Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en sakin şehirleri! Hepsi özel olarak seçildi...
İtalya'da 1999 yılında başlayan Cittaslow 'sakin şehir' hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda. Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Bizde Türkiye'nin en sakin şehirlerini sizler için derledik. İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri...
İtalya'da 1999 yılında başlayan Cittaslow 'sakin şehir' hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda. Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Bizde Türkiye'nin en sakin şehirlerini sizler için derledik. İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri...
Fotoğraflar: DepoPhotos
Hürriyet Seyahat
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AKYAKA / MUĞLA Muğla'nın Ula ilçesine bağlı olan Akyaka, Gökova Körfezi’nin bir ucunda yer alıyor. Çok yakın bir zamana kadar balıkçı kasabası olarak adlandırılıyordu. Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor.
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Son yıllarda dikkat çekmesinin üzerine Muğla'nın tatil beldelerinden biri haline geldi. Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden… Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.
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TARAKLI / SAKARYA Sakarya il merkezine 65 kilometre uzaklıkta olan Taraklı, etrafı dağlarla çevrili dar bir vadide kurulmuş.
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Büyük şehirlerin kaosunda boğulanların temiz hava alıp, doğayla baş başa kalacağı, sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip. Safranbolu ve Beypazarı’nı aratmayacak güzellikte evleri, daracık sokakları ve yemyeşil yaylaları var.
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Kente hâkim Hisar Tepesi'ndeki iki su sarnıcı İÖ 2000-1000 yılları arasına tarihleniyor. Bu güzel ilçeyi mutlaka görmelisiniz…
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GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Ege'nin maviliklerinin ortasında yer alan Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada, harika bir coğrafyaya sahip. Çanakkale'ye bağlı olan Gökçeada'nın zengin su kaynakları nedeniyle biyolojik çeşitlilik sunan doğal bir yaşamı var.
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Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü bu… Ama adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlıyorsunuz.
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Özellikle Kaleköy, Zeytinliköy ve Tepeköy gibi adanın tarihi evleriyle ve sakin yaşamıyla meşhur köyleri görülmeye değer.
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ŞAVŞAT / ARTVİN Doğal güzellikleriyle insanın başını döndüren bir diğer yer burası… Artvin il merkezinin 71 kilometre doğusunda bulunuyor.
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Yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağ sıralarıyla çevrili, derin vadilerin arasında yer alıyor. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı'nın yönetimine giren Şavşat, Gürcistan Vilayeti olarak adlandırıldı.
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Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslara geçen bölge 1921'de Türkiye sınırlarına dâhil edildi. Gölün bulunduğu alanda birçok yayla ve orman bulunuyor.
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SEFRERİHİSAR / İZMİR Ege’nin bütün güzelliğini içinde bulunduran bir yer Seferihisar… Burasının da her Ege yerleşkesi gibi tarihi eskilere dayanıyor.
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Seferihisar’ın Etrüsklüler veya İyonyalılar tarafından kurulduğuna dair iki teori var.
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Aka, Karya, İyon, Pers, Bizans, Selçuk ve Osmanlı medeniyetlerinin izleri özellikle Teos ve Lebedos Antik Kentlerinde, Myonnesos Adası’nda, medrese ve hamamlarda görülebiliyor. Burada rahat ve huzurlu bir tatil geçirmeniz garanti…
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GÖYNÜK / BOLU Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bolu’nun şirin ilçesi Göynük, yüksek tepeler arasında, akarsuların geçtiği vadilerde, karşılıklı yamaçların tabanına ve eteklerine kurulmuş tipik bir Osmanlı kasabası...
Hürriyet Seyahat
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Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Osmanlı’dan günümüze dek korumayı başaran ve yeni “Sakin Şehir” unvanı alan Göynük’te halen geleneksel değerler aslına uygun olarak yaşatılıyor.
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Göynük Anadolu’daki Türk yaşayış şeklinin hâlâ devam ettiği ender ilçelerden…
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EĞİRDİR / ISPARTA Isparta ili sınırlarında yer alan Eğirdir, her mevsim ve günün her saatinde renk değiştiren Eğirdir Gölü ile tanınıyor.
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Türk Silahlı kuvvetlerinin Dağ Komando Okulu, dünyada eşine az rastlanan Kasnak Meşesi ve Sığla Ormanları mutlaka görülmeli...
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Ayrıca Eğridir, Apollon Kelebeği ile tarih ve doğa zengini bir ilçe…
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HALFETİ / ŞANLIURFA Halfeti birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi değerlere sahip olan küçük sakin bir ilçe... 2000 yılında yapılan Birecik Barajı sonucunda ilçenin 3/5 kısmı sular altında kaldı.
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2/5’lik kısım için yeni yerleşim yerleri oluşturuldu. Her geçen gün artan turist sayısıyla birlikte bölgede birçok aktivite olanağı da yer almaya başladı.
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Fırat Nehri'nin altında kalan kısmı ‘Saklı Cennet’ veya ‘Kayıp Kent’ olarak anılan Halfeti, yoğun ziyaretçi akınına uğrayan doğal güzelliklere sahip…
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GERZE / SİNOP Masmavi denizin, dantel gibi koyların ve uçsuz bucaksız yeşilin, dinlemeye doyamayacağınız bir müzik oluşturduğu, Türkiye’nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi; Gerze. Karadeniz Bölgesinin gezmeye, görmeye değer tarihi ve tabiat güzellikleriyle dolu olan Gerze, antik çağlardan bu yana toplumlar tarafından yerleşme ve barınak yeri olarak seçilmiştir.
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PERŞEMBE / ORDU Perşembe İlçesi, doğudan Ordu Merkez, güneyden Ulubey, batıdan Fatsa ve Kuzeyden Karadeniz ile çevrili.
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Özellikle Ordu'nun Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, yaz mevsiminde yeşile bürünen doğası ve birbirinden ilginç menderesleriyle yeni yerli yabancı turistleri ağırlıyor.
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UZUNDERE / ERZURUM Uzundere M.Ö.650–120 yılları arasında Küçük Arsaklıklar çağında Tavlar Ülkesi (Tayk Eyaleti) denilen Çoruh Nehri boyundaki dokuz sancak merkezlerinden biriydi. İlçe asırlar boyu süregelen varlığı ile birçok medeniyetin izlerini taşımakta...