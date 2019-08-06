Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de ucuz tatilin 10 adresi! Hepsi sessiz sakin...
Şu sıralar Ege ve Akdeniz sahillerinde pek çok yer hem pahalı hem de çok kalabalık. Bu nedenle tatil planı yapılırken daha alternatif yerler ön plana çıkıyor. Bayramda tatil planı yapmadıysanız, daha az bilinen yerleri keşfe çıkarak hem daha sakin hem de daha uygun fiyatlı bir tatil yapmak istiyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık.
Güzelçamlı - Aydın Büyük Menderes Milli Parkı’na komşu bir sahil kasabası olan Güzelçamlı, Kuşadası kıyı şeridine 25 km mesafede yer alıyor. Osmanlı’dan Perslere kadar birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmış olan Güzelçamlı, tertemiz berrak sularıyla tanınıyor.
Güzelçamlı’nın birbirinden güzel yazlık evlerinden birini kiralayabilir ve günübirlik olarak Kuşadası ve Selçuk turlarına katılabilirsiniz. Şirince Köyü, Yediuyuyanlar, Meryemana Evi, milli parklar, görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.
Avşa Adası - Balıkesir Marmara Denizi‘nin güneybatısında Marmara Adaları diye anılan üç büyük adadan biri olan Avşa Adası, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelenlerin favori tatil mekânlarıdan biri…
Sığacık - İzmir İzmir tertemiz plajları ve enfes zeytinyağlı yemekleriyle tatilcilerin vazgeçilmez adreslerinden. Çeşme, Alaçatı, Urla ve Karaburun gibi yerlerin dışında Seferihisar’ın mahallesi Sığacık da yıldızı yeni parlayan ama tarihi çok eskilere dayananlardan.
Amasra - Bartın Amasra yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti. Fatih Sultan Mehmet’in gördüğünde “Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (dünyanın gözü) bu mu ola?” diyerek hayran olduğu Amasra, patika yolları, tarih kokan sokakları ve mağaralarıyla özellikle hafta sonu için oldukça ideal…
Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası. Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor.
Assos - Çanakkale Kuzey Ege’nin en güzel yerlerinden olan Assos, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli adasının tam karşısında yer alıyor. “Tarihi ve coğrafyayı en güzel nerede öğrenirim?” diyorsanız burası en doğru adres.
Burada konaklamadan tutun, kafelere, balık lokantalarına ve günübirlik tekne turlarına kadar her şey diğer popüler tatil beldelerine göre çok daha ucuz… Bölge dağ köyü ve liman olmak üzere iki bölümden oluşuyor.