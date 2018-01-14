Türkiye’nin en görkemli 10 köşkü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yemyeşil ağaçlarla dolu geniş bahçeleri, manzaraları, ince ve zarif mimari üslupları, tarihi dokuları ve önemleri açısından Türkiye çok sayıda köşke sahip! Bugün sergi, restoran veya müze olarak hizmet verdiklerinden dolayı pek çoğunu gezmek mümkün… İçlerinde sultanlara, halifelere, Kurtuluş dönemine tanıklık edenleri bile var. İşte gidip gezmediyseniz çok şey kaybedeceğiniz en ihtişamlı köşkler…
Yemyeşil ağaçlarla dolu geniş bahçeleri, manzaraları, ince ve zarif mimari üslupları, tarihi dokuları ve önemleri açısından Türkiye çok sayıda köşke sahip! Bugün sergi, restoran veya müze olarak hizmet verdiklerinden dolayı pek çoğunu gezmek mümkün… İçlerinde sultanlara, halifelere, Kurtuluş dönemine tanıklık edenleri bile var. İşte gidip gezmediyseniz çok şey kaybedeceğiniz en ihtişamlı köşkler…
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
2 / 30
REHBER, SEYAHAT YAZARI, GEZGİN, İÇ MİMAR, FOTOĞRAFÇI, TV PROGRAMCISI VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ Ertuğrul Günay – Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Zeynep Fadıllıoğlu – İç mimar
10- 19 günde yapılmış: HÜNKAR KÖŞKÜ / BURSA Sultan Abdülmecit adına 1844’te Fransız ampir tarzında yapılan av köşkün en ilginç özelliği 19 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmış olması.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
5 / 30
Sultan Abdülaziz, V. Mehmet Reşat ve Atatürk’te Bursa’yı ziyaretlerinde burada konaklamışlar.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
6 / 30
Kenti tepeden gören konumu ve döneme ait orijinal eşyalarıyla müze olarak hizmet veriyor. Yıldırım, (0224) 327 91 90
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
7 / 30
9- Levanten köşkü: PANDİSPANYA KÖŞKÜ / İZMİR Burası büyük tüccar ve toprak zenginlerinden olan Levanten ahalisinin en ünlü köşk örneklerinden biri.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
8 / 30
Fransız Pandispanian ailesi tarafından 1880’de inşa edilmiş. Ailenin 20. yy’ın sonlarında Fransa’ya göç etmesiyle devlete kalmış ve daha sonra Ege Üniversitesi’ne devredilmiş.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
9 / 30
Renginden dolayı ‘Yeşil Köşk’ olarak da bilinen köşk bugün öğrencilerin sosyalleştikleri tarihle iç içe bir mekân olarak yaşıyor. Bornova.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
10 / 30
8- Mücevher gibi: REVAN KÖŞKÜ / İSTANBUL Sekizgen planlı köşk, Topkapı Sarayı’nın içerisine Sultan IV. Murad’ın Revan’ı fethetmesinin anısına 1635’te yapıldı.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
11 / 30
1733’te binanın ahşap dolaplarına son derece değerli kitaplardan oluşan bir kitaplık kurulmuş.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
12 / 30
Zeynep Fadıllıoğlu’na göre, eyvanları, sekizgen şekli ve çinileriyle mücevher gibi bir köşk. Fatih, (0212) 512 04 80
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
13 / 30
7- Atatürk’ün evi: MÜZE KÖŞK / ANKARA Kim bilebilirdi ki bir bağevi olarak 1800’lü yılların sonunda yapılan bu köşkün Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanlığı Köşkü olacağını ve Atatürk’ün en uzun süre yaşadığı ev olacağını? Fotoğraf: Murat Germen
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
14 / 30
Atatürk’ün eşyaları, yemek salonu, bilardo masası ve elçi kabul salonu gibi görülecek çok şey var. Fotoğraf: Murat Germen
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
15 / 30
Serhan Güngör, “Atatürk’ün 1922’de taşındığı, evlendiği ve 1932’ye kadar yaşadığı ev burası. Atatürk’ü anlamak için gidilmesi gereken en önemli mekân” diye söylüyor. Çankaya, (0312) 427 43 30Fotoğraf: Murat Germen
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
16 / 30
6- Boğaz’a hakim: YUSUF ZİYA PAŞA KÖŞKÜ / İSTANBUL Rumelihisarı’nın en özel konumlarından birine Yusuf Ziya Paşa tarafından 1910’lu yıllarda yapımına başlandı. Bugün Borusan Contemporary’nin Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na ev sahipliği yapıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
17 / 30
Bu şaheserin adının Perili Köşk’e çıkmasına neden olan aşk ve kıskançlığın hikâyesini yerinde dinleyin. Cumartesi ve pazar günleri 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edebilirsiniz. Boğaziçi’ne hâkim manzarasına sahip ikinci kattaki brunch mekânında bir şeyler yemeden de dönmeyin. Sarıyer, (0212) 393 52 00
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
18 / 30
5- Geniş hat koleksiyonu: ATLI KÖŞK / İSTANBUL Şu anda Sabancı Müzesi olarak hizmet veren köşk 1925’te İtalyan mimar Edouard De Nari tarafından yapılmış.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
19 / 30
Hidiv ailesinin kullandığı yapının adı 1951’de Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alındıktan sonra Fransız heykeltıraş Louis Doumas’ın 1864 yapımı at heykelinin köşke yerleştirilmesinden geliyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
20 / 30
Köşkün üst kat odalarında 14-20. yy dönemlerine ait zengin Osmanlı hat ve Kuran-ı Kerim nüshaları sergileniyor. Emirgan, (0212) 277 22 00
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
21 / 30
4- Barok üslup: IHLAMUR KASRI / İSTANBUL Müze-saray olarak ziyarete açık olan yapı 19. yy’da Sultan Abdülmecid tarafından barok mimariye sahip olarak inşa edildi.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
22 / 30
Ertuğrul Günay, “Taş işlemeleri ve barok merdivenleriyle dikkat çeken bir yapı.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
23 / 30
Çevresinin yeşilliği ve mimarisinin güzelliğiyle, şehrin keşmekeşi içinde ansızın bir huzur bahçesine girmiş duygusu yaratıyor” diyor. Beşiktaş, (0212) 259 50 86
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
24 / 30
3- Kurtuluş yılları… ATATÜRK KÖŞKÜ / TRABZON Soğuksu sırtlarında çam ormanı içindeki bembeyaz köşk 1890’da Kostantin Kabayanidis tarafından Batı Rönesans mimari tarzda yazlık olarak yaptırılmış.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği Trabzon’da konakladığı bina bugün 344 eserin sergilendiği müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Saffet Emre Tonguç, “Atatürk Köşkü manzaraya dalıp gitmişken Kurtuluş Savaşı ve kuruluş yıllarını ruhunuzda en iyi hissedeceğiniz yerdir” yorumunu yapıyor. Ortahisar, (0462) 231 00 28
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
26 / 30
2- Rengârenk çiniler: ABDÜLMECİD EFENDİ KÖŞKÜ / İSTANBUL Eski İstanbul köşklerinin en ihtişamlılarından olan yapı 1880-1885 arasında Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından av köşkü olarak yaptırılmış.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Daha sonra son İslam Halifesi Abdülmecid Efendi’nin kullandığı binada bu dönemde pek çok sanat, siyaset ve edebiyat toplantıları yapılmış. Duvarlarını süsleyen rengârenk çiniler, Avni Lifij tablosu ve şöminesiyle ince bir kültürü hayatta tutuyor. Üsküdar, (0216) 343 36 76
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
28 / 30
1- Zarif detaylar: HİDİV KASRI / İSTANBUL Çubuklu Korusu içerinde 1907’de inşa edilen köşk yemyeşil ağaçların arasında Boğaz’a eşsiz bir konumdan bakıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
29 / 30
Mısır’ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati’ye ‘Art Nouveau’ mimari üslubunda yaptırıldı.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
SON GÜNCELLEME
30 / 30
Bugün Osmanlı, Türk ve Akdeniz mutfak seçeneklerine sahip restoranı ve düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Beykoz, (0216) 413 92 53