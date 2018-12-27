Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yılbaşında 10’dan geriye saymak için en iyi 10 yer
2019’a sayılı günler kaldı. Yeni yılı evinde geçirmek istemeyenler ise program arayışında. Biz de “Türkiye’de yeni yılı nerede karşılayabiliriz” diye jürimize sorduk. Karşımıza 10 maddelik bir liste çıktı. İlginçtir ki öneriler arasında İstanbul yok… İşte size yeni yıla “Merhaba” diyeceğiniz birbirinden güzel kutlama adresi…
2019’a sayılı günler kaldı. Yeni yılı evinde geçirmek istemeyenler ise program arayışında. Biz de “Türkiye’de yeni yılı nerede karşılayabiliriz” diye jürimize sorduk. Karşımıza 10 maddelik bir liste çıktı. İlginçtir ki öneriler arasında İstanbul yok… İşte size yeni yıla “Merhaba” diyeceğiniz birbirinden güzel kutlama adresi…
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Melis YILMAZ
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Melih Uslu / Seyahat yazarı Festival coşkusu: Marmaris 31 Aralık gecesi saat 21.00’de 19 Mayıs Meydanı’nda yapılacak yılbaşı gösterileri, açık hava konseri ile taçlanacak.
Melis YILMAZ
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Saat 24.00’e dakikalar kala on binlerce insanın katılımıyla havai fişek şovu gerçekleştirilecek. “Binlerce insan gönlünce eğleniyor, kadınlar, gençler, turistler şarkılar söylüyor. Hava ılık, ortam son derece güvenli” diyor festival için Melih Uslu.
Melis YILMAZ
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Onur Baştürk / Hürriyet Kelebek kent yazarı Bitmek bilmeyen eğlence: Alaçatı İzmir’e bir saat uzaklıkta olan Alaçatı’da her yıl yılbaşı gecesi büyük coşku ile kutlanıyor. Daracık sokaklarındaki yazdan kalma kavurucu sıcak yerini ışıl ışıl süslemelere ve sokak partilerine bırakıyor.
Melis YILMAZ
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Her mekânda farklı yeni yıl programı var. Onur Baştürk “Hem sokakları şenlikli hem de The Stay Otel’de bitmeyen bir eğlence olduğu için yeni yılı Alaçatı’da karşılayabilirsiniz” diyor.
Melis YILMAZ
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Savaş Özbey / Hürriyet Cumartesi ve Pazar kent yazarı Ege’nin incisi: Bodrum Yeni yılı biraz daha ılık bir havada karşılamak isteyenlerin tercihi Bodrum.
Melis YILMAZ
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Eğlence yazın olduğu gibi sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.
Melis YILMAZ
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“ Hep yazın gördüğünüz Bodrum’un sadece yerlileri ve yerleşenleriyle olan hali sizi çok şaşırtacak, merkezde bulunan Marina Yacht Club’a da mutlaka uğramalısınız” diyor Savaş Özbey.
Melis YILMAZ
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Çağdaş Ertuna / Milliyet Cadde köşe yazarı Mistik bir ambiyans: Kapadokya Gündüz, UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezebilir, akşam da otelinizde şömine başında yeni yıla geri sayabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Çağdaş Ertuna “Kapadokya’da yeni yılı karşılamak farklı bir deneyim…
Melis YILMAZ
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Argos in Cappadocia’da konaklayabilir, ardından yılın ilk sabahında balon turuyla vadilerin üzerinde süzülebilirsiniz” diyor.
Melis YILMAZ
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Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat Gezgini Hem kayak hem neşe: Kartalkaya Burada gündüz ailenizle beraber kayak yapıp ardından akşam yeni yılı tüm coşkusuyla karşılayabileceğiniz partilere katılabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Zeynep Zor “Eğlenceli bir yılbaşı planlıyorsanız tercihiniz Kartalkaya’dan yana olmalı, hem kayak hem de gece atmosferi açısından harika vakit geçirebilirsiniz” diyor.
Melis YILMAZ
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Murat Köksal / Atlas Dergisi Yayın Direktörü Her şey dahil: Antalya Özellikle Belek tarafında lüks oteller yılbaşı programı konusunda birbiri ile yarışıyor.
Melis YILMAZ
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Yılbaşında hem uygun fiyatlara Antalya’da konaklayabilir hem de konaklayacağınız otelde ünlü sanatçıların konserlerini izleyebilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Murat Köksal “Gitmişken, tarihi ve arkeolojik bölgeleri trafik keşmekeşi ve kalabalık terörü olmadan gezebilirsiniz” diyor.
Melis YILMAZ
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Senem Bal Ay / İstanbul Life Dergisi Yayın Yönetmeni Oksijeni bol: Kaz Dağları Zeus’un, Afrodit’in ve diğer tanrıların adresi olan Kaz Dağları’nda sakin ve huzurlu bir yılbaşı gecesinden sonra doğa yürüyüşü ile yeni yıla merhaba diyebilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Senem Bal Ay “Adatepe İda Blue Otel’de konaklamak tercihlerinizin arasında olmalı, yemekler ise oldukça başarılı” diyor.
Melis YILMAZ
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Tesiste yılbaşı gala yemeği ve fasıl eğlencesi düzenlenecek.
Melis YILMAZ
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Mutlu Tönbekici / Küçük Oteller kitabı yazarı Horonlar eşliğinde: Çamlıhemşin Doğal güzellikleri, yaylaları, şelaleleri, buzul gölleri ve tarihi güzellikleriyle Rize’nin en turistik bölgelerinden!
Melis YILMAZ
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Üç günlük bir yılbaşı programı için ideal. Çat Vadisi ve Gito Yaylası’nda yeni yılı karşılayabilir, kızak kayıp şömine başında sıcak şarabınızı yudumlayabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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“Kaçkarlı Viking ile Çamlıhemşin’de yeni yıla girmek aileniz ve sizin için unutulmaz bir deneyim olabilir” diyor Mutlu Tönbekici.
Melis YILMAZ
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Bahar Akıncı / Hürriyet Seyahat Gezgini Otantik bir yeni yıl: Mardin Türkiye’nin en dikkat çekici ve otantik yerlerinden... Mardin büyüleyici sokakları, abbaraları, restoranları ve ışıklarla süslenmiş tarihi çarşısı ile yeni yılı karşılamaya hazır. “Sakin ve tarihi doku ile iç içe bir yeni yıl kutlamak istiyorsanız Mardin doğru adres” diyor Bahar Akıncı. Yeni yılın ilk sabahında kiliselerdeki ayinlere katılmak ilginç bir deneyim olabilir.
Melis YILMAZ
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Ezgi Kopuz / Hürriyet Seyahat Gezgini Kesintisiz kayak: Erciyes Erciyes’te bulunan otellerin eğlence programları oldukça ilgi çekici. İsterseniz yeni yıl gala yemeklerine katılabilirsiniz, isterseniz ünlü isimlerin konserlerini izleyebilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Ezgi Kopuz, “Etrafta meşaleler, pistlerde gösteriler, zirvede havai fişek şovları ile görsel bir şölen! Daha ne olsun? İşte size pür mutluluk” diyor.