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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahatGörenleri şaşkına çeviren yer: Dans Eden Orman
Seyahat Görenleri şaşkına çeviren yer: Dans Eden Orman
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Seyahat
Hürriyet Haber
22.12.2017 - 09:00| Son Güncelleme:

Görenleri şaşkına çeviren yer: Dans Eden Orman

Baltık Denizi‘yle Kuron Lagünü‘nünün birbirinden ayrıldığı yerde, 98 km boyunca incecik uzanan bir kum tepeciği bulunuyor. Kuron Dili olarak adlandırılan yerin Kaliningrad Oblastı‘na denk gelen güney kısmında karşınıza ‘Dans Eden Orman’ çıkıyor. Daha önce ağaçların dans ettiğine tanıklık etmemiş herkes için burada şaşırtıcı bir görüntü mevcut: ‘Dans Eden Orman’daki ağaçların gövdeleri toprağın biraz üzerinde kıvrılıyor, bükülüyor, kırılıyor ve gökyüzüne öyle uzanıyor.
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Dans Eden Orman, 1961’de bölgedeki kumları sağlamlaştırmak için dikilmiş ağaçlardan oluşuyor. Ağaçların gövdesinde meydana gelen bu tuhaf şekiller ise henüz gizemini koruyor. Fakat elbette olaya dair hem doğaüstü hem de bilimsel teoriler var.

Görenleri şaşkına çeviren yer: Dans Eden Orman

En çok rağbet gören teori, ağaçların büyüme evresinde Rhyacionia buoliana kelebeğinin tırtılları tarafından zarar gördüğünü ve bu yüzden böyle tuhaf şekiller aldığını öne sürüyor. Bu tırtıllar genellikle besleyiciliği düşük topraklarda yetişen genç çam ağaçlarına saldırıyor. Tıpkı bu bölgede olduğu gibi…

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İstanbulun en iyi ormanları
İstanbul'un en iyi ormanları


Sık rastlanmayan bir görünümü olması sebebiyle ‘Dans Eden Orman’, gizemli hikayeleri sevenlerin de ilgisini çekiyor. Olaya getirilen doğaüstü yorumlardan biri, bu ormanın pozitif ve negatif enerjilerin çarpıştığı bir yer olduğuna dair. Buna göre artı ve eksi güçler burada ağaçların şekliyle oynuyor. Bunun dışında, ağaçların kendi iradeleriyle kumların hareketini takip ettiğini düşünenler var. Yerel efsaneler bunlarla da sınırlı değil. Bir efsaneye göre, yüzyıllar önce bu ormandaki ağaçlar tanrının gücünü kanıtlamak için dans ettirilmiş ve bu şekli almışlar.

Görenleri şaşkına çeviren yer: Dans Eden Orman

Rusya’daki bu az rastlanan doğa olayı gizemini bir süre daha koruyacak gibi duruyor. Nasıl bu görünüme kavuştuğu bir yana, Dans Eden Orman’ın en güzel yanı, insana bir an için ağaçların dans ettiğini hayal ettirebilmesi…

Görenleri şaşkına çeviren yer: Dans Eden Orman


Hafta sonu için en sakin yer!

 

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