Görenleri şaşkına çeviren yer: Dans Eden Orman
Dans Eden Orman, 1961’de bölgedeki kumları sağlamlaştırmak için dikilmiş ağaçlardan oluşuyor. Ağaçların gövdesinde meydana gelen bu tuhaf şekiller ise henüz gizemini koruyor. Fakat elbette olaya dair hem doğaüstü hem de bilimsel teoriler var.
En çok rağbet gören teori, ağaçların büyüme evresinde Rhyacionia buoliana kelebeğinin tırtılları tarafından zarar gördüğünü ve bu yüzden böyle tuhaf şekiller aldığını öne sürüyor. Bu tırtıllar genellikle besleyiciliği düşük topraklarda yetişen genç çam ağaçlarına saldırıyor. Tıpkı bu bölgede olduğu gibi…
Sık rastlanmayan bir görünümü olması sebebiyle ‘Dans Eden Orman’, gizemli hikayeleri sevenlerin de ilgisini çekiyor. Olaya getirilen doğaüstü yorumlardan biri, bu ormanın pozitif ve negatif enerjilerin çarpıştığı bir yer olduğuna dair. Buna göre artı ve eksi güçler burada ağaçların şekliyle oynuyor. Bunun dışında, ağaçların kendi iradeleriyle kumların hareketini takip ettiğini düşünenler var. Yerel efsaneler bunlarla da sınırlı değil. Bir efsaneye göre, yüzyıllar önce bu ormandaki ağaçlar tanrının gücünü kanıtlamak için dans ettirilmiş ve bu şekli almışlar.
Rusya’daki bu az rastlanan doğa olayı gizemini bir süre daha koruyacak gibi duruyor. Nasıl bu görünüme kavuştuğu bir yana, Dans Eden Orman’ın en güzel yanı, insana bir an için ağaçların dans ettiğini hayal ettirebilmesi…
Hafta sonu için en sakin yer!