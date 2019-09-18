Türkiye'nin en huzurlu mahallesi! 50 yıldır bunları yaşamadılar, duyan inanamıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bafra'ya 23 kilometre uzaklıktaki 1400 nüfuslu Kolay Mahallesi, bölgede en huzurlu ve asayiş açısından 'olaysız mahalle' olarak biliniyor.
DHA
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Bafra'ya 23 kilometre uzaklıktaki 1400 nüfuslu Kolay Mahallesi, bölgede en huzurlu ve asayiş açısından 'olaysız mahalle' olarak biliniyor.
DHA
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Mahallede yaklaşık 50 yıldır cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp gibi büyük çaplı asayiş olayı olmuyor.
DHA
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Derbent Baraj Gölü kenarında yer alan mahalle, doğal güzelliğinin yanı sıra asayiş açısından olaysız geçmesiyle de dikkat çekiyor. Mahallede büyük olaylar olmamasında, yörede yaşayanların birbiriyle güçlü akrabalık bağının bulunmasının etkili olduğu belirtiliyor.
DHA
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HERKES AKRABA Mahalle sakinlerinden Adnan Öztürk, "Mahallede parmakla sayılacak kadar az genç yaşar. Burada yaşayanlar genellikle yaşlılar.
DHA
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Yaz aylarında ve bayramlarda nüfusumuz 5 bine kadar çıkabiliyor. Kavga edebilmek için neden lazım. Burada öyle bir neden yok.
DHA
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Kavga olmamasının en büyük nedeni, bu mahallede yaşayan herkesin birbiriyle akraba olmasıdır.
DHA
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Eğer bir yerde huzursuzluk varsa biri gelip der ki 'Siz zaten akrabasınız, ayıp değil mi?' diye birileri araya girer ve olay büyümeden sonuçlanır.
DHA
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Bu da burada büyük çaplı olayların yaşanmasına engel olur. Olaylar da büyümediği için büyük çaplı asayiş olayları yaşanmıyor" diye konuştu.
DHA
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'50 YILDIR CİDDİ OLAY YAŞANMADI' Mahalle muhtarı Mustafa Öztürk de çok huzurlu bir yer olduğunu belirterek, "Burada insanlar arasında anlaşmazlık olacak bir durum yok.
DHA
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Tahsil oranı çok yüksek. Her hanede emekliler var sabit maaşları geliyor.
DHA
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Maddi açıdan kimse sorun yaşamıyor. Ayrıca tarım arazileri baraj altında kaldığı için arazi anlaşmazlığına neden olacak bir durum da yok.
DHA
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Herkes birbirinin akrabası. Hal böyle olunca olaya neden olacak bir durum da oluşmuyor.
DHA
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Yaklaşık 50 yıldır ciddi bir asayiş olayı hiç yaşanmadı" dedi.