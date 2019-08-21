Türkiye'nin keşfedilmeyi bekleyen cennetleri! İster doğanın tadını çıkarın ister denizin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin şu sıralar tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek kafanızı dinleyerek zaman geçirmek istiyorsanız bu liste size göre…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin şu sıralar tam zamanı. Özellikle denize kavuşmak için metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Ailecek kafanızı dinleyerek zaman geçirmek istiyorsanız bu liste size göre…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Keşfedilmeyi bekleyen güzellik: Göynük Kanyonu / Antalya Antalya’nın yerli ve yabancı en çok turist çeken ilçesi olan Kemer’deki en popüler güzelliklerden biri Göynük Kanyonu…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Doğal güzellikleri, şelaleleri ve trekking parkurlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Göynük Kanyonu'na ulaşımda Antalya yönünden geliyorsanız Beldibi'ni geçtikten sonra Göynük'e girmeden sağa girerek Göynük Deresine paralel Beydağları'na doğru gitmek gerekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Kemer tarafından gelindiğinde ise Göynük Deresi üstündeki köprüden karşıya geçerek Göynük Kanyonu gişelerine ulaşmak gerekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Kanyon bölgesine girdiğinizde karşınıza bir gölet çıkacak. Yemyeşil suları size harika fotoğraflar sunacak. Instagram’da bolca like almanız garanti.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Gölet etrafında dinlenme ve yeme içme alanları da bulunuyor. Kanyonun sonunda ise esas kanyona geliniyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Burada ister buz gibi sularda yüzerek serinleyebilir, isterseniz kayalardan yürüyerek kanyonun daha yukarılarına çıkarak şelaleleri görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Balıkçı kasabası: Kıyıköy / Kırklareli Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ve kasaba bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği balıkçı kasabası Kıyıköy. Üstelik İstanbul’a 2.5 saat uzaklıkta…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsal yazın tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Saklı cennet: Kral Havuzu / Antalya Antalya’nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi’ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor. 'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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İstanbul'un yanıbaşında: Yuvacık / Kocaeli Yemyeşil doğasıyla İstanbul’a sadece 90 dakikalık bir mesafede yer alan Yuvacık, Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı bir konumdadır. Sadece hafta sonları bile günübirlik gidebileceğiniz bu doğa harikası yerde nefes kesici bir güzellik sizleri bekliyor. Yuvacık Barajı’nın yer aldığı bölgede ister piknik yapın, ister trekking yapın. Bedeniniz kadar ruhunuzun da dinleneceği Yuvacık’ta misafirlere hizmet veren kahvaltı yapılabilecek, yemek yenebilecek restoranlar da var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Hafta sonu burada bir başka güzel: Göynük / Bolu Yemyeşil tepelerin arasında bir vadide eski Türk evleriyle sizi karşılayan Göynük, İstanbul’a yakın olduğu kadar Ankara’ya da oldukça yakındır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Buranın en dikkat çekici özelliklerinin başında iki-üç asırdır bu yemyeşil vadi içerisindeki varlığını korumuş olan, geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan, ahşap ağırlıklı tarihi evleridir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Göynük’ün seyir terasına çıkıp, taş kaplı dar sokaklarında gezindikten sonra çarşıda bulunan restoranlarda cevizli ve tereyağlı erişte, mantı, güveçte yaprak sarma yemeden buradan ayrılmayın.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Mutlaka görülmesi gereken bir güzellik: Kurşunlu Şelalesi / Antalya Antalya’nın görülmeye değer doğal güzelliklerinden biri, Kurşunlu Şelalesi... Doğası ve dinginliğiyle insanı kendine çeken büyüleyici bir yer. Kurşunlu Şelalesi park alanı içinde yeme içme mekanları, büfe ve hediyelik eşya dükkanlarıyla huzurlu bir tatil deneyimi yaşayacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Akarsunun oluşturduğu ana şelaleyle birlikte daha küçük hacimli şelalecikler ve bunların döküldüğü gölcükler hem yöre insanına hem de dışarıdan gelen ziyaretçilere muazzam bir göz zevki sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Oluşumunu tamamladığı devirlerden 1986 yılına kadar kendi doğal yapısı içerisinde keşfedilmeyi bekleyen Kurşunlu Şelalesi, bu tarihten sonra Antalya turizmine katkıda bulundurulması amacıyla tabiat parkı haline getirilmiş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Bu proje kapsamında şelale ve gölet alanını çevreleyen alanlarda piknik yerleri, manzara izleme platformları, oyun parkları, gezinti kolaylığı sağlayan yürüyüş yolları yapılmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Gölcükler yaklaşık altı metre derinliğine sahip 1600 metrekarelik alanı kaplamakta… Kurşunlu Şelalesi’nin zengin bitki örtüsü ve maki oluşumunun çeşitliliği doğal güzelliğini arttıran ayrı bir unsur.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Her yer yemyeşil: Oylat / Bursa Yeşil Bursa’nın termal sularıyla öne çıkan yeridir Oylat. Burası yemyeşil çam ormanlarıyla etrafı sarılmış bir yer. Belli başlı kaplıca tesisleri olduğu gibi günlük kiralık evler ve apart otelleri de vardır. Oylat’ı gezmek ve keşfetmek için günübirlik Bursa’dan gidebileceğiniz gibi, isterseniz buradaki tesislerden birinde konaklama yaparak Oylat termal sularıyla şifalanabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Adı gibi şirin: Şirince / İzmir Güzel İzmir’in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yeri Selçuk ilçesine bağlı bir köy Şirince. Üzüm bağları, zeytinlikleri, meyve ağaçları, sıcacık insanları ve yemyeşil doğasıyla bu köy ülkemizde oksijeni bol yerlerden sadece biri.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Şirince’nin Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezerken karşınıza küçük küçük köz kahvesiyle ünlü kafeler, hediyelik eşya dükkanları ve mutfağında leziz mi leziz yöresel yemekler yapan teyzeler sizi karşılar.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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‘Sakin Kent’ unvanına sahip: Taraklı / Sakarya Sakarya’nın zamanın akmayı unuttuğu yerlerinden biri olan Taraklı, ülkemizde Cittaslow yani ‘Sakin Kent’ unvanına sahip ilçelerden. Taraklı’ya geldiğiniz zaman dikkatinizi ilk olarak yemyeşil doğası, sonrasında da Safranbolu’daki tarihi evleri andıran karakteristik evleri dikkatinizi çekecektir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Taraklı’nın merkezindeki meydanda kafeleri de var. Bu kafelerde dinlenebilirsiniz, meydanın yakınındaki yerlerde ise gözleme, tost gibi atıştırmalıklar yapıp satan dükkânlar mevcut. Taraklı turunuzu tamamladıktan sonra hediyelik eşya dükkânlarından hediyelikler alabilirsiniz. Yunus Paşa Cami ve Tarihi Han’a da uğramayı ihmal etmeyin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Biraz yeşil biraz mavi: İğneada / Kırklareli Yeşil ve mavi denince Trakya’da ilk akla gelen yerlerden biri İğneada. Kırklareli’nin Demirköy ilçesine 26 km. mesafedeki İğneada, kökleri suların içinde kalmış yemyeşil longoz ormanları ve 22 kilometrelik incecik kumlara sahip plajlarıyla öne çıkmaktadır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Trakya'nın Karadeniz sahiline kıyısı olan İğneada’da konaklama için tercih edebileceğiniz küçük oteller ve daireler hizmet vermektedir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Harika bir manzaraya sahip: Maçahel Yaylası / Artvin Maçahel Yaylası Doğu Karadeniz’de yer alan Artvin’in Borçka ilçesi sınırları içinde bulunur. Maçahel, Türkiye ve Gürcistan sınırları boyunca yer almaktadır. Zorlu yollar aşılarak varılabilen yaylanın ülkemiz sınırları içerisinde kalan bölümüne yukarı Maçahel denilmektedir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Vadiye geldiğiniz anda yol boyunca devam eden enfes doğa, burada da karşınıza çıkar. Bol oksijenli yemyeşil bir doğaya sahip Maçahel’de yeşilin her tonunu bulunursunuz. Burada konaklama yapabileceğiniz birkaç tane işletme vardır. Özellikle yörede yaşayan halk tarafından pansiyon olarak işletilen ahşap evlerde konaklayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Harika bir piknik ve kamp alanı: Akgöl / Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl. Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, DHA
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Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda. Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından da oldukça zengin.