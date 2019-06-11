Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin doğal havuz cenneti! Bu ilçedeki güzellikler sizi çok şaşırtacak...
Antalya’nın doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası, Kral koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Antalya’nın doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası, Kral koyu gibi önemli tarihi ve turistik mekânlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Kentin 180 kilometre doğusunda yer alan ve sessiz cennet olarak adlandırılan Gazipaşa ilçesi, muz üretiminin, örtüaltı tarımın yanı sıra eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği, her türlü sebzenin üretildiği ilçe, deniz kıyısındaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası ve bakir koylarıyla adeta görenleri büyülüyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Antik kentin hemen kıyısında, deniz kenarındaki tepelikte Güney Kalesi, kalenin sağında ise bakir Kral Koyu bulunuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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‘Delik Deniz’ olarak da bilinen Kral Koyu'na balıkçı tekneleri mağaradan geçerek ulaşıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Teknelerin giriş yapabileceği büyüklükte bir mağara girişi olan koy, geniş bir havuz görünümünde.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Etrafını çevreleyen muz bahçelerinin arasındaki patikadan ancak yürüyerek inilebiliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Koyun olduğu bölgede hiçbir tesis olmamasına rağmen her yıl 5 bin turist ziyaret ediyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Koya tekne turları da düzenleniyor. Turistik tesislerin yapılmasıyla Gazipaşa, bakir doğası ve tarihi güzellikleriyle turizmin parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Doğal havuzlar Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu, denizin içindeki doğal havuzlarıyla ilgi topluyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Halk arasında ‘yalı taşı’ olarak adlandırılan kayaların şekillendirildiği koyun denizi için en güzel zamanları, Mayıs, Haziran ve Eylül ayları olarak biliniyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Tüm plajların kumluk olduğu bölgede, yaklaşık 2 km uzunluğundaki Koru Plajı yaklaşık 150 metrelik bir genişliğe de sahip.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Caretta Caretta’ların doğal koruma ve yumurtlama alanı olan sahil, gelenlere oldukça keyifli kareler sunuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Çevresinde çok sayıda gezilecek alan ve tarihi ortaçağa ait bir kale bulunan koy, izlenilebilecek en güzel gün batımı manzarasını da sunuyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Gazipaşa’nın muhteşem köşeleri arasındaki Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu’nda ilginç oluşumlu kayalar ve birbirinden güzel havuzlarda vakit geçirmek tatilinizin en unutulmaz anlarını yaşatacak sizlere.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bu koyun tadını en iyi mayıs, haziran ve eylül aylarında çıkarırsınız.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Özellikle sabah saatlerinde berraklığıyla göz doldurur. Kendinizi bir akvaryumda hissedersiniz.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Koru sahili aynı zamanda caretta carettaların yumurtalama alanı… Koydaki havuzlar çok sığ görünse de yüzdükçe derinliği hızlı bir şekilde artar.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Gazipaşa’daki Koru Sahili Doğal Havuzlar Koyu, kesinlikle keşfetmeniz gereken bir nokta.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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“Burası harika” Tavsiye üzerine Gazipaşa'ya ilk defa geldiğini belirten Halil Erkul, "Ankara’dan geliyoruz. Daha önce kayınbiraderim gelmiş bizlere tavsiye etti.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Şu anda ilk karşılaştığımız koydayız. Güzel çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Bakalım gezip göreceğiz.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Çok sakin bir yer kalabalığı yok. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." Tatilci Murat Ersoy da şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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"Tatilimiz çok güzel geçiyor eniştemizle beraber hem maça geldik hem de bu güzel yere gelmişken tatil yapacağız.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
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Bir arkadaşımız tavsiye etti burası harika. Başka bir gezegene gelmiş gibiyiz. Daha geleli yarım saat oldu ama hayran kaldık. Tekrar tekrar geleceğiz. Çok bakir bir yer. Ama eksiği var buraya gelirken yön tabelası yoktu.