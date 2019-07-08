Yerli ve yabancı turistin popüler adresi oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri yakınlarında bulunan Beyazsu, doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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Mardin tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile bu yıl yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırlayan Mardin'de ziyaretçiler tarihi yapıya olduğu kadar doğal güzelliklere de hayran kaldı.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Beyazsu, doğal yapısı kaynak suyu ile yerli yabancı turistlerin akınına uğradı. Doğa harikası Beyazsu, drone ile yukarıdan görüntülendi.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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“20 senedir İstanbul'dayım böyle bir şey görmedim” İstanbul'dan Mardin'e gelen ve suyun içine kurulan masalarda dinlenme imkanı bulan vatandaşlardan Seracettin Çiçek, aslen Diyarbakırlı olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını söyledi.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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Beyazsu'ya daha önce gelmediğini belirten Çiçek, “Burası için çok güzel bir alan diye duymuştum, geldim gördüm ve gerçekten çok beğendim.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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Burası İstanbul'dan daha güzel. 20 senedir İstanbul'dayım böyle bir şey görmedim.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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İstanbul'da sakin suyun içinde oturacak yer yok.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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Bu bölgede hep terör var dediler ama terör falan yok, çok güzel bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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İşletmeler ilgiden memnun Beyazsu'daki işletmede çalışan Şahabettin Kurt ise, bu yıl ilginin çok fazla olduğunu ve dizi çekimlerinin bölge tanıtımına katkısı olduğunu söyledi. Kurt, “Burada çardakları görebilirsiniz, bölgede turistler hem dinleniyor hem stres atıyor.
Beril Solmuşgül - Murat Başal / İHA
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Bu yıl çok yoğun bir ilgi var. Bu doğal güzelliği daha önce neden keşfedilmediğini hep söylüyorlar. Dört mevsim böyle, Kızıltepe, Mardin, Nusaybin'in tüm içme suyunu burası karşılıyor” diye konuştu. Suyun içinde serinleyen turistler doğal yeşil alanıyla da görsel bir şölen sunan Beyazsu'da huzurlu zaman geçirmenin tadını çıkarıyor.