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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları
Seyahat
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi
16.07.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları

Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası

Eceabat bölgesi Çanakkale Şehitliği’nin burada yer alması sebebiyle hep tarih ve kültür kokmuştur. Genellikle deniz turizmi olarak ön plana çıkartılmış bir yer olarak adına rastlamazsınız. Dolayısıyla, bir destan yazılı olan bu bölgede, Çanakkale Şehitliği’ni çevreleyen koyları pek fazla bilen yoktur. Bu yazımızda koy koy gezip, ıssız kumsallarda dinlenerek, Çanakkale Boğazı’nın serin sularına kendinizi teslim edeceğiniz bir hafta sonu önerisinde bulunmak istiyoruz.

Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
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Eceabat’ın pırıl pırıl ve bakir koyları, etrafını çevreleyen çam ormanlarının dik yamaçlarının eteklerine adeta saklanmış durumda. Bembeyaz ipek gibi kumlarla kaplı plajları alabildiğine uzun ve sakin. Masmavi sularda yüzerken bir tarafınızda yükselen 57. Alay Şehitliği’ni de seçebiliyorsunuz. Bu koylarda uzanıp manzaraya kendini kaptırınca insan, zevk almak ve vicdan hesabına girmek arasında kalıyor. Bir zamanlar destansı bir tarihi olaya tanıklık etmiş bu topraklar ve bu topraklarda vatan için canını vermiş olanlar geliyor aklımıza. “Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı dizeleri” geliyor aklımıza. İçinde bulunduğumuz bu cennet parçasına bir kez daha minnetle bakıyoruz. Açıkcası, mutlu olmak ve yaşadığımız anın keyfine varmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Yine de, bugün burada bu güzelliğe bakabilmek ve onun sahibi olduğumuzu bilmek insana garip bir tatmin veriyor. İçten içten “cennet vatanım” diyerek kendimizi bu serin suların kollarına bırakıyoruz.

Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları


Eceabat’ta keşfedilmeyi bekleyen birkaç gizli koy:

Sürekli duyduğumuz ve devamlı tavsiye edilen o çok ‘gizli koyları’ nasıl bulacağımız konusunda çekincelerimiz vardı açıkcası. Kesinlikle Yandex ya da Google map’den sonuç alamadığımız için birkaç kez yolda karşılaştığımız yerel halka danışmak durumunda kaldık. Tarifler neticesinde ise kelimenin tam anlamıyla büyüleyici koylara ulaştık ve şimdiye kadar nasıl oldu da gelmedik diye inanılmaz bir pişmanlık ve kızgınlık hissettik.

Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları


Bu koylara ulaşmak için, abidelere giden yol üzerinde, Kabatepe Orman Kampı tabelasını takip ediyorsunuz. Kabatepe Limanına geldikten sonra karşınıza çıkan kavşaktan sağa devam ederseniz, soldaki üçüncü patikanın sonunda Batık Gemi Koyu‘na varacaksınız. Kavşaktan sola doğru kıvrıldığınızda ise Cennet KoyuTeke Koyu, Kum Limanı ve daha adını bilmediğimiz birçok koy sizleri karşılıyor olacak. Stabilize ve çam ağaçlarıyla çevrili yollardan geçerken kanınızdaki oksijen seviyesinin arttığını ve bu kutsal topraklarda olmanın içinizi kıpır kıpır ettiğini hissedeceksiniz.

Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları

Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları


Eceabat’a nasıl gidilir?

Eceabat’a, İstanbul’dan dört saatlik bir araba yolculuğuyla, Tekirdağ ve Gelibolu üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Çanakkale il merkezindense, düzenli feribot seferleriyle buraya gelmeniz mümkün.

Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları


Eceabat’ta konaklama

Yarımadanın hiçbir koyunda çadır kuramıyor ve gece konaklama yapamıyorsunuz.  Ancak bölgede, özellikle Eceabat iskelesinin civarında yeterli sayıda pansiyon ve hoteller mevcut. Kabatepe Orman Kampı’nda market, duş, mutfak gibi olanakların bulunduğu bir kamping alanı da var. Kum Limanı’nda yer alan Kum Hotel ise illa otelde kalırım diyenler için bir seçenek olabilir.

Eceabat’ta ne yenir?

Bölgede, bağcılık, zeytincilik, meyve yetiştiriciliği ve sebzecilik diğer tarım faaliyetleri arasında yer alırken, susam ve pamuk ekimiyse daha özellikli bir nitelik taşır. Balıkçılık yörenin diğer önemli geçim kaynağı.

Eceabat’ı çevreleyen zengin sularda en çok tutulan balık, Çanakkale balıkçılığıyla özdeş olan sardalye… Üzerine, temmuz ve ağustos dönemleri ise tam sardalye mevsimidir. Yani şanslısınız.

Gelibolu’dan sonra, Gökçeada’dan önce: Eceabat ve gizli koyları


 Eceabat’ta ayrıca şiddetle önereceğimiz yer ise Suvla Şarap evi ve restoranı. Burada hem gruplar halinde hem de bireysel olarak şarap tadımı yapabilir, organik ürünleri tadabilirsiniz.

Eceabat’ın Tarihi:

Çanakkale Savaşları ile adını tarihe yazdıran Gelibolu yarımadasının güneyinde, en hararetli savaşların yaşandığı topraklar Eceabat ilçesi sınırlarında yer alıyor. İlçenin doğusunu Çanakkale boğazı, diğer kısımlarını ise Ege denizi ve Trakya’ ya doğru uzanan Saroz körfezi çevrelemiş durumda. 1973 yılından bu yana Tarihi Milli Park statüsünde yer alan Eceabat’ın, M.Ö. 2000′ lerde Fenikeliler tarafından kurulduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, Troia ve Midilli’ li denizcilerin buralara kadar gelip, kıyı kentleri ve limanlar oluşturdukları tarihi kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Antik dönemlerdeki ismi Maydos/Matidos/Madytos olan bugünki Eceabat’ın, Heredot ve Helennikas tarihinde adının geçmesi sebebiyle, M.Ö. 5 yy’ dan önceki tarihlerde kurulmuş olduğu düşünülmektedir.

Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
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