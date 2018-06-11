Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'de yaz tatilinin en güzel adresi! Şimdi tam zamanı...
Göcek benim için Türkiye’nin en keyifli tatil beldesi, hatta ‘Ege bir yana Göcek bir yana’ diyebilirim. Genelde tekne/yat turizmi ve koylarıyla bilinse de, son bir kaç senede yerli turistlerin de tercih ettiği bir tatil beldesine dönüşmüş durumda.
Göcek benim için Türkiye’nin en keyifli tatil beldesi, hatta ‘Ege bir yana Göcek bir yana’ diyebilirim. Genelde tekne/yat turizmi ve koylarıyla bilinse de, son bir kaç senede yerli turistlerin de tercih ettiği bir tatil beldesine dönüşmüş durumda.
Fotoğraflar: Alamy
Emre Boztepe
SON GÜNCELLEME
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Dalaman Havalimanı’na sadece 20 dakikada. Bu nedenle tatil için çok vakti olmayanlar için de cazibe merkezi. Diyelim ki İstanbul’da yaşıyorsunuz. Hafta içinde bir yakadan diğer yakaya geçmek için harcayacağınız sürede, Göcek’te gidip otelinize yerleşip gezintiye çıkmış olabilirsiniz.
Emre Boztepe
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Bunu Ege’deki herhangi bir tatil beldesinde yakalamanız pek mümkün değil. Göcek’in bir diğer güzel yanı ise esnafı. Türkiye’de pek alışık olmadığımız şekilde Göcek esnafı tokgözlü ve güler yüzlü. Yoldan geçerken elinizden tutup dükkâna çekmek isteyen kimse yok. Üstelik üzerinde 50 TL etiketi olan bir gözlüğü siz hiç istemeden 40 TL’ye indirip verebiliyorlar.
Emre Boztepe
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Eğer ‘hem tatilimi keyifli bir şekilde yapayım hem de şehirle bağım kopmasın!’ diyorsanız Göcek merkezdeki D-Resort tam size göre bir kompleks.
Emre Boztepe
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Odanızdan çıktığınızda ister marinaya gidip tekne turuna çıkabilir, ister Göcek merkeze gidip esnafla vakit geçirebilir, isterseniz hemen otelin önündeki meydanda kasaba organizasyonlarına katılabilirsiniz. Şansınız yaver giderse meydanda yerli halktan birinin düğününe denk gelebilirsiniz. Benim öyle oldu...
Emre Boztepe
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Kompleksin ferah ve çevreyle uyumlu mimarisi benim gibi şehirden izole olmadan huzurlu ve sakin tatil yapmak isteyenler için harika bir seçenek. D-Resort’un içinde iki harika restoran var. Bunlardan ilki Q-Lounge.
Emre Boztepe
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Bana göre, muhteşem gün batımı manzarasıyla Q-Lounge, Göcek’e adım attığınızda ilk uğramanız gereken yer.
Emre Boztepe
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Deniz, adalar eşliğinde güneşin batışını izlerken kokteylinizi yudumlamak paha biçilemez bir keyif. Gün batımını ısrarla vurgulamak istiyorum çünkü burası Türkiye içerisinde gün batımını en iyi izleyebileceğiniz yerlerden biri.
Emre Boztepe
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Geçen yıl dünyaca ünlü gece kulübü Zuma’nın mimarları tarafından yenilenmiş. Kısaca Japon Meyhanesi olarak adlandırabileceğimiz, ‘Izakaya’ anlayışına göre dizayn edilen restoran Türkiye’nin en iyi Uzakdoğu restoranlarından biri.
Emre Boztepe
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Özellikle önden gelen atıştırmalık edamamelere dikkat edin lezzetine kapılıp fazla yerseniz sonrasında gelen suşilere fazla yer kalmıyor.
Emre Boztepe
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Blogger’lardan önce siz keşfedin Breeze ise size beyaz kumların yanı başında öğle yemeği yeme imkânı sunuyor. Özellikle restoranın özellikle odun fırını ürünleri oldukça başarılı.
Emre Boztepe
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Fiyatlar İstanbul’daki lüks muadilleriyle hemen hemen aynı hatta daha hesaplı diyebiliriz. Etli ekmek fiyatı 41 TL. Size sunduğu ortam ve alınan hizmet göz önüne alındığında fiyatlar gerçekten çok iyi.
Emre Boztepe
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Eğer ‘deniz, güneş ve güzel yemekler benim için yeterli değil’ diyorsanız, yine Göcek’in harika konumu devreye giriyor.
Emre Boztepe
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Gün içinde gidip görebileceğiniz Ölüdeniz, Dalyan gibi bir çok alternatifiniz mevcut
Emre Boztepe
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Benim önerimiz görmediyseniz 5 bin yıllık geçmişi olan ve mübadele döneminden beri hayalet şehir olarak yaşayan Kayaköy’ü görmeniz yönünde.
Emre Boztepe
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Terk edilmiş 50 metrekarelik Rum evlerinin arasında bir kaç saatliğine de olsa zamandan ve mekândan uzaklaşıp başka bir boyuta geçiyorsunuz.
Emre Boztepe
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İstediğinizde Göcek’ten, Kayaköy ve Fethiye’ye götürecek araç ayarlıyorlar.
Emre Boztepe
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Kayaköy dönüşü de de mutlaka Fethiye Balık Hali’ne uğrayın. Özellikle yemek bloggerları keşfetmeden Fethiye Çarşı’daki Hilmi Restoran’ın avokadolu karışık Ege otlarını denemelisiniz.
Emre Boztepe
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Fiyatlar İstanbul’daki ortalama bir meyhaneyle hemen hemen aynı ancak aradaki lezzet farkı tartışma kabul etmez.
Emre Boztepe
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Tatile ayıracağım vakit az ve değerli diyorsanız. Göcek mutlaka alternatifleriniz arasında yer almalı.
Emre Boztepe
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80 TL’ye de tur var 30 bin Euro’ya da... Göcek’in en önemli özelliklerinden biri de çevresinde Boynuz Bükü, Domuz Adası, Tersane Koyu gibi irili ufaklı onlarca koy barındırması.
Emre Boztepe
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Bu sayede tekneyle açıldığınızda kıyıdan fazla uzaklaşmadan yalnız kalabiliyorsunuz. Koylar pek kalabalık olmuyor.
Emre Boztepe
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Bir koy kalabalıklaştığında ya da sıkıldığınızda hemen yanı başınızdaki doğa harikası başka bir koya geçebiliyorsunuz.
Emre Boztepe
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Tur fiyatları her bütçeye uygun. Haftalık motoryat ve gulet turları Euro üzerinden fiyatlanıyor. Fiyatlar 1.000 Euro’dan başlıyor 30 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Aslında fiyatlar geçen seneyle aynı ancak dövizdeki artıştan dolayı yerli turiste zam olarak yansımış.
Emre Boztepe
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Daha çok yerli turistlerin tercih ettiği günlük turlar ise kişi başı öğle yemeği dahil 80 TL. Motoryatlarla yapılan özel turların günlük fiyatları ise 500 ile 3000 Euro arasında değişiyor. Özellikle Instagram’ın yaygınlaşmasıyla birlikte bu turlara da ilgi artmış. Turistler günlük 500 Euro’ya motoryat kiralayıp kendi tekneleriymiş gibi sosyal medya paylaşımı yapıyorlarmış.
Emre Boztepe
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Genel olarak geçen seneye oranla yabancı turist sayısında bir artış söz konusuymuş. Tur operatörleri ramazanın bitmesiyle birlikte yerli turist sayısında geçen yıla oranla artış olmasını bekliyor.