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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Giresun Adası için UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne başvuru
Seyahat
Yazı: Anadolu Ajansı
09.01.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Giresun Adası için UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne başvuru

Herkül’ün altın postu aramak için geldiği, Yunanlıların Hz. Yusuf heykelini aramak için seferler düzenlediği ve Amazon Savaşçı Kadınlarının erkeklerden uzak bir dünya kurarak yaşadığı rivayet edilen Giresun Adası’nda Türkiye’nin ilk mitolojik ‘zamanda yolculuk’ turizmi gerçekleştiriliyor. Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Giresun Adası'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne kaydedilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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Açıklamada, kıyıdan 1,6 kilometre açıkta, yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip adanın Doğu Karadeniz'de Antik ve Orta Çağ'da yerleşim yapılan tek ada olduğu aktarılarak,"Mülkiyeti hazineye ait olan ve birçok açıdan sahiplenilmesi gereken evrensel bir değer olarak karşımıza çıkan ada ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanıdır." bilgisine yer verildi. Ada üzerinde Orta Çağ'dan kalma surlar, kilise, şapel, sarnıç, çok sayıda pithos ve mezar yapıların bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Giresun Adası için UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne başvuru

"Kazı çalışmaları devam eden adanın tarihi, arkeolojik buluntulardan hareketle milattan önce 300'lü yıllara kadar inmektedir. Gerek mitolojideki yeri gerek üzerinde yer alan kültür varlıkları bakımından Doğu Karadeniz'de üzerinde yerleşim olan tek ada hüviyetindeki Giresun Adası, flora ve faunası ile de önemli bir yaşam alanıdır."

Açıklamada, Giresun Adası'nın Herkül'ün ve Argonotların Altın Post Efsanesi, Kral Mitridates'in Kızı ve Çoban Hikayesi, Hz. Yusuf’un Altın Heykeli, Hamza Taşı ve Amazon Kadınları Efsanesi gibi birçok mistik hikayeyi de bünyesinde barındırdığına vurgu yapıldı.

Giresun Adası için UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne başvuru

Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması için 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olan ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya layık görülen, üstün evrensel değere sahip varlıkları gözeten 21 üye devletin temsilcilerinden oluşan 'Dünya Mirası Komitesi' tarafından 'Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilerek belirlenen, 'Dünya Mirası Kültür Varlıkları Listesi’ne alınma kriterleri taşıyan ve döneminde manastır kompleksi olarak kullanılan Giresun Adası'nın, 'UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için başvuru işlemi Valiliğimiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmıştır."

Giresun Adası için UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne başvuru

 Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, DepoPhotos

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