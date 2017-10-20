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Göcek’te rüzgâr yelkenler için esti

Muğla Fethiye’ye bağlı Göcek’te geçen hafta yelken yarışları düzenlendi. Bu yıl ikincisi gerçekleşen yarışlara 22 tekne katılırken, üç günlük maceranın galibi ‘Anything / Dere Construction’ oldu.

Hürriyet Haber
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Türkiye’nin kuzey bölgeleri soğumaya başladı. Ancak güney hâlâ güneşli hâlâ sıcak. Bu yüzden yılın bu mevsiminde özellikle yelkenseverler güneye akın ediyor. Yarışlar da yine bu tarihlerde yapılıyor.
Geçen hafta (10-13 Ekim) Göcek’te Rixos Sailing Cup 2017 düzenlendi. Nissan’ın sponsorluğunda üç gün boyunca süren yarışlarda tam 150 sporcu katıldı.

Göcek’te rüzgâr yelkenler için esti

Yarışçılar, Türkiye Yelken Federasyonu, Göcek Yelken Kulübü ve hakem komiteleri tarafından ‘RIXOS’ harflerinden oluşturulan yarış parkurunda yarıştı. Dünyada ilk kez harflerden oluşan bu zorlu parkurda, yelkenler İzkayası Mevkii’nden start aldı.
Sloganı ‘Dostluk Kazansın... alın yarışların açılış partisinde Burak Kut sahne alırken, 11 Ekim’de rock ve jazz müziğin sevilen ismi Su Soley yarışmacılara güzel bir konser düzenledi. Birbirinden çekişmeli yarışlar ve eğlenceli aktivitelerin ardından 13 Ekim’de Kargalar Kafeste’nin sahne aldığı ödül töreni ve kapanış partisiyle sona erdi.

Göcek’te rüzgâr yelkenler için esti

Yarışlara, sanat dünyasından Simge Sağın, Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Anadolu Efes Türkiye Horeca Müdürü Tayfun İnce, Rixos Premium Göcek Genel Müdürü Burç Özarutan ve Beta Marinaları Genel Müdürü Fahir Çam da katıldı.
Yarışlarda ‘IRC’ kategorisinin birincisi ‘Anything / Dere Construction’ isimli tekne ile Bora Turan ve ekibi olurken; ‘Freshmen 1’ kategorisinde ‘Kerem Can’ isimli tekne ile Bülent İnce ve ekibi; ‘Freshmen 2’ kategorisinde ise ‘Tuzlu 2’ isimli tekne ile Kadir Sığınmış ve ekibi birinci oldu.

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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Göcek’te rüzgâr yelkenler için esti
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