Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin en doğal sahil kasabaları! Sessizlik arayanlar şimdi tam zamanı...
Zamanı bir nebze de olsa yavaşlatmak adına hazır tatil yapılabilecek en güzel ve en sakin aylara gelmişken, Türkiye’nin benzersiz doğası ile baş döndüren sahil kasabalarını keşfetmeye ne dersiniz? Üstelik bayram tatili için de birini seçip yola çıkabilirsiniz. İşte Türkiye’nin en doğal sahil kasabaları...
Zamanı bir nebze de olsa yavaşlatmak adına hazır tatil yapılabilecek en güzel ve en sakin aylara gelmişken, Türkiye’nin benzersiz doğası ile baş döndüren sahil kasabalarını keşfetmeye ne dersiniz? Üstelik bayram tatili için de birini seçip yola çıkabilirsiniz. İşte Türkiye’nin en doğal sahil kasabaları...
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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MAZI / BODRUM Bodrum’un Mazı’sı sanki o hep bildiğimiz turistik ve kalabalık Bodrum’dan çok uzak görüntüler sergiliyor. Öyle ki, Bodrum’a bir saat uzaklıkta bulunan Mazı, çevresindeki eşsiz tabii güzellikleriyle karşımıza çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İnceyalı, Çakıllıyalı, Hurma Koyu, Ilgın Koyu, Kisebükü Koyu gibi çevre yerleri de gezdikten sonra dinlenmek ve doğayla iç içe olmak için Mazı’da konaklayabilir ve doğa aktivitelerine katılabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Gökova Körfezi’nin hemen yanı başındaki Mazı’da kahvaltı yaparken bölgede yetişen has zeytin ve zeytinyağının tatlarına mutlaka bakmalısınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Türkiye’de dağ başında inzivaya çekilebileceğiniz en güzel yerlerden biri olan Mazı, kaşif tatilcilerin en gözde yerlerinden.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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ÇUKURBAĞ / ANTALYA Antalya’nın masmavi Kaş’ına 4 km uzaklıkta konumlanan Çukurbağ, aynı zaman da Çukurbağ Yarımadası olarak da adlandırılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Daha kasabaya yaklaşmadan size uzaklardan artistik pozlar veren Çukurbağ, trekking ve kamp aktiviteleri için de doğal bir cennet.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çukurbağ tatiliniz sonunda dilinizden düşüremeyeceğiniz anılar ve deneyimler kazanacaksınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yarımadanın tam karşısındaki Meis Adası, Yunanistan sınırları içinde olduğu için oraya gitme gibi bir düşünceniz varsa eğer vize ve pasaportunuzun olması gerektiğini söylemekte fayda var.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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GÜZELÇAMLI / AYDIN Büyük Menderes Milli Parkı’na komşu bir sahil kasabası olan Güzelçamlı, Kuşadası kıyı şeridine 25 km mesafede yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Osmanlı’dan Perslere kadar birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan Güzelçamlı, tertemiz berrak sularıyla tanınıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Hem sahil kasabası profiline uyan hem de eğlenmek istediğinizde size Kuşadası ve Dikili gibi seçenekler sunan Güzelçamlı’da zamanın nasıl geçtiğini anlamak çok güç.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Güzelçamlı’nın birbirinden güzel yazlık evlerinden birini kiralayabilir ve günübirlik olarak Kuşadası ve Selçuk turlarına katılabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şirince Köyü, Yediuyuyanlar, Meryemana Evi, milli parklar, görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KÖYCEĞİZ / MUĞLA “Muğla’nın en sakin sahil kasabası neresi?” derseniz, vereceğimiz cevap kesinlikle Köyceğiz olur. Her karışından huzurun aktığı bir yer burası…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Abartıdan uzak sahil kenarındaki birkaç restoran ve kafesiyle, az sayıdaki mütevazı moteliyle, maksimum üç katlı apartmanlarıyla, muazzam bir manzara sunan Köyceğiz’de gökyüzünü görmek için özel bir çaba sarfetmenize gerek yok.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Çünkü dükkanlar dahil üçten fazla katlı olan binası yok. Küçük ama bir sahil kasabasından beklediğiniz her şeye cevap veriyor. Uzanıp “gel keyfim gel” diyebileceğiniz Köyceğiz’in portakal ağaçlarının baş döndürücü kokuları arasında kendi narenciyenizi yetiştirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Sokaklarında yürürken duyacağınız tek ses, çiçekten çiçeğe konan uğurböceklerinin vızıltısı. Ayrıca Köyceğiz, yardımsever ve güleç yerlisiyle de kalbinizi fethedecek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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KARASU / SAKARYA Dağları, gölleri, nehirleri, dereleri ve ovalarıyla tam da huzur tatilinize layık Karasu’da trekking, yürüyüş, bisiklet, tırmanış, balık tutma gibi birçok doğa aktivitesi sizleri bekliyor olacak. Sakarya’nın ve Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Karasu, şehir karmaşasından uzaklaşmak için birebir. Biraz yeşil, az biraz da mavi eşliğinde odun ateşinde demlenen sevameriniz ile geçireceğiniz her dakika size zindelik, huzur, sakinlik ve enerji olarak geri dönecek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Her ne kadar Karadeniz ile çevrelense de Marmara sınırlarında bulunan Karasu’da konaklayabilir ve çevresindeki Sakarya Nehri, Efteni (Melen) Gölü ve Melen Çayı, Acarlar, Akgöl, Maden Deresi, Darıçayırı gibi eşsiz güzellikteki yerlerini gezebilirsiniz. Bir coğrafi haritada her ne varsa onların inci gibi yan yana dizilmiş hallerini Sakarya’da görmek, her şeye bedel. İstanbul’a yakın olması nedeniyle de çoğu İstanbullunun şehir karmaşasından uzaklaştığı uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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AKÇAKOCA / DÜZCE 40 km uzunluğunda sahil şeridi olan Akçakoca, Düzce ilinde; Batı Karedeniz kıyı şeridinde ziyaretçilerini karşılıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Albenisi yüksek Akçakoca’ya baktıkça bakasınız gelecek. Antik adı olan Diapolis’in tarihi, Roma ve Bizans dönemlerine dayanıyor. İstanbul’da yaşayanlar için Akçakoca’da günübirlik tatil yapmak bile mümkün.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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İş yoğunluğundan ve stresinden vakit buldukça kendinizi Akçakoca’nın serin sularına bırakabilirsiniz. Ayrıca piknik ve mesire alanlarında da ailecek mangal yapabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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SOKAKAĞZI / ÇANAKKALE Dünya gözüyle mutlaka görmeniz gereken şirin bir sahil kasabası olan Sokakağzı, turistik yerlerin gürültüsünden ve pahalılığından uzak bir yer. Huzur, sessizlik, sahil şeridi, denize bakan yazlık evler, tam aradığınız şeyse burası tam size göre…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Bakir doğasına hayran kalacağınız kasabada günü deniz ve güneşle birlikte huzur içinde karşılayabilirsiniz. Market, hastane, banka gibi temel ihtiyaçlarınızın hepsi elinizin altında olacağına hiç şüpheniz olmasın.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Assos’ta yer aldığı için günübirlik Assos’a giden tekne turlarına da mutlaka katılmalısınız… Havasına, suyuna, esnafına, halkına, Çanakkale’nin ruhunu yansıtan samimi atmosferine kelimenin tam anlamıyla bayılacaksınız. Kaynak: Enuygun