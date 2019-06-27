Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yüzlerce kişi bu deliklerde yaşıyor! İnanması güç ama gerçek...
Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyindeki bir kasaba. Burada hemen hemen herkes yer altında yaşıyor. Nedeni ise çok ilginç… İşte Coober Pedy kasabasıyla ilgili ilginç bilgiler…
Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyindeki bir kasaba. Burada hemen hemen herkes yer altında yaşıyor. Nedeni ise çok ilginç… İşte Coober Pedy kasabasıyla ilgili ilginç bilgiler…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Coober Pedy, Avustralya’nın güneyinde yer alan ‘Adelaide’ şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kasabanın 2000’e yakın nüfusu var. Burası dünyanın opal madeni başkenti sayılıyor. Opal, silis grubundan inorganik madde.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Çok güzel parıltılar verdiğinden mücevhercilikte değerli taş olarak kullanılır.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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1915 yılından beri gezegen üzerindeki en değerli opallerin birçoğu Avustralya'daki Coober Pedy adlı bu küçük kasabada üretildi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bunca zamanda bu denli bir başarıyla bölgenin şehirleşme açısından bir hayli kalkındığını düşünebilirsiniz ama Coober Pedy ortalama 43 derecelik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Dolayısıyla burada normal hayat standartlarına ulaşmak neredeyse imkânsız. Kasabanın her yanında maden çıkarmak için açılan binlerce kuyu var.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Aborjinler bu bölgeye ‘kupa-piti’ yani ‘beyaz adam deliği, su deliği’ olarak adlandırmışlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Coober Pedy’nin halkı bölgede bulunan opal madeninden kalan tünellerde 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yazın sıcaklık 70 derece Coober Pedy’de gündüz sıcaklığı bazen 19 dereceleri görürken gece 1 dereceye kadar düşüyor. Bazen eksileri bile görüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yazın ise 40 ile 70 derece arasına kadar dalgalanan sıcaklığının olduğu söyleniyor. Özetle burada yaşayanlar yaz ayları oldukça zorlu geçiyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Peki kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu? Coober Pedy’deki insanlar çözüm olarak toprak altında yaşıyorlar. Zaten bu kasabayı ilginç kılan asıl şey ise yeraltı evleri…
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Şehrin yüzde 60’ı yer altında oyulmuş evlerde yaşıyor. Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış. Bunların yanında kasabada birçok mağaza, kilise, müze ve sanat galerisi var.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kış ayları gelsin diye bekliyorlar Kışın ise dışarının sıcaklığı sıfıra vururken yeraltı evlerinin sıcaklığı 20-22 derece oluyor. Bu aylar Coober Pedy’de yaşayanların en çok sevdiği zamanlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Coober Pedy bir turist noktasından ziyade tam anlamıyla bir kasabayı andırıyor. Buradaki yeraltı evlerinin güvenlik, barınma ve konforlu bir ısı ortamı oluşturması bir yana duvarlarında gerçek opaller bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu sayede de iç mimarisi çarpıcı bir hal alıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Yer altında ilginç otel Radeka Downunder Backpackers Inn Otel, dışarıdan bakıldığında tek katlı küçük bir yermiş gibi görünüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Ancak yer altına doğru kayalar kesilip açılmış yoldan ilerlendiğinde çok sayıda odası bulunuyor. 1960’larda opal madeni olan bu yer, 1980’lerde otele dönüştürülmüş. 10 motel odası, 12 ekonomik oda ve 12 tane de lüks odası bulunuyor. Motel odalarından sekizi 3,5 metre yerin altında.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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İki tane yer üstünde pencereli odası olan otelin lüks odaları ise 6,5 metre yer altında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Coober Pedy gibi dünyada sıra dışı yer altı şehirleri bulunuyor. Bazı yeraltı evleri, ilk bakışta sıkıcı gibi düşünülse de oldukça keyifli mekânlar olarak tasarlanmış. İşte bazıları...