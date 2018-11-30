Türkiye’nin adı pek duyulmamış en huzurlu yerleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çantaları hazırlayıp günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşmanın, sinir-stresten arınmanın şu sıralar tam zamanı. Sizin için Türkiye'nin güzelliğiyle ünlü, "Keşke oraya yerleşebilsem" diyeceğiniz bugüne kadar adını çok duymadığınız 10 yeri listeledik. İşte bir parça huzur bulacağınız o adresler…
Çantaları hazırlayıp günlük yaşamın stresinden biraz olsun uzaklaşmanın, sinir-stresten arınmanın şu sıralar tam zamanı. Sizin için Türkiye'nin güzelliğiyle ünlü, "Keşke oraya yerleşebilsem" diyeceğiniz bugüne kadar adını çok duymadığınız 10 yeri listeledik. İşte bir parça huzur bulacağınız o adresler…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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Sessiz sakin: AZDAVAY / KASTAMONU Aşıklar köprüsü, Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Horma Kanyonu büyüleyici doğa güzelliğini yakından görmek için Azdavay’a gitmek şart. Özellikle Azdavay Seyir Terası çok popüler.
Hürriyet Seyahat
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İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin özellikle gün doğumu ve gün batımını izleyebilmelerinin yanı sıra fotoğraf çekme merkezi olarak da kullanabildikleri mükemmel bir mekân haline getirildi. Bir de Medil Mağarası’na mutlaka uğranılmalı…
Hürriyet Seyahat
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Azdavay İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta. Karakuşlu Köyü’ne bağlı Ayvat mahallesinde medil ormanı içinde yer alıyor. Mağaranın milattan önceki dönemlerde sığınak, yaşam alanı ya da ibadethane olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
Hürriyet Seyahat
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Şehir hayatını unutacaksınız: BOĞATEPE / KARS Boğatepe Kars'a 45 km mesafede ve deniz seviyesinden bir hayli yüksekte, tam 2300 rakımlı bir dağ köyü. 30-40 hanenin yaşadığı köy genelde haziran ayında Fransız ve Belçikalı turistlerin gelmesiyle kalabalıklaşıyor.
Hürriyet Seyahat
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Şu sıralar sessiz sakin, biraz şehir hayatından uzaklaşıp kendinizle kalmak için iyi bir adres.
Hürriyet Seyahat
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Yüzlerce farklı çiçeğe ev sahipliği yapan Boğatepe Türkiye'nin en güzel kaşar ve gravyer peynirlerinin yapıldığı mandıraları ile de meşhur.
Hürriyet Seyahat
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Etkileyici göl manzarası: AKPINAR / ISPARTA Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Akpınar muhteşem panoramik bir göl manzarasına sahip. Türkiye’nin yedi renkli ve mavi bayraklı en temiz gölü olan Eğirdir Gölü’nü kuş bakışı seyredebileceğiniz Akpınar'da seyir tepesi bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Bu tepede görüp görebileceğiniz en güzel manzarayı huzur içinde seyrederken, semaverdeki odun ateşinde pişirilen çayınızı yudumlayabilir, lezzetli Akpınar gözlemelerini tadabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Rakımı yüksek olan köyde paraşüt sporu da yapılıyor. Ada manzarası eşliğinde, Eğirdir Gölü’nün üzerinde süzülmek çok keyifli olacaktır.
Hürriyet Seyahat
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Doğayla iç içe yaşayan bir belde: BİRGİ KÖYÜ / İZMİR Ödemiş'e 9 kilometre uzaklıkta ve Bozdağlar'ın yamaçlarında yemyeşil bir coğrafyanın içine gizlenmiş Birgi, asırlık ağaçlarının ve ahşap pencereli evleriyle Ege'nin şirin köylerinden...
Hürriyet Seyahat
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Ayrıca tam da şimdi gidilecek en keyifli hafta sonu rotası. Birgi köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami ile meşhur. Osmanlı’nın izlerini sürmek isteyenler için burası çok ideal.
Hürriyet Seyahat
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Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyvesi, sebzesi ve meşhur Ödemiş patatesinin tadına da mutlaka bakmalısınız. 1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden.
Hürriyet Seyahat
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Ege’de saklı bir cennet: ADALA / MANİSA Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala beldesi, Üşümen Tepesi ile Dibek Dağı’nın arasından geçen Gediz Nehri’nin Salihli Ovası’na açıldığı düzlükte kurulmuş bir yerleşim merkezi.
Hürriyet Seyahat
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Termal ve kaplıca sevenler için burası ziyaret edilmesi gereken rotalardan. Ayrıca antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve volkanik coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Hermos Nehri’nin taşıdığı bereketi bağrında harmanlıyor.
Hürriyet Seyahat
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Vadi yürüyüşleri yapmak isteyenler için çevrede birçok imkân var. Görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında Kurşunlu Kaplıcaları, Sart Antik Kenti ve Homeros Vadisi yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Fotoğraf çekimi için: ÇAMLIBEL KÖYÜ / BALIKESİR Çamlıbel, Kazdağları’nda çok güzel bir köy. Yeşil bir vadiden Edremit Körfezi’ne bakıyor. Son yıllarda pansiyon ve otel sayısı hayli arttıysa da etraf yeşil ve sessiz…
Hürriyet Seyahat
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Çamlıbel’de görülecek çok şey var. Özellikle butik otelleriyle meşhur köyün en önemli konaklama noktası ise Albatross Dağ Evleri.
Hürriyet Seyahat
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Kazdağları’nın eteğine yapışan otelden kimse çıkmak istemiyor.
Hürriyet Seyahat
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El değmemiş cenneti: KARABURUN / İZMİR Ege’nin en saf, en el değmemiş köşesi Karaburun. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu coğrafya, gökkuşağını kıskandıracak bir renk cümbüşüne sahip. Üç tarafını çeviren Ege Denizi’nin esintisi, şehirleşmeye direnen güzel yüzlü insanları ve daha nicesi…
Hürriyet Seyahat
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Buraya geldiğinizde geri dönmek hiç istemeyeceksiniz. Yazın bile pek fazla kalabalık olmayan Karaburun şu sıralar neredeyse bomboş…
Hürriyet Seyahat
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Peki buraya nasıl gidilir? Karaburun İzmir’e 100 kilometre uzaklıkta. Aracınızla geliyorsanız, Çeşme otobanına girmeli ve Karaburun sapağına kadar 45 km ilerlemelisiniz.
Hürriyet Seyahat
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Karaburun sapağından sonra ise 55 km daha yolunuz kalıyor; buradan sonrası biraz virajlı. Aracınız yerine otobüsleri kullanmak isterseniz İzmir’de Üçkuyular’a gelmeli ve buradaki semt garajından Karaburun - Mordoğan araçlarına binmelisiniz. Yol yaklaşık olarak iki saat sürüyor.
Hürriyet Seyahat
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Güneşin doğuşu ve batışı burada bir başka güzel: UÇHİSAR / NEVŞEHİR Nevşehir’in Kapadokya bölgesindeki Uçhisar yörenin en yüksek ve en güzel yeri. En tepe noktasında Uçhisar Kalesi bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek için harika bir yer. Kalenin tepesine merdivenlerle çıkılıyor. Kale içerisinde gizli geçitler ve tüneller bulunuyor.
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Uçhisar Kalesi’nde Bizans dönemine ait birçok anıt mezar da var. Kalenin zirvesi aynı zamanda Kapadokya bölgesinin seyir noktası… Kendine özgü doğal yapısı ve gizemli havasıyla ziyaret edenleri büyülüyor.
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Sessizlik arayanlara: GÖLYAZI / BURSA Gölyazı bir zamanlar Apollon Krallığı’nın başkentiydi. Daha sonra bölgede hakimiyet kuran Bizans, Osmanlı gibi imparatorlukların da izlerine hâlâ rastlanıyor. Mübadeleye kadar sakin bir Rum balıkçı köyü olan Gölyazı’nın o zamanki adı Apolyont… Son zamanlarda hafta sonu sessizlik arayan insanların odak noktası halini aldı.
Hürriyet Seyahat
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Bunda en önemli etken köyün dizi ve filmlerde yer alması. Gölyazı’na gelen çoğu turist balığa çıkabiliyor. Zaten sokakları da turistleri kendine çekiyor. Eski sokaklarda dolaşmak turistlerin yaptığı aktivitelerden... Bir diğer aktivite de Ulubat Gölü’nde sandalla dolaşmak. Ayrıca çok yaşlı olan Ağlayan Çınar da Gölyazı’da bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Adının Ağlayan Çınar olması ise yüzyıllar içinde yan yatan ağacın gövdesinin bir bölümünden zamanla doğal kaynak suyunun yüzeye çıktığı bir oluk oluşması. O oluktan akan su da ağacın altında minik bir havuz oluşturmuş.
Hürriyet Seyahat
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Bir tutam huzur: YANIKLAR KÖYÜ / FETHİYE Fethiye’ye 15 km uzaklıkta bulunan Yanıklar köyü, dünyada sadece Muğla bölgesine özgü olan Anadolu sığla ağaçları, coşkun dereleri, narenciye bahçeleri, birçok kuşun konaklama alanı olan Karaot Akgöl ve çevresiyle doğal bir cennet. Dalaman Havalimanına 45 km uzaklıkta olan Yanıklar Köyü, Göcek-Fethiye arasında yer alıyor. Bir yanda Akdeniz, diğer yanda yemyeşil dağlaryla müthiş bir görüntü sunan Yanıklar köyü adeta bir tablo gibi. Ekoturizm için pilot bölgelerden biri olan Yanıklar sakinliği ve tarımsal hayatı sevenler için en doğru adres…