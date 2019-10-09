Türkiye'de sonbahar burada bir başka güzel

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı. Deniz ise en güzel haline bürünmüş. Kaş sokaklarını süsleyen muhteşem begonviller henüz solmadan Kaş’ı yaşamanın şimdi tam zamanı…
Sonbahar serinliğini hissettirmeye başladı ve güney en güzel mevsimini yaşıyor. Güneyde sonbahar ise en çok Kaş’a yakışıyor. Kaş’ın her mevsim sizi etkisi altına alacak güzellikleri var ancak benim favorim Kaş’ta sonbaharı yaşamak. Hem deniz suyu hem de hava hâlâ sıcak. Sokakları hem kalabalıktan uzak hem de canlı. Deniz ise en güzel haline bürünmüş. Kaş sokaklarını süsleyen muhteşem begonviller henüz solmadan Kaş’ı yaşamanın şimdi tam zamanı…
Hidayet Koyu: Bana göre Kaş’ta deniz suyunun en güzel olduğu plaj burası. Yaz mevsiminde aşırı kalabalık oluyor. Artık plajlardaki kalabalık boşaldığı için Hidayetin Koyu’nun en keyifli zamanı. Denizi akvaryum gibi. Dalış teknelerinin de uğrak noktası burası. Deniz suyu Kaş merkezdeki plajlara göre daha ılık. Kaş merkeze 10 dakika mesafede.
Kaş Merkez Luvi Kaş: Kaş merkezde konaklamayı tercih ederseniz merkezin en ferah ve en temiz oteli Luvi Kaş’ı öneririm. Kaş’ın en yenilerinden. Otelin odaları çok güzel tasarlanmış ve harika bir bahçesi var. Çok tatlı bir aile işletiyor. Sizi kendi evlerinde ağırlıyorlarmış gibi her şeyinize özen gösteriyorlar. Otelin kahvaltısını sakın kaçırmayın, ev yapımı lezzetleriyle dolu bir kahvaltı sunuyorlar.
Lüks Sevenler için Doria Hotel & Yacht Club: Kaş Marina’nın içinde konumlanmış otel Kaş’ın en iyilerinden ve kendinizi en özel hissettirecek otellerden. Sadece 10 odası var ve tüm odaları kendine özel bir iskeleye açılıyor.
Meis Exclusive Hotel: Kaş’ın en lüx otellerinden biri. Yunanistan’ın Meis Adası’na karşı konumlanmış. Hemen hemen her odasının balkonunda jakuzi var. Peninsula Gardens: Yine Kaş’ın en özel otellerinden biri. İngiltere'nin The Times Gazetesi'nin seyahat ekinde okurlarına ''Akdeniz'in en iyi oteli'' olarak tanıtılmış.
KAŞ’TA YEME İÇME Sonbaharın dinginliğinde yapılabilecek en güzel şeylerden biri de uzun uzun yeme içme keyfi yapmak. Kaş’ta bu keyfi yapabileceğiniz çok sayıda mekan var. Ben kahve için Biiisstt Kafe’yi çok seviyorum.
Hem kahvesi kaliteli, sandviçleri lezzetli hem de muhteşem bir manzaraya karşı rahat rahat minderlerde oturuyorsunuz. Kahvaltı için küçücük bir bahçe içerisinde geleneksel dekorasyonuyla kendinizi babaannenizin evinde kahvaltı yapıyor gibi hissettiren Dudu Mutfak tercih ettiklerim arasında.
Vegan ya da vejetaryen yemekler sunan bir yer ararsanız da kesinlikle Oburus Momus. İtalyan mutfağı seviyorsanız Kaş merkeze karşı konumlanmış, harika bir çift tarafından işletilen Bella Vita’yı öneririm. Zaika ve Zula Meyhane’nin hem etleri güzel hem de bahçeleri.
Kaş’ta hem sonbahar hem de günbatımları çok güzel. Günbatımında en popüler mekanlardan biri Deja Vu. Nefis kokteylleri ve akşamüstü sıcak kek saatiyle günü batırmak için en güzel adreslerden biri de Derya Beach.