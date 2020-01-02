Vize derdi yok pasaport parası yok! Bu yıl ucuz tatil yapmak isteyenler bu liste tam size göre...
2020 için keyifli bir yurtdışı tatilini aklınıza koydunuz ama hem bütçe hem vize ve pasaport derdi sizi düşündürüyorsa bu haberimiz tam size göre… Bu tip sorunlarla uğraşmadan sadece kimlik kartınızla gidebileceğiniz ülkeler var. İşte güzel ve ucuz bir tatil için sadece kimlikle gidilen ülkeler…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Pasaport ve evrak derken vize almak birçok kişi için zor. Halbuki sıkıntıya girmeden gidebileceğiniz bazı ülkeler var. Üstelik Bu ülkelere kimlikle gidebiliyorsunuz. Bu yıl tatiliniz hem ucuz hem de güzel olsun istiyorsanız bu liste tam size göre…
2
GÜRCİSTAN
İstanbul'dan tarifeli uçuşlarla ulaşılabilen Batum Havalimanı, pasaportsuz gidilen yerlerin başında geliyor. Haftanın her günü İstanbul-Batum seferlerinin yapılıyor olması da Batum'u cazip hale getiren özelliklerden biri. Pasaport yerine nüfus cüzdanı ile bile girilebilen yegane ülkelerden olan Gürcistan hafta sonu tatili için şehirden kaçılabilecek güzel bir adres… Tarihi sokakları, alışveriş noktaları ve ünlü gece hayatı ile öne çıkan Gürcistan gezisine Tiflis'ten başlayabilirsiniz. Kutayıs ve Signagi gezip görülebilecek en bilindik yerlerden…
3
1- Tiflis Gürcistan'ın güneyinde yer alan başkentin kuruluşu, Gürcü efsanesine göre 5. yüzyıla kadar dayanıyor. Kral Vakhtang Gorgasali tarafından kurulduğu rivayet edilen eski şehir, Avrupa ve Asya kültürleri arasında takılıp kalmış bir geçiş yolu gibi. Tiflis, bize büyük benzerlikler gösteren mutfağıyla yemek konusunda memleket hasreti çekmeyeceğiniz şehirler arasında! Eski şehir bölgesinde görülebilecek bir çok ilgi çekici yer var. Doğu ve batı kültürünün harmanlandığı bu bölgede kilise de görebilirsiniz, hamam ve cami de.
4
2- Batum Gürcistan’ın Karadeniz kıyısı turistik şehri Batum hem vizesiz hem de pasaportsuz bile gidebileceğiniz bir kent. Hatta Karadeniz turu yapanlar çoğu kez günübirlik bile olsa Batum’a gidiyorlar. Uzun ve güzel bir sahili var Batum’un.Üstelik güzel ve yeşil parklarla süslü. Yeme içme gibi harcamalar Türk vatandaşlarına çok pahalı gelmez. Dilerseniz direkt Batum’a uçabilir ya da Trabzon’a uçup oradan karayoluyla Batum’a geçebilirsiniz.
5
3- Kutayıs Gürcistan'ın ikinci büyük şehri olan Kutayıs, Sovyetler Birliği'nden kalma görüntüsüyle ilk bakışta insanda zaman makinesi ile eski zamanlara gitmiş hissi yaratıyor. Rioni Nehri'nin hayat verdiği şehir, oldukça ilginç bir deneyim sunuyor. Ayrıca şehirde çok güzel parklar bulunuyor. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Gelati Manastırı ve Bagrati Katedrali görülmeye değer.
6
MOLDOVA
Türkiye'ye geçen yıl 194 bin Moldovalı turist geldi ve bu turistlerin 40 bini İstanbul'u ziyaret edenlerden oluştu. Bu yıl Moldova'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısının kimlikle seyahatin etkisiyle 200 bini geçmesi bekleniyor. Türkiye'ye 2017 yılında 140 bin, 2018 yılında 171 bin Moldovalı gelmişti. Bir saat uçuş süresi olan Kişinev - İstanbul arasında her gün üç uçuş bulunuyor. Bugünden itibaren kimlikle Moldova'ya giriş yapacak vatandaşlar her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz kalabilecek. Peki ülkede nereleri gezmeli?
7
1- Kişinev Moldova’nın başkenti olan Kişinev; aynı zamanda sınırlarında bulunan havalimanı nedeniyle ülkeye gelenlerin ilk durağı. Ülkede başka bir uluslararası havalimanı bulunmuyor. Devlet daireleri Kişinev’de bulunuyor; ülke çapında organizasyonlar, konserler ve festivaller genellikle Kişinev’de düzenleniyor. Burası geçmişte de bir yönetim merkezi olarak kullanıldığı için tarihi yapılar ağırlıkta. Vaktinizin yüzde seksenini rahatlıkla başkent ve çevresine ayırabilirsiniz.
8
2- Balti Kişinev’den sonra ülkenin en büyük ikinci şehri Balti. Kulaklarınıza Rusça ve Romence seslerin takılacağı bu güzel şehirde; gece hayatı, alışveriş ya da yeme içme yönünden pek çok seçeneğiniz var. Başta mısır unundan yapılan Mamaliga olmak üzere ülkenin yöresel tatlarını da Balti’de deneyebilirsiniz.
9
3- Tiraspol Resmi olarak tanıyan olmasa da burası ülke içinde bir ülke. Tiraspol; nüfusu Ruslardan oluşan Transdinyester Cumhuriyeti’nin gayriresmi başkenti. Dinyester Nehri’ne göre doğuda konumlanan şehir, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminden hatıra olan bir mimariye sahip. Ukrayna üzerinden de ulaşımın mümkün olduğu Tiraspol’e başkent Kişinev’den 1,5 saatlik bir araç yolculuğu ile ulaşabilirsiniz.
10
UKRAYNA
Ukrayna da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasına katıldı. Ukrayna da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasına katıldı. Ukrayna’da gezilecek başlıca şehirlerin arasında müzeleri ve kiliseleriyle öne çıkan başkent Kiev geliyor. Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kent merkeziyle ünlü Lviv ile ülkenin Karadeniz kıyılarında bulunan ve Akdeniz şehirlerini anımsatan Odessa mutlaka görülmesi gereken yerlerden.
11
Odessa Ukrayna’nın Karadeniz kıyısı kenti Odessa vizesiz hatta pasaportsuz dahi gidebileceğiniz bir tatil bölgesi. Odessa aynı zamanda Ukrayna’nın en turistik şehirlerinden biri. Deniz tatili kadar eğlence hayatıyla da ünlü bu kentte fiyatların güney kıyılarımızdaki bir tatile göre daha uygun geleceğini söyleyebiliriz.
12
Ukrayna’nın Harkov ve Dnipro gibi diğer şehirlerinde keyifli bir hafta sonu tatili yapabilirsiniz. Ayrıca Kiev ve Lviv'de eğlence için birçok mekan da bulunuyor.
13
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Pasaportsuz gidilen ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimlik kartınızla üç aya kadar kalabiliyorsunuz. Kıbrıs, özellikle yaz tatili için çok tercih ediliyor olsa da, yumuşak iklimiyle sonbahar ve kış aylarında da gezmek için güzel bir atmosfere sahip.
14
1- Girne En popüler yeme-içme ve eğlence yerlerinin adeta bir araya toplandığı, limanıyla ünlü Girne'de gezilip görülecek bir sürü yer var. Farklı güzergâhlar arasında klimalı toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmek mümkün. Ancak bilindik rotaların dışına çıkıp bir Kıprıslı (Kıbrıs lehçesiyle) gibi adanın en güzel yerlerini görebilmek istiyorsanız, araç kiralamak en akıllıca seçenek olacaktır.
15
2- Karpaz Kıbrıs'ta gidilebilecek yerlerden biri de tabii ki Karpaz. Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Dipkarpaz'da konaklayabilir ve deniz kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz.
16
3- Gazimağusa Kıbrıs sahillerinin en güzellerinin bulunduğu Gazimağusa bölgesi birçok tarihi esere de ev sahipliği yapıyor. Daha önce dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan kapalı Maraş bölgesi de Gazimağusa yakınlarında yer alıyor.
17
4- Lefkoşa Yarısı KKTC'de, yarısı da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan Lefkoşa'da surların içi tarihi bölgeyi oluşturuyor. Venedik Sütunu, Büyük Han ve Bedesten gibi gezilecek yerleriyle öne çıkan Lefkoşa, Kıbrıs adasının ortasında bulunuyor.
18
Yurt dışına kimlikle nasıl çıkılır?
Yurt dışına kimlikle seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye’den çıkışta giriş-çıkış formu doldurması gerekiyor. Türkiye’den çıkış noktası olan havalimanı, liman ya da kara sınır kapısında Türk polisi tarafından verilen çıkış formunun kimlik bilgilerine göre eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor.
19
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan’a eski tip nüfus cüzdanı ve yeni tip kimlik kartı ile, Moldova ve Ukrayna’ya ise yeni tip kimlik kartı ile geçilebiliyor. Türkiye’den çıkışta doldurulan giriş-çıkış formunun kimlikle seyahat edilen ülke polisine gösterilmesi ve giriş damgası vurulması, seyahat boyunca saklanıp Türkiye’ye geri dönene kadar kaybedilmemesi şart.
20
Kimlikle gidilen ülkeler pek ilginizi çekmediyse, vizesiz ve çok ucuza gezebileceğiniz ülkeler de var. İşte o ucuz adresler…
21
KOSOVA
Kosova Türk kültürü izleri taşıyan bir ülke… Başkent Priştine ve eski Osmanlı konaklarıyla ünlü Prizren, Türk izleri taşıyan kentleri. Başkent Priştine’ye İstanbul’dan direkt uçak seferleri yapılıyor. Gezilecek birçok güzelliği barındırıyor…
22
MAKEDONYA
Makedonya başkent Üsküp ve tarihi kenti Ohri ile Türk turistlerin son yıllarda sevdiği ülkelerin başında geliyor. Vize istemeyişi, Türk kültürüne yakın izler taşıması, tarihi ve turistik yerleri Makedonya’yı cazip kılıyor. Üsküp’te baş çarşı, kale ve Osmanlı camileri gezilebilir. UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Ohri'de Makedonya gezinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Ohri tarihi ve doğal güzellikleriyle müthiş bir yer.
23
SIRBİSTAN
Türklerden vize istemeyen bir başka ülke de Sırbistan. Başkent Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin kenarında kurulmuş çok güzel bir şehir. Eğlence mekânlarıyla, Osmanlı eseri kale ve çevresiyle, parklarıyla keyifli bir Belgrad turu yapabilirsiniz.
24
KARADAĞ
Balkanlar'ın bir başka küçük ülkesi Karadağ denince akla Dalmaçya kıyılarındaki iki güzel şehri Kotor ve Budva geliyor. Ortaçağ’dan kalma yapılarıyla dikkat çeken bu iki kentte de keyifli bir gezi yapabilirsiniz. Karadağ’a uçakla gidebilmek için başkent Podgorica’ya uçmanız gerekiyor.
25
BOSNA-HERSEK
Balkanlar'da vizesiz gidebileceğiniz bir başka ülke de Bosna-Hersek. Başkent Saraybosna camileri, çarşısıyla eski Bursa’yı andırıyor. Şehir barındırdığı eserlerle Osmanlı mirasını çok iyi taşıyor. Yine Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndan kalma yapılar da başkent Saraybosna’da dikkat çeken yerler. Tarihi Mostar şehri Osmanlı kasabası Poçitel de Bosna-Hersek’te gezebileceğiniz yerler. Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya 160 kilometre kadar mesafedeki Poçitel, nehri, hamamları, saat kulesi, mimarisi ile aslına ve geçmişine sadık kalmış bir Osmanlı yerleşimi. 2002 sayımına göre 11 bin civarı nüfusuyla Bosna-Hersek’in sakin, aslına uygun, özüne sadık, ancak Bosna’nın genelinde olduğu gibi yorgun ve yalnız bir köy burası.
26
BELARUS
Başkent Minsk’e İstanbul’dan direkt uçuşların yapıldığı Beyaz Rusya da Türklerden vize istemiyor. Rengârenk ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Minsk’te hayat da ucuz. Yeme-içme, konaklama ve ulaşım için ucuz gelecek bu ülke oldukça da güvenli.