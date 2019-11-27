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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Giresun'daki Gölyanı Obası için 'tabiat parkı' talebi
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.11.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Giresun'daki Gölyanı Obası için 'tabiat parkı' talebi

Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki Gölyanı Obası, doğal gölü, yöreye özgü ahşap mimarili evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

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İlçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Gölyanı Obası, Giresun'un en önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla obanın tabiat parkına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölyanı Obası'nın Türkiye'de eşine ender rastlanır turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi. İbaş, bir süre önce Gölyanı'nın tabiat parkı haline dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Giresundaki Gölyanı Obası için tabiat parkı talebi

Giresun Valiliği, İl Genel Meclisi ve Yağlıdere Kaymakamlığının da destekleriyle hazırladıkları talep dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Parklarını Koruma Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini dile getiren İbaş, şunları söyledi:

"Gölyanı Obası, Türkiye'nin bakir alanlarından bir tanesi. Yağlıdere'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, sit alanı ve mera vasfı olan bir yer. Buranın tabiat parkı olması için girişimlere başladık. Hazırladığımız talep dosyamızı Tabiat Parkları Koruma Genel Müdürlüğüne sunacağız."

Giresundaki Gölyanı Obası için tabiat parkı talebi

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