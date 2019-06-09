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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatYıllardır kadınların giremediği ada! Günlük ziyaretçi sayısı 100 erkek...
Seyahat

Yıllardır kadınların giremediği ada! Günlük ziyaretçi sayısı 100 erkek...

Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu bir bölge var, Aynoroz Adası. Sadece manastır çalışanlarının yaşadığı Athos Dağı bölgesine 1045'ten beri tek bir kadın bile girmemiş. İşte ilginç ada Aynoroz’un hikâyesi…

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu bir bölge var, Aynoroz Adası. Sadece manastır çalışanlarının yaşadığı Athos Dağı bölgesine 1045'ten beri tek bir kadın bile girmemiş. İşte ilginç ada Aynoroz’un hikâyesi…

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Selanik’le ilgili kaynakları okuduğum sırada tanıştım Halkidiki ile. Selaniklilerin sayfiye yeri olarak bahsedilen bu yarımada önce isminin sempatikliği sonra doğal güzellikleri ve yılın 300 gününün güneşli geçmesiyle aklıma düştü.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Yazın gitmek üzere seyahat rotama ekledim. Sekiz saatlik bir yolculuk sonrasında Halkidiki’ye vardım.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Yemyeşil bir doğa, pırıl pırıl bir deniz… Misafirperver Yunanlar sıcacık bir “Hoş geldin” dedi bana.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Halkidiki, üç tane yarımadadan oluşan bir coğrafya. Kassandra yarımadası daha turistik ve yerleşim bakımından daha kalabalıkken; Sithonia yarımadası, gizli koyların bulunduğu, Yunanların yazlıklarının olduğu daha yerel bir bölge.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Athos ise Halkidiki yarımadasının en doğusunda olup Ege Denizi'ne doğru uzanıyor. Dünyada kadınların hatta dişi hayvanların bile giremediği tek bir yer var burada, Kutsal Athos Dağı bölgesinin olduğu yerdeki Aynoroz Adası…

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Halkidiki’de konaklamayı yapacağım yer konusunda araştırma yaparken Kutsal Athos Dağı ile tanıştım.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Bu bölgeye, kadınların hatta dişi hayvanların bile girişinin yasak olduğunu okuyunca büyük bir merakla araştırmaya başladım.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Halkidiki Yarımadası’ndaki Athos Dağı, politik açıdan Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı’na, dini açıdan İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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‘Tapınmaya Adanmış Kutsal Dağ’ ya da ‘Keşişler Diyarı’ olarak da adlandırılan bu bölgede; 17 Yunan, 1 Rus, 1 Sırp ve 1 Bulgar olmak üzere 20 manastır bulunuyor ve nüfusu yaklaşık olarak 2 bin 500 kişi.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Rahipler, keşişler, papazlar bu manastırlarda komünal bir yaşam sürdürüyorlar

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Sabah saat 4’te çan sesleriyle güne başlayıp, sabah dualarını gerçekleştirdikten sonra her biri sorumlu olduğu işi yapmak üzere çalışmaya giderler.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Kendilerini dine adayan keşişler, Tanrı’nın doğaya ait her şeyi insanlığa sunduğunu fakat günümüzde insanların, insanlığı ve doğayı yok ettiğini düşünüyorlar.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Günlük ziyaretçi sayısı 100 erkek
Kadınların ve dişi hayvanların bile girişinin yasak olduğu bu bölgeye 100’den fazla erkeğin girmesi de yasak!

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Bu kod çok önemli zira bölgeye günlük olarak 100 erkekten fazla kişi giremiyor.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Karayoluyla ulaşımın olmadığı bu bölgeye Ierissos’ten tekne ile gidiliyor.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Manastır tarafından en fazla dört gün kalınmasına izin verilen Athos Dağı’nın dünyada eşi benzeri yok.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Athos Dağı, Ortodoksların en kutsal bölgesi olma özelliğinin yanı sıra mistik havasıyla içimde büyük bir merak uyandırdı.

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Manastır, bir gün bu geleneğe bir son verirse ilk iş Athos Dağı için yollara düşeceğim…

Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy
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Öznur DEMİRHAN / Instagram: @dunyabenimevim | Fotoğraflar: Alamy

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