Görenleri hayrete düşüren tren!

Almanya, Wuppertal'da şehir içi ulaşımda kolaylık sağlamak amacıyla yapılan asma tren, dünyanın ilk asma demiryolu olma özelliğini taşıyor.Kanal üzerinde 10 km'lik bir hat olan ve şehrin sembolü haline gelen tren hattı, 200'e yakın insanı taşıyabiliyor.





Wuppertal, Almanya Kuzeyren- Westfalya (Nordrhein-Westfalen) eyaletinde, Düsseldorf'un kuzeydoğusunda Ren nehrinin kolu olan Wupper ırmağının iki yakasında yer almaktadir.Yaklaşık 200 yolcu kapasitesi bulunan taşıtın bu denli kullanışlı olması, iyi planlanan bir şehircilik örneği olarak gösterilebilir.





Şehir içi ulaşımına kolaylık sağlamak amacıyla yapımı tamamlanarak 1 Mart 1901 tarihinde ilk asma tren (Schwebahn) şehir içi seferlerine başlamıştır. Halen, insan taşımacılığı yapmakta olan asma tren, şehrin sembolü olmuş ve 26 Mayıs 1997 tarihinden itibaren de tarihi eserler koruması altına alınmıştır. Tam bağımsız bir metro hattı olup yolculuk , 4-6 dakika sürmektedir.





Fotoğraflar: commons.wikimedia