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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatTürkiye'de ucuz tatilin 10 adresi! Hepsi sessiz sakin...
Seyahat

Türkiye'de ucuz tatilin 10 adresi! Hepsi sessiz sakin...

Şu sıralar Ege ve Akdeniz sahillerinde pek çok yer hem pahalı hem de çok kalabalık. Bu nedenle tatil planı yapılırken daha alternatif yerler ön plana çıkıyor. Bayramda tatil planı yapmadıysanız, daha az bilinen yerleri keşfe çıkarak hem daha sakin hem de daha uygun fiyatlı bir tatil yapmak istiyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Hâlâ tatil planınız hazır değilse bu bayram gidebileceğiniz, Türkiye'nin ucuz ve keyifli rotalarını listeledik. İşte detaylar…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Güzelçamlı - Aydın
Büyük Menderes Milli Parkı’na komşu bir sahil kasabası olan Güzelçamlı, Kuşadası kıyı şeridine 25 km mesafede yer alıyor. Osmanlı’dan Perslere kadar birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan Güzelçamlı, tertemiz berrak sularıyla tanınıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Hem sahil kasabası profiline uyan hem de eğlenmek istediğinizde size Kuşadası ve Dikili gibi seçenekler sunan Güzelçamlı’da zamanın nasıl geçtiğini anlamak çok güç.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Güzelçamlı’nın birbirinden güzel yazlık evlerinden birini kiralayabilir ve günübirlik olarak Kuşadası ve Selçuk turlarına katılabilirsiniz. Şirince Köyü, Yediuyuyanlar, Meryemana Evi, milli parklar, görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Avşa Adası - Balıkesir
Marmara Denizi‘nin güneybatısında Marmara Adaları diye anılan üç büyük adadan biri olan Avşa Adası, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelenlerin favori tatil mekânlarıdan biri…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Marmara denizi üzerinde bulunan Avşa Adası, sakin ve huzurlu tatilin doğru adreslerinden. Adada bütçe dostu çok fazla konaklama seçeneği bulmak mümkün.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Sığacık - İzmir
İzmir tertemiz plajları ve enfes zeytinyağlı yemekleriyle tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden. Çeşme, Alaçatı, Urla ve Karaburun gibi yerlerin dışında Seferihisar’ın mahallesi Sığacık da yıldızı yeni parlayan ama tarihi çok eskilere dayananlardan.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Arnavut kaldırımlı sokakları, beyaza boyalı küçük evleri, mandalina kokulu bahçeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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En önemli özelliği sessiz ve sakin olması… Bu sevimli yerde organik pazarlarda taze ürünlerin tadına varabilirsiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Teos plajında deniz keyfi yapabilir ve ucuz balık lokantalarında kendinize nefis bir balık ziyafeti çekebilirsiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Erdek - Balıkesir
Erdek, İstanbullular için yaz aylarının en ünlü yerlerinden biri. Yazın çok kalabalık oluyor. Sebebi ise ülkemizdeki diğer turistik yerlere göre daha ucuz oluşu.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Erdek’te uygun fiyatlı otel ya da pansiyon konaklaması yapabilirsiniz. Sahilinde kafe ve lokantalar var. Fiyatlar çok yüksek olmuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Yeme içme ya da plaj için Ege kadar fazla para ödemeyeceğiniz kesin.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Amasra - Bartın
Amasra yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti. Fatih Sultan Mehmet’in gördüğünde “Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (dünyanın gözü) bu mu ola?” diyerek hayran olduğu Amasra, patika yolları, tarih kokan sokakları ve mağaralarıyla özellikle hafta sonu için oldukça ideal…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Amasra'da yaz aylarında hizmet veren pek çok pansiyon uygun fiyatları ile misafirlerini ağırlıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Deniz ve güneş tatili yapabileceğiniz Amasra'da ayrıca birbirinden lezzetli deniz ürünlerinin ve meşhur Amasra salatasının tadına varabilirsiniz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Akçakoca - Düzce
Karadeniz'de doğa manzarası hayal edin; derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik ve fındık bahçeleri... Tüm bunların harmanlandığı yer Akçakoca...

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası. Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Üstelik pek fazla para da harcamanıza gerek kalmayacak.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Gökçeada - Çanakkale
Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü bu…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Ama adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacaksınız. Adada Zeytinliköy gibi çok güzel ve doğası bozulmamış tarihi köyleri de var.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Su altı dalış yapmak ya da iyi bir deniz keyfi sürmek istiyorsanız da en doğru adres. Bölgede birçok ucuz pansiyon bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Assos - Çanakkale
Kuzey Ege’nin en güzel yerlerinden olan Assos, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli adasının tam karşısında yer alıyor. “Tarihi ve coğrafyayı en güzel nerede öğrenirim?” diyorsanız burası en doğru adres.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Milattan önce 7. yüzyıldan beri Midillilerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların ve Osmanlıların evi olan, tüm hatıralarıyla bugüne gelen kent…

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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AssosLiman ve çevresinde daha çok eski taş evlerde kurulu butik oteller yer alırken, dağda yer alan Behramkale köyünde bir hayli sayıda uygun fiyatlı pansiyon bulunuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Foça - İzmir
İzmir’in sahil ilçelerinden olan Foça, Ege kıyısının popüler kasabaları Ayvalık ve Alaçatı gibi çok sayıda taş Rum evine ev sahipliği yapsa da çok fazla tanınmıyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Ama bunu ekonomik tatil açısından bir avantaj olarak görebiliriz.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Burada konaklamadan tutun, kafelere, balık lokantalarına ve günübirlik tekne turlarına kadar her şey diğer popüler tatil beldelerine göre çok daha ucuz… Bölge dağ köyü ve liman olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv
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Ağva - İstanbul
Şehrin gürültüsünden uzakta hafta sonu günübirlik de gidilecek bir yer Ağva. Burada birçok pansiyon da bulunuyor. Ailecek güzelce vakit geçirebilirsiniz.

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Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Depophotos, AA, Hürriyet Arşiv

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