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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.10.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Konya'nın Hadim ilçesinde el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle adından söz ettiren Göksu Şelalesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan "Yerköprü Şelalesi" olarak da bilinen şelale, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor. Konya’ya 100, ilçe merkezine ise 23 kilometre mesafedeki şelale, sonbaharda ziyaretçilerine güzelliklerini sunuyor. 60 metreden dökülen şelale, kente gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.

Göksu Şelalesinde sonbahar güzelliği



"Daha sık geleceğim"

Engin Dirgen, şelaleyi daha önce sadece fotoğraflarda gördüğünü belirterek "Sonbaharın renkleriyle çok daha güzel bir örtüye bürünmüş. Çok sevdim, bundan sonra daha sık geleceğim." dedi. Şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu ancak bu mevsimdeki görüntüsünün çok daha güzellikler içerdiğini dile getiren Mehmet Gök ise "Burası çok güzel. Memleketimizin her yeri ayrı güzel. Bu kadar güzel yerlerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Göksu Şelalesinde sonbahar güzelliği



"Akdeniz'e dökülen güzellik"

Doğa tutkunu ve fotoğrafçı Ramazan Yılmaz ise şelalenin ilginç bir jeolojik yapısı bulunduğuna dikkati çekerek buranın kente ayrı bir değer kattığını söyledi. Bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini aktaran Bilgili, şunları söyledi: "Anadolu topraklarındaki önemli nehirlerden biri olan Göksu Nehri, Yerköprü mevkisinde mağaranın içine giriyor ve burada kayboluyor. Bölgedeki bir diğer akarsu olan Karasu Çayı da Göksu Nehri’nin yaklaşık 25 metre üzerinden aktıktan sonra Yerköprü Şelalesi’ni oluşturuyor ve Göksu Nehri’nin üzerine dökülüyor. İki akarsuyun birleşmesinden sonra ortaya muhteşem güzellikler çıkıyor. Bu sular Akdeniz'e dökülen muhteşem bir güzellik." Göksu Şelalesi, aynı zamanda Konya'nın içme suyu şebekesi kaynakları arasında da yer alıyor.

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