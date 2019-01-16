Uçurumun kenarına kurulu hayatlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya üzerinde uçurumun tam kenarında yer alan onlarca kasaba var. Bazıları tehlikeli gibi görünse de ortaya nefes kesen bir manzara çıktığı sürece orada yaşamak katlanılabilir gibi görünüyor. İşte ziyaretçilerine mükemmel manzaralar sunan ve uçurumun hemen kenarında yer alan o nefes kesici kasabalar...
Dünya üzerinde uçurumun tam kenarında yer alan onlarca kasaba var. Bazıları tehlikeli gibi görünse de ortaya nefes kesen bir manzara çıktığı sürece orada yaşamak katlanılabilir gibi görünüyor. İşte ziyaretçilerine mükemmel manzaralar sunan ve uçurumun hemen kenarında yer alan o nefes kesici kasabalar...
Fotoğraflar: Alamy
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Amediye / Irak Amediye diğer adıyla İmediye Irak’ın kuzey kesiminde, Duhok ilinde bulunan bir şehir. Türkiye sınırına 17 kilometre mesafede olan bu şehir İmadettin Zengi tarafından 1142 yılında kurulmuş ve adını kurucusundan almış.
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Amediye, bir dağ platosu üzerine kurulmuş bu küçük şehir, Osmanlılar döneminde Amediye Van ve Musul vilayetine bağlıydı. 19. Yüzyılın başında 6 bin kişi yaşıyordu. Amediye’de Asur döneminden bir sinagog kalıntısı ve kilise de bulunuyor.
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Şehir, ismini kurucusu olan Selçuklu hükümdarı I. İmadeddin Zengi’nin adından almış. ‘İmadeddin’ isminden ‘Amediye’ ismi doğmuş. Amerikan Distractify sitesi ’Dünyada görülmesi gereken en güzel 30 yer’ adıyla hazırladığı çalışmada Duhok iline bağlı Amediye ilçesine de yer verdi. Amediye listede 24. sırada yer aldı.
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Katskhi Pillar / GürcistanThe Katskhi Dikit’i Gürcistan’ın batısında bir bölge olan Imereti’de bulunuyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde olan bu yapı Katskhura küçük nehir vadisinden görülebiliyor.
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Katskhi oldukça önemli bir manzaraya sahip olduğu için insanlar ona özel bir anlam yüklüyor. Örnek olarak ise Hristiyanlığın başlamasından önce Katskhi Dikiti’nin paganlar tarafından kutsal bir yer olarak kullanılıyordu.
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Katskhi aslında doğal bir kireçtaşı sütunu. Bu tek parça anıtın en tepe kısmında bir manastır bulunuyor ve manastırda yalnızca papaz yaşıyor.
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Yaklaşık 1400 yıl önce çok tanrılı inanca sahip kişiler tarafından inşa edildiğine inanılan kiliseye erişmenin tek yolu, pek güven vermeyen uzun bir merdiven.
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Son 20 yıldır bir rahibe ev sahipliği yapan kilisenin içi son olarak 25 yaşındaki Konstantin Murtkhveladze adlı cesur fotoğrafçı tarafından görüntülendi.
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Kiliseye tırmanmak için büyük gayret sarf eden Tiflisli fotoğrafçı Murtkhveladze, "Ancak yukarı çıktığım zaman karşılaştığım manzara, yaşadığım korkuya değdi" ifadesini kullandı.
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Wadi Dawan / Yemen Burası Wadi Dawan. Yemen’in güneyinde küçük bir kasaba… Hem Wadi Dawan’da hem de Shibam gibi güney Yemen şehirlerinde yağmacıları evlerinden uzak tutmak istediklerinden olsa gerek devasa kayaların üstüne köyler kurmuşlar.
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Yemenliler bu bölgeye Huş diyor. Hani şu gidenlerin gelmediği yer. 1. Dünya Savaşı’nda Yemen’e gidip de dönemeyen Osmanlı askerleri için yakılan türküde de adı geçiyor: “burası huş’tur, yolu yokuştur.”
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Türküde adı geçen yerin Muş mu, yoksa Yemen’in Huş kalesi mi olduğunun uzun yıllar tartışma konusu olmuştur.
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Daha sonra yapılan araştırmalara göre 90’lı yılların en popüler türkülerinden “Havada Bulut Yok”un içinde geçen “Burası Muş’tur” sözlerinin aslında “Burası Huş’tur” olduğuna ilişkin söylentiler asılsız çıkmıştı.
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Huş, Yemen'in başkenti Sana ile Taiz kentleri arasında kalan bir Türk kalesinin adı. Bu yüzden Yemen'e giden askerler için yakılmış bu türküde "Huş'tur" denmesi akla yatkın gelebilir.
Hürriyet Seyahat
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İspanya / Ronda Deniz seviyesinden 750 metre yüksekteki dağlık bir bölgede yer alan Ronda, Malaga ilinde uçurum kenarındaki bir kasaba.
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Kasaba 100 Metrelik derin bir vadi ile ayrılıyor. El Tajo Vadisi, kasabanın eski ve yeni bölümlerindeki evleri uçurumun iki farklı kısmında bırakıyor.
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Bir taraftan diğerine geçmek her biri farklı bir dönemde yapılmış (Roma, Fas ve 18. yüzyıl) üç köprü sayesinde mümkün.
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Bonifacio / Korsika Akdeniz'in 70 metre üzerinde Korsika Adası'nın güney ucunda yer alan Bonifacio adanın en büyük kasabası.
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Zarif görünümlü hisar, rüzgârların ve Akdeniz'in dalgalarının yaladığı beyaz kireç taşlarıyla kaplı uçurumların üzerinde, deniz seviyesinin 70 metre üstünde yer alıyor.
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Bonifacio günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen pahalı yatların limanı olarak kullanılıyor.
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Castellfollit de la Roca / İspanya 50 metre yükseklikte bazalt kayalıkların üzerinde İspanya, Katalonya'daki Castelfolit de la Roca bölgesinin sınırı Fluvia ve Toronell nehirlerinin birleşmesi ile oluşuyor.
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Kasabanın üzerinde yer aldığı bazalt kayalıklar deniz seviyesinin 50 metre yukarısında ve uçurum kenar uzunluğu yaklaşık bir kilometreyi buluyor.
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Lav akıntılarıyla şekillenmiş bu yer, şehrin en küçük kasabalarından biri.
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Manarola / İtalya Liguria'daki Manarola, İtalya'nın en tehlikeli yerlerinden birinde bulunan bir kasaba.
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Bu yerleşim yerinin ne kadar zamandır ayakta olduğunu söylemek güç, ancak Antik Romalılardan kalan metinler burada kutlamalarda içilen şarapların üretildiğini gösteriyor.
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Santorini / Yunanistan Yunanistan'ın güneydoğusunda yer alan Santorini takım adaları yanardağ patlamasının kalıntılarından oluşuyor ve patlamadan önce tek bir adaydı.
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Muhteşem güzelliği ve hareketli gece hayatı burayı Avrupa'nın popüler turist mekânı haline getirdi.