Gezerek 195 bin lira kazanacak gezgin aranıyor

Seyahat tutkunuysanız ve “Bıkıp usanmadan gezerim ve üzerine bir de para kazanmak isterim” diyorsanız, bu ilan sizi anlatıyor olabilir. Ayrıca 12 ay boyunca, seçeceğiniz en iyi arkadaşınız da sizinle birlikte bu yolculuğa eşlik etmesi şartı bulunuyor. ‘Wowcher’ın Seyahat Elçisi’ olarak tüm hayallere kavuşmak mümkün.









‘Wowcher Seyahat Elçisi’ pozisyonunun iş tanımının başında Las Vegas’ı gezmek var!

Ana sorumlulukların başında, Las Vegas, New York, Bali, Tayland, Disneyland, Dubai, Venedik, İzlanda ve daha fazlasının içinde bulunduğu 40 noktaya seyahat etmek bulunuyor. Adayın gideceği her lokasyondaki tarihi noktaları ziyaret etmesi isteniyor. İşe seçilecek olan ‘Wowcher Seyahat Elçisi’ adayının, dikkat çekmek amacıyla kameraya ne kadar hevesli olduğunu göstermesi ve deneyimlerini fotoğraflar ile göstermesi için fotoğrafçılık yapması bekleniyor. Ayrıca kişinin, Vlog/Blog mecralarında seyahatlerine odaklı, düzenli ve birbirinden eşsiz içerikler üretmesi gerekiyor. Böylece aday, seyahat ve deneyimleri hakkında insanları paylaşımlarınla bilgilendirmek için sosyal medya hesaplarını yönetebilecek.







Koşullar ise şu şekilde sıralanıyor. ‘Wowcher Seyahat Elçisi’ olacak başarılı adaya, maaş olarak 25 bin İngiliz Sterlin (195 bin TL) ödenecek. Hem gezip hem para kazanmak kadar güzel bir iş düşünülemez herhalde. İlgi çekici iş ilanını yayınlayan Wowcher, başarılı adayın, yanında kendisine eşlik edecek bir kişi götürebileceğini belirtiyor. (Ayrıca aday tarafından istenirse eşlik eden kişi, her seyahat noktasında değişebilecek.) Bazı seyahatlerin, tek bir seferde birden fazla nokta içereceği de notlar arasında yer alıyor. Pozisyona seçilen kişinin rahatlığı için seyahat organizasyonlarının esnek olduğu belirtilerek, seyahatlerin adayla birlikte düzenleneceği de başvuranları rahatlatan farklı diğer bir nokta oluyor. Doğal olarak gezilerin tüm ihtiyaçları, Wowcher şirketi tarafından karşılanacak ve adayla birlikte 12 aylık kontrat yapılacak.





Başvuru yapabilmek için aranan nitelikler

Bir yandan dünyayı gezerken bir yandan da 25 bin İngiliz Sterlin kazanabilmek için Wowcher Seyahat Şirketi’nin şartları bir o kadar güzel. Bu hayal iş için geçerli bir pasaporta sahip olmak, 18 yaş üzeri olmak, seyahat etmeyi sevmek ve seyahat ile ilgili içerik yaratma aşkına sahip olmak yeterli.







Adaylardan, başvuru sürecinin birinci aşamasında ise bu pozisyon için neden mükemmel bir aday olduğunu anlatan 30 saniyelik kısa bir video paylaşması isteniyor. Bu videolar, @Wowcher etiketi ile #WowcherDreamJob ve #WowcherMysteryHoliday hashtagleri ile Instagram ya da Twitter üzerinden paylaşımlar ile yapılabilecek. Adaylardan, bu paylaşımlarda en az 3 arkadaşını da etiketlemesi isteniyor. Ayrıca tüm adaylardan @Wowcher’ın, videolarını paylaştıkları sosyal platformu takip etmeleri bekleniyor.

Bu muhteşem fırsatı sunan İngiliz seyahat acentesi Wowcher, son başvuru tarihini 30 Aralık 2019 olarak belirlemiş. Sadece bir sonraki aşamaya geçen adaylara, direkt mesaj ile bilgi verileceğini ekleyen Wowcher Seyahat Acentesi’nin hayalleri süsleyen iş pozisyonuna başvuru (wowcher.co.uk) adresinden yapılıyor.