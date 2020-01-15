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Gölcük'te buz tutan gölün üzerinde tehlikeli yürüyüÅŸ
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
Haber GiriÅŸ: 15.01.2020 - 15:35,Son GÃ¼ncelleme:/

Gölcük'te buz tutan gölün üzerinde tehlikeli yürüyüÅŸ

GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±'na gelen bazÄ± tatilciler, tehlikeli ve yasak olmasÄ±na raÄŸmen buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerine Ã§Ä±karak fotoÄŸraf Ã§ektirdi, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

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GÃ¼nÃ¼birlik tatil iÃ§in doÄŸal gÃ¼zellikleriyle Ã¼nlÃ¼ GÃ¶lcÃ¼k Tabiat ParkÄ±'na gelenler, gÃ¶l Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve piknik yaparak eÄŸlendi. BazÄ± tatilciler ise yÃ¼zeyi buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerine Ã§Ä±karak yÃ¼rÃ¼dÃ¼, koÅŸarak gÃ¶lÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. BazÄ±larÄ± ise gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde arkadaÅŸlarÄ±yla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

GÃ¶lcÃ¼kte buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde tehlikeli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

Bu arada, vatandaÅŸlar, buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerine Ã§Ä±kmanÄ±n tehlikeli ve yasak olduÄŸu konusunda gÃ¶l Ã§evresine asÄ±lan tabelalarla ve gÃ¶revlilerce uyarÄ±lÄ±yor.

GÃ¶lcÃ¼kte buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde tehlikeli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

Ä°stanbul'dan ailesiyle gelen Resul Okutan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ne kadar da tehlikeli yazsanÄ±z bu manzara devam edecek. AnladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla gelen bir kere gÃ¶le ayak basmak istiyor." dedi. Hatay ve Kayseri'den gelen tatilciler TuÄŸÃ§egÃ¼l Topcu ile Sena ve Sehra AkÄ±n da tabiat parkÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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GÃ¶lcÃ¼kte buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde tehlikeli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

GÃ¶lcÃ¼kte buz tutan gÃ¶lÃ¼n Ã¼zerinde tehlikeli yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

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