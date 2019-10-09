Türkiye'de sonbahar burada bir başka güzel

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatTürkiye'de sonbahar burada bir başka güzel
Seyahat

Türkiye'de sonbahar burada bir başka güzel

Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı. Deniz ise en güzel haline bürünmüş. Kaş sokaklarını süsleyen muhteşem begonviller henüz solmadan Kaş’ı yaşamanın şimdi tam zamanı…

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
X
Nurgül BÜYÜKKALAY

Nurgül BÜYÜKKALAY

Seyahat Yazarı
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
1 / 27

Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı. Deniz ise en güzel haline bürünmüş. Kaş sokaklarını süsleyen muhteşem begonviller henüz solmadan Kaş’ı yaşamanın şimdi tam zamanı…

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 27

KAŞ PLAJLARI
Limanağzı: Kaş’ta en güzel plajların olduğu yerlerden biri de Limanağzı. Buradaki plajlara Kaş merkezden kalkan küçük teknelerle gidiliyor.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 27

Limanağzı Koyu’nda üç farklı işletme var: Bilal’in Yeri, Nuri’s Beach ve Delos Beach. Plajlar zeytin ağaçlarının gölgesinde, doğayla iç içe.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 27

Denizi berrak ve dalgasız. Çocuklu aileler için de çok ideal buradaki plajlar. Limanağzı’nda kano yapma imkanınız da var.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 27

Kaputaş Plajı: Bölgenin ve ülkemizin en güzel plajlarından biri. Ancak yaz mevsiminde yakınından bile geçmek istemiyorum.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 27

Tüm yaz arabalar kilometrelerce kuyruk oluşturuyor. Plajın ne kadar kalabalık olduğunu siz tahmin edin artık. Geçen hafta sonu sakin halini yakalayıp gittim.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 27

Arabanızı kolay park edip sahilde rahat yer buluyorsunuz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 27

Hafifçe esen sonbahar rüzgarı, saatlerce bakakalacağınız büyüleyici turkuaz deniziyle Kaputaş en pırıltılı günlerini yaşıyor.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 27

Hidayet Koyu: Bana göre Kaş’ta deniz suyunun en güzel olduğu plaj burası. Yaz mevsiminde aşırı kalabalık oluyor. Artık plajlardaki kalabalık boşaldığı için Hidayetin Koyu’nun en keyifli zamanı. Denizi akvaryum gibi. Dalış teknelerinin de uğrak noktası burası. Deniz suyu Kaş merkezdeki plajlara göre daha ılık. Kaş merkeze 10 dakika mesafede.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 27

KAŞ’TA KONAKLAMA
Kaş’ta her bütçeye uygun konaklama seçenekleri var. Şu an yüksek sezon bittiği için neredeyse yaz mevsiminde uygulanan fiyatların yarısına otel bulabiliyorsunuz.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 27

Kaş Camping: Bir süredir kamp merakı sardı beni. Çadırda uyanmanın keyfi bambaşkaymış. Uzun zamandır Kaş Camping’te kalmanın hayalini kuruyordum.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 27

Sonunda çadır aldım ve bu hayalimi gerçekleştirmek için sonbaharı bekledim. Sonbahar tüm renkleri ve havasıyla kamp yapmak için en büyüleyici mevsim.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 27

Kaş Camping hemen deniz kenarında. Meis Adası manzaralı. Karavanlar ve çadırlar için çok güzel bir düzen kurmuşlar ve her yer tertemiz

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 27

Ayrıca bungalovda konaklama seçeneği de sunuyorlar. Kamp alanı 15 Kasım’a kadar açık.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 27

Kamp bana göre değil diye düşünüyorsanız bile mutlaka birkaç gün kalıp Kaş Camping’i deneyimlemenizi öneririm.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 27

Kaş Olympos Mocamp: Kaş’ın bir başka kamp alanı Olympos Mocamp. Kaş’ın en güzel plajlarından birine sahip. Karavan, çadır, bungalov ve apartta konaklama seçenekleri mevcut.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 27

Kaş Merkez
Luvi Kaş: Kaş merkezde konaklamayı tercih ederseniz merkezin en ferah ve en temiz oteli Luvi Kaş’ı öneririm. Kaş’ın en yenilerinden. Otelin odaları çok güzel tasarlanmış ve harika bir bahçesi var. Çok tatlı bir aile işletiyor. Sizi kendi evlerinde ağırlıyorlarmış gibi her şeyinize özen gösteriyorlar. Otelin kahvaltısını sakın kaçırmayın, ev yapımı lezzetleriyle dolu bir kahvaltı sunuyorlar.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 27

Kaş merkezde ayrıca Payam Hotel, Sekiz Pansiyon ve Paydos Pansiyon önerebileceğim diğer yerlerden.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 27

Çukurbağ Yarımadası: Kaş’ta kalmayı en sevdiğim yerlerden biri kesinlikle Çukurbağ Yarımadası. Yarımadada manzara nefis. Merkeze de yakın.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 27

Hem Meis Adası hem de Kaş manzaralı harika oteller var. Yarımadada favori otellerim Club Barbarrossa ve Club Çapa. Her ikisinin de kendine özel havuzu ve plajı var.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 27

Lüks Sevenler için
Doria Hotel & Yacht Club: Kaş Marina’nın içinde konumlanmış otel Kaş’ın en iyilerinden ve kendinizi en özel hissettirecek otellerden. Sadece 10 odası var ve tüm odaları kendine özel bir iskeleye açılıyor.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 27

Meis Exclusive Hotel: Kaş’ın en lüx otellerinden biri. Yunanistan’ın Meis Adası’na karşı konumlanmış. Hemen hemen her odasının balkonunda jakuzi var. Peninsula Gardens: Yine Kaş’ın en özel otellerinden biri. İngiltere'nin The Times Gazetesi'nin seyahat ekinde okurlarına ''Akdeniz'in en iyi oteli'' olarak tanıtılmış.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 27

KAŞ’TA YEME İÇME
Sonbaharın dinginliğinde yapılabilecek en güzel şeylerden biri de uzun uzun yeme içme keyfi yapmak. Kaş’ta bu keyfi yapabileceğiniz çok sayıda mekan var. Ben kahve için Biiisstt Kafe’yi çok seviyorum.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 27

Hem kahvesi kaliteli, sandviçleri lezzetli hem de muhteşem bir manzaraya karşı rahat rahat minderlerde oturuyorsunuz. Kahvaltı için küçücük bir bahçe içerisinde geleneksel dekorasyonuyla kendinizi babaannenizin evinde kahvaltı yapıyor gibi hissettiren Dudu Mutfak tercih ettiklerim arasında.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 27

Vegan ya da vejetaryen yemekler sunan bir yer ararsanız da kesinlikle Oburus Momus. İtalyan mutfağı seviyorsanız Kaş merkeze karşı konumlanmış, harika bir çift tarafından işletilen Bella Vita’yı öneririm. Zaika ve Zula Meyhane’nin hem etleri güzel hem de bahçeleri.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
26 / 27

Kaş’ta hem sonbahar hem de günbatımları çok güzel. Günbatımında en popüler mekanlardan biri Deja Vu. Nefis kokteylleri ve akşamüstü sıcak kek saatiyle günü batırmak için en güzel adreslerden biri de Derya Beach.

Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
SON GÜNCELLEME
27 / 27

Ayrıca marinadaki Oxygen Bar akşamüzeri günü canlı müzik eşliğinde bitireceğiniz mekanlardan.

GezginSonbaharSonbaharAntalyaKaşkaş gezi rehberikaşta gezilecek yerlerkaş campingseyahatdunyagezi
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay | Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy

DİĞER GALERİLER