Yaz bitmeden sahillerde gidilecek en güzel 10 yer

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yaz aylarında kalabalıktan adım atmakta zorlanacağınız plajları, koyları, tarihi dokusu, kültürel zenginliği, sıcakkanlı insanları, restoranları, butik otelleriyle sahil kasabalarına gitmenin şu sıralar tam vakti! İmkânınız varsa yılın son sıcak günlerinin yaşandığı, sakinliğin içerisindeki sahil bölgelerinde deniz, kum, güneş, lezzetli yemekler ve huzur dolu bir tatille yaza veda edin. Hatta yarın resmi tatil, hafta sonuyla birleştirip bu fırsatı kaçırmayın, işte sakin adresler…
Yaz aylarında kalabalıktan adım atmakta zorlanacağınız plajları, koyları, tarihi dokusu, kültürel zenginliği, sıcakkanlı insanları, restoranları, butik otelleriyle sahil kasabalarına gitmenin şu sıralar tam vakti! İmkânınız varsa yılın son sıcak günlerinin yaşandığı, sakinliğin içerisindeki sahil bölgelerinde deniz, kum, güneş, lezzetli yemekler ve huzur dolu bir tatille yaza veda edin. Hatta yarın resmi tatil, hafta sonuyla birleştirip bu fırsatı kaçırmayın, işte sakin adresler…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Otantik mimari: SIĞACIK / İZMİR Seferihisar’a bağlı bir mahalle olan Sığacık’ta Kaleiçi’nde huzur dolu sokaklar, yöresel Ege lezzetlerini tadacağınız mekânlar, otantik mimarisiyle göz dolduran evler sizleri karşılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Pazar günleri açılan Sığacık’ın meşhur pazarında diyeti unutup el açması börekler, baklavalar, sarmalar ve gözlemelerin tadına mutlaka bakın.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Mavi, berrak sularıyla yeşilin bir arada olduğu Akkum Plajı’nda da denize girebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Rüyadaymış gibi: BOZCAADA / ÇANAKKALE Bozulmamış tarihi dokusu, bağları, güzel sahilleri, huzurlu ada sokakları ve lokantalarıyla bir rüya kadar güzel…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Adanın bağ rotasında yapacağınız yürüyüşün ardından Polente burnunda rüzgârgüllerinin altında güneşi batırıp soluğu Rum ve Türk mahallelerindeki lezzetli yerel lokantalarda almalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Sokaklar fotoğraf çekeceğiniz çok güzel noktalar da var. Sularıyla ünlü Ayazma Plajı’nda yüzmeden de dönmeyin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Eğlencenin kalbi: ALAÇATI / İZMİR Son yılların sabahlara kadar süren plaj partileri, DJ performansları ve festivalleriyle yaz boyu tıklım tıklım olan Alaçatı’ya biraz daha kalabalığın çekildiği şu sıralar gidip yaza eğlence dolu bir veda edebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Cumbalı taş evleri, arnavutkaldırımlı sokakları, hediyelik eşya dükkânları, uluslararası rüzgâr sörfü yarışmaların düzenlendiği elverişli plajlar sizi bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Günbatımı: AYVALIK / BALIKESİR Kuzey Ege’nin en güzeli Ayvalık’ın kendine özgü atmosferi, sahili, taş evleri, içinden hayat akan arnavutkaldırımlı sokakları, sıcacık insanları ve yemekleriyle ayrılmak istemeyeceğiniz bir yer.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Şeytan Sofrası’nda güneşin adaların arkasında ağır ağır batışını, Cunda Adası’nın ve Sarımsaklı Plajı’nın tadını mutlaka çıkarın. Burada sessizlik size iyi gelecek…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Seçenek çok: MARMARİS / MUĞLA Bunaltıcı sıcaklardan dolayı temmuz ve ağustosta gezmenin zor olduğu Marmaris’i keşfe çıkmanın şu sıralar tam zamanı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Sadun Boro’dan yadigâr Okluk Koyu, bir gölü andıran sakin ve temiz sularıyla Selimiye, İçmeler ve Bozburun Yarımadası’nın doğusunda çam ağaçlarıyla çevrili...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Mavi bayraklı plaja sahip Turunç’ta doyasıya yüzüp, doğa yürüyüşü, cip safari ve dalış yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Eşsiz yarımada: DATÇA / MUĞLA Kuzeyine Ege’yi, güneyine Akdeniz’i alan yarımada, bozulmamış doğası, yöresel lezzetleri tadacağınız butik restoranları, şirin butik otelleri ve Knidos Antik Kenti’yle her yıl turist akınına uğruyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yaz aylarına göre sakin olan Datça’da gulet’e atlayıp yarımadanın bir hazine gibi duran koylarına demir atıp manzaranın ve denizin tadını çıkarın…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Ekstrem sporlar: KAŞ / ANTALYA Koyları, plajları, tarihi antik yerleşimleri ve ekstrem sporlarıyla cennetten bir köşeyi andırıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en iyi dalış noktaları arasında gösterilen Kaş’ta kano, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü etkinlikleri yapılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Binlerce yıllık tarihi kalıntılar Likya yürüyüş yolu, İskender’in ayak izleri, Kleopatra, Homeros ve dünyada ilk olan Patara Demokrasi Meclisi kalıntıları insanı büyülüyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Her zaman gözde: BODRUM / MUĞLA Yurtdışında turistler tarafından doğa, tarih ve kültür özellikleriyle şehir zannedilen Bodrum, tarihin babası sayılan Herodot’un, büyük denizci Turgut Reis’in yaşadığı topraklardı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Bodrum’un simgesi kale, beyaz evler, sahil restoranları, butik mağazaları, beach club’ları ve koylarıyla her zaman tatilcilerin gözdesi. Ağustos’a göre kalabalıktan kurtulması, fiyatların düşmesi, eşsiz doğası, ulaşım kolaylığı ve sunduğu imkânlarla yaza burada veda etmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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En iyi zamanı: FETHİYE / MUĞLA Ölüdeniz’in dünyaca ünlü manzarasını adrenalin dolu yamaç paraşütüyle izlemek, aşağıda çarşaf gibi koyda ve Kabak Koyu’nda yüzmek gibisi yok.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Gitmişken gizemli Afkula Manastırı, terk edilmiş Kayaköy ve Gemiler Koyu’nu da mutlaka gezin. Havanın serin ancak denizin sıcak olduğu bu dönem Fethiye’nin en güzel zamanı…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yeri dolmaz: ESKİ FOÇA / İZMİR Dar sokakları, cumbalı taş evleri, balık lokantaları, küçük balıkçı tekneleri, gün batımında harika olan denizi ve 2 bin yıllık tarihiyle Ege’nin huzur dolu sahil kasabası sizi bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Hâlâ mübadelenin izlerini göğsünde taşıyor Foça. Ağları onaran balıkçıları, birbirine selam veren insanları, pazarı, koyları ve püfür püfür esen rüzgârı ile huzur arayanların adresi…