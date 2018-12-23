Yarıyıl tatili için geri sayım başladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Artık tatil hakkı onların... İster sıcak ister soğuk, ister yurtiçi ister yurtdışı ufuk açıcı, eğlenceli veya eğitici birçok seçenek var. Önerilerimiz sadece çocuklar için diye düşünmeyin. Belki de onlardan daha çok keyif alacağınız rotalar var dosyamızda. Çocuklarıyla tatil yapmayı sevenlere ve gezginlere sorduk. İşte ilham verici yolculuklar...
Hürriyet Seyahat
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Artık tatil hakkı onların... İster sıcak ister soğuk, ister yurtiçi ister yurtdışı ufuk açıcı, eğlenceli veya eğitici birçok seçenek var. Önerilerimiz sadece çocuklar için diye düşünmeyin. Belki de onlardan daha çok keyif alacağınız rotalar var dosyamızda. Çocuklarıyla tatil yapmayı sevenlere ve gezginlere sorduk. İşte ilham verici yolculuklar...
ÇAĞLA ŞİKEL Palandöken’de kayak, Bodrum’da deniz Çocuklarla tatile çıkacağım zaman programı onlar belirliyor. Oğullarım Kuzey ve Uzay’la önümüzde kayak tatili programı var.
Hürriyet Seyahat
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Çocuklarla tatile çıkmak benim için onlarla 7/24 doya doya zaman geçirmek demek. Birlikte yaptığımız tatillerin sadece onların istekleri doğrultusunda olmasına özellikle dikkat ediyorum.
Hürriyet Seyahat
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Yazları genellikle tatillerimiz eğlence, aksiyon ve aktivite odaklı oluyor. Daha çok Bodrum, Çeşme, Tekirova, Kıbrıs, Nevşehir gibi yerleri tercih ediyoruz.
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Kışları ise tercihimiz kayak yapmaktan yana ve bunun için de çoğunlukla adresimiz Palandöken oluyor. Bu yıl da programımızda kayak tatili var.
Hürriyet Seyahat
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Kayak yapmanın çocukların gelişiminde çok büyük yararı olduğunu yıllardır görüyorum ve ailecek kayak tatili yapmaktan keyif alıyorum.
Hürriyet Seyahat
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NALAN MİRİ SÖZER Balık olmaya Zanzibar’a Deha ve Yekta’yla kendimizi Zanzibar’da, Afrika yaşamının içinde bulduk, ilk fırsatta tekrar gitmeye karar verdik.
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Aslında biz Zanzibar’a okyanusta balık olmaya, beyaz kumlu plajlarda yuvarlanmaya gittik, gerisindeki Afrika’nın şaşırtıcı ve gerçek yaşamını bulduk ki bu da bonus oldu.
Hürriyet Seyahat
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Yerel hayatın içine girmek Deha ve Yekta’yı bambaşka bir dünya ile tanıştırdı. Kulübemsi evler, restoran olabileceğine inanamayacağımız yerler gördük ve aç yaşayabilmenin ne demek olduğunu anladık.
Hürriyet Seyahat
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Afrikalılar yoklukla mücadele edip azla yetinmek üzere kurgulanan bir hayatı yaşıyorlar. Doğanın bereketine inanmayı ve şükretmeyi orada tekrar hatırladık.
Hürriyet Seyahat
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Antep’te tarih ve eğlence Gaziantep çocuklar için de heyecan veren bir destinasyon. Müzelerden parklara, hatta bilim merkezinden planetaryuma çocuklar için birçok aktivitede Deha ve Yekta kendilerinden geçti diyebilirim... Parkantep Harikalar Diyarı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Masal Park, Botanik Bahçesi, Atatürk Anı Müzesi, Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi görülecekler arasında.
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COŞKUN ARAL Çin’den Hindistan’a, Brezilya’dan Japonya’ya Dünyanın her yerine baba-kız yolculuk yapmak büyük mutluluk. Çocuklarla tatil, onların ufkunu açacak ve bambaşka hayatları tanıtacak, dünyanın tüm renklerini, kokularını, tatlarını almalarını sağlayacak deneyim rotalarından oluşmalı.
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Seyahat hayatımın bir parçası... 15 yıl önce Deniz doğduğunda benimle birlikte yolculuk yapmaya başladı. Henüz 20 günlükken Siirt’le başladığı seyahatleri yürümeye başladığında iki elin parmaklarını geçmişti. Bu yazıda Deniz’le yaptığım seyahatlerden bahsetmek istiyorum. Çocukları büyüklere bırakmak yerine, onlarla birlikte yolculuğu tercih edin çünkü öğreneceklerinizin sınırı yok.
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Deniz ilkokuldayken ilk seyahatimizi Denizli’ye yaptık. En çok gitmek istediği şehirlerden biriydi. Antik havuza girmek, Pamukkale travertenlerini görmek en büyük hayaliydi. Bunda anlattığımız hikâyelerin de etkisi var. Yeraltı tanrısı Hades’in kapısını hangi çocuk görmek istemez ki?
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Deniz’le Türkiye içinde birçok şehre gittik, bunlardan biri de Şanlıurfa. Özellikle dünyanın en eski tapınağı olarak adlandırılan Göbeklitepe sadece çocuklar için değil, bizler için de gizemli bir bölge. Göbeklitepe onu öylesine etkilemiş olmalıydı ki, bu yıl okuldaki arkadaşlarıyla yaptıkları Göbeklitepe ziyareti öncesi yine büyük heyecan yaşadı.
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Baba-kız bir masalın içinde Baba-kız planladığımız ilk yurtdışı seyahati ise 2017 yılında İzlanda’ya oldu. Ateşin ve buzun ülkesi olarak adlandırılan İzlanda, birçok Avrupalı turist için bile pahalı bir ülke.
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Biz de mümkün olan en ekonomik şekilde ülkeyi gezmeye çalıştık. Evlerde konakladık, yemeklerimizi kendimiz yaptık. Arkadaşımız Beyhan Zeybek gitmeden önce bize bir yol haritası çizmişti. Bir araba kiraladık ve aralarında Cem Seymen’in de olduğu beş kişilik grubumuzla İzlanda’yı keşfettik.
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Sekiz günlük sehayatimizde Thingvellir Milli Parkı, Hvitserkur, Akureyri, Godafoss, Myvatn, Borgarfjordur, Höfn, Jokulsarlon, Vik, Seljalandsfoss, Eyjafjallajöküll ve başkent Reykjavik olmak üzere İzlanda’da mutlaka gezilmesi gereken yerlere gitmeyi başardık.
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Lagünde yüzdük, Seljalandsfoss Şelalesi’nin arkasında yürüdük, Solheimajöküll buzulunu gördük, Elmas Kumsalı’nda kıyıya vurmuş buzulların fotoğrafını çektik. Fantastik bir film setine benzeyen İzlanda’da yıllar önce yaşanan bir yanardağ felaketinin bile turizme nasıl katkı sağladığına tanıklık ettik.
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CANAN DEMİRAY Bavulları siz değil gemi taşısın Yarıyıl tatili kışa geliyor ama içinizi ısıtacak alternatif çok. Farklı ülkeleri, bir yerden diğerine bavul taşımadan görebilirsiniz.
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Kısa uçuşla ilkbahar tadında havaya ulaşmak cazip derseniz, Abu Dabi’den hareketle Doha, Dubai, Manama’yı ziyaret eden Arap Körfezi gemi turunu tercih edebilirsiniz.
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Amerika’ya uçarız derseniz San Diego çocukla tatil için harika parklar sunuyor. Bir başka alternatif ise Miami’den binebileceğiniz Royal Caribbean’a ait Mariner of the Seas gemisi ile Bahama adalarına gitmek. Küçücük, renkli bir ülke olan Singapur, cruise gemileri için mükemmel bir hareket noktası.
Hürriyet Seyahat
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Costa Cruises, Malezya’nın tropik adası Langkawi, Tayland’ın gözdesi Phuket gibi adalara uğruyor. Soğuk sorun değil, Akdeniz kıyılarını görelim diyorsanız yaza göre oldukça uygun fiyatlı rota ve gemiler mevcut.
Hürriyet Seyahat
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FÜSUN HATTAT Çocuk cenneti Avoriaz Avoriaz, Cenevre’ye bir buçuk saat uzaklıkta bir dağ kasabası. Burayı özel kılan ise çocuklar için her şeyin düşünüldüğü masal diyarı olması.
Hürriyet Seyahat
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Fransa’nın Alp Dağlar’ında yer alan Haute Savoie bölgesinde, Portes du Soleil kayak alanının tam ortasında, eski Morzine kasabasının 800 metre üzerinde bir yamaca kurulmuş olan Avoriaz ülkenin ailelere en uygun kayak merkezlerinden biri kabul ediliyor. Bunun için sebep çok! Kasabaya kayaklarla girip, kayaklarla çıkabiliyorsunuz. Trafiğe kapalı, atların ve ‘husky’lerin çektiği kızaklardan taksiler var. Veya kızak kiralayın, bebekler için uygun olanları bile var.
Hürriyet Seyahat
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İnternetten tüm kayak malzemelerini kiralamak mümkün. Ailelere ski pass’larda yüzde 10 indirim yaparken, 5 yaş altı çocuklardan ücret almıyorlar. 3 yaş üstü için 3 ayrı kayak okulu var. Kayak sonrası oyun odaları, havuz, kaydırak ve fıskiyelerin olduğu su parkı, açık hava buz pateni pisti, sinema salonları da mevcut.
Hürriyet Seyahat
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Yakınımızdaki seçenek Kartalkaya Yurtiçinde yeğenlerimle kayak tercihimiz ise Kartalkaya... Ulaşım çok kolay, dağa tırmanış kısa. Kartalkaya’da baby lift’ler ve çocuklarınız için uygun pistler var.
Hürriyet Seyahat
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SAFFET EMRE TONGUÇ İçine Türkiye sığan yolculuk Trenle doğu seyahatleri, artık çocuklu ailelerin de tercihi olmaya başladı. Her kompartıman birbirinden eğlenceli hallere bürünüyor.
Hürriyet Seyahat
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Doğu Ekspresi’yle Türkiye’yi bir uçtan diğerine kat edin. Dışarıda Anadolu’nun güzellikleri, içinde de insan manzaraları ile bambaşka ufuklar açacak bu yolculuk çocuklarınızda. Kars’a indiğinizde ise bambaşka bir dünya karşılayacak sizi. Eski Kars’ın arka sokaklarında adeta ‘küçük Rusya’ var.
Hürriyet Seyahat
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Tadına doyamayacağınız kar manzaraları da cabası.Eğer çocuğunuz çok küçük değilse, buz tutmuş Çıldır Gölü’nde kızak gezisi ve müthiş Ani Harabeleri’ni ziyaret de listenizde olsun.
Hürriyet Seyahat
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Çocukla çocuk olmak için Orlando Orlando, eğlenmek ve eğlendirmek üzerine kurulu bir dünyanın kapılarının açıldığı yer. Çizgi film renkleri arasında kaybolmak, Hollywood sahnelerinin içine girmek, müzelerde tarihe dokunmak ve çocuğunuzla keyifli bir tatil geçirmek için ideal.
Hürriyet Seyahat
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Aslında sadece çocukların değil büyüklerin de seveceği bir adres. Çünkü her yaştan bireyin keyifle eğleneceği Disney World var. Disney için ister günlük program yapabilir isterseniz konaklayabilirsiniz.