Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yıllardır kadınların giremediği ada! Günlük ziyaretçi sayısı 100 erkek...
Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu bir bölge var, Aynoroz Adası. Sadece manastır çalışanlarının yaşadığı Athos Dağı bölgesine 1045'ten beri tek bir kadın bile girmemiş. İşte ilginç ada Aynoroz’un hikâyesi…
Dünya üzerinde kadınların girmesinin yasak olduğu bir bölge var, Aynoroz Adası. Sadece manastır çalışanlarının yaşadığı Athos Dağı bölgesine 1045'ten beri tek bir kadın bile girmemiş. İşte ilginç ada Aynoroz’un hikâyesi…
Selanik’le ilgili kaynakları okuduğum sırada tanıştım Halkidiki ile. Selaniklilerin sayfiye yeri olarak bahsedilen bu yarımada önce isminin sempatikliği sonra doğal güzellikleri ve yılın 300 gününün güneşli geçmesiyle aklıma düştü.
Halkidiki, üç tane yarımadadan oluşan bir coğrafya. Kassandra yarımadası daha turistik ve yerleşim bakımından daha kalabalıkken; Sithonia yarımadası, gizli koyların bulunduğu, Yunanların yazlıklarının olduğu daha yerel bir bölge.
Athos ise Halkidiki yarımadasının en doğusunda olup Ege Denizi'ne doğru uzanıyor. Dünyada kadınların hatta dişi hayvanların bile giremediği tek bir yer var burada, Kutsal Athos Dağı bölgesinin olduğu yerdeki Aynoroz Adası…
‘Tapınmaya Adanmış Kutsal Dağ’ ya da ‘Keşişler Diyarı’ olarak da adlandırılan bu bölgede; 17 Yunan, 1 Rus, 1 Sırp ve 1 Bulgar olmak üzere 20 manastır bulunuyor ve nüfusu yaklaşık olarak 2 bin 500 kişi.