydanları, caddeleri barındırıyor. Bunun yanı sıra şehrin içinde 15 büyük plaj var. Denize girmek isteyenler için özel veya halk plajları seçenekler arasında... 

Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

Bu plajları bünyesine alan ve palmiyelerin sıralandığı 7 kilometre uzunluğundaki Promenade des Anglais’de (İngiliz Gezinti Yolu) yürümek Nice'de yaşayanlar için bir gelenek. Nice'in sahillerinde kum yok, ince çakıl taşları var ama denizi çok berrak ve temiz. Biz 1 günümüzü otelimizin anlaşmalı olduğu "Ruhl plage" da geçirdik ve çok memnun kaldık.

Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

Denize girmek dışında Nice'de ne yapılır diye sorarsanız, benim aklıma ilk gelenler;

Eski Nice: (Vieux Nice)'in sokaklarında fotoğraf makinenizle kaybolabilirsiniz mesela... Bu sokaklarda çok güzel mağazalar, galeri gibi duran dondurmacılar, kahve ve pastalarına karşı konulamayacak kafeler, sizi deliye çevirecek güzellikte oyuncakçılar ve aksesuarlar var. Buradaki binalar, evler apartmanlar, panjurlar, panjurlardan sarkan rengârenk çiçekler ve sokak lambaları öyle güzel ki havaya bakarak hayran hayran geziyorsunuz bu sokakları. Fenocchio; bu sokaklarda sizi mutlu edecek enfes dondurmacı...

Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

Colline du Chateau Nice (Nice Kalesi): tepeye hâkim bu kalenin şelalesi, doğal güzelliği, yeşili ve muhteşem deniz ile şehir manzarası şahane duygular yaşatıyor insana. Fransız rivierasının bir kısmını fotoğraflamak ve Nice'i bir de kuşbakışı görmek  için gidilmesi gerekiyor bence...

Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

Place Massena: Yeni şehir bölgesinin en büyük meydanı. Nice'nin en önemli ana arterlerinin kesişim noktası.

Cathedrale St. Nicholas: Rus mimarisi ile zamanında bu bölgede yaşayan Ruslar için yapılmış, Rusya’nın dışında bulunan en büyük Rus Ortodoks Katedrali. 

Cours Saleya: Eski  Nice'in sokaklarında dolaşırken karşınıza çıkan dünyanın en meşhur çiçek ve renkli antika pazarı burası.

Avenue Jean Medecin: Alışveriş için en uygun cadde. Oldukça geniş ve karşılıklı mağazaların bulunduğu, trafiğe kapalı ve hemen garın sol tarafından başlayıp eski şehir merkezine inen bir cadde.

Nice gidip yemeden dönmeyin diyeceğim bazı güzellikler var tabii ki;

-Şehrin adını verdiği gerçek bir "Salade Niçoise" yemeden dönmeyin.

-Socca ise benim favori lezzetim.

Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

-Yine Nice'e özgü tatlardan bir sandviç çeşidi olan "Pan Bagnat"ı da deneyebilirsiniz...

-Maison-Auer, Place Massena’ya çok şeker bir çikolatacı dükkânı. Ben bayıldım!

-La Voglia, ortalama bir pizza, makarna, şarap gecesi yapmak istiyorum derseniz. Beklentilerinizi karşılayacak bir İtalyan restoranı kendisi.

-Boccaccio, şık bir balık restoranı... Hayatımdaki en ama en iyi Paella'yı burada yedim diyebilirim.

Gülümseyerek hatırlanan şehir: Nice

Fotoğraflar: Görkem TEMELKAYA

Görkem TEMELKAYA
Görkem TEMELKAYA
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