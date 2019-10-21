Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mutlaka görülmesi gereken 10 doğa harikası! Listede Türkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer de bulunuyor...
Anadolu coğrafyası iklimi, konumu ve biyoçeşitliliğiyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Yeşillikler içindeki göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler... Sizin için Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken 10 doğa harikasını derledik… Listede Türkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer de bulunuyor.
Anadolu coğrafyası iklimi, konumu ve biyoçeşitliliğiyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Yeşillikler içindeki göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler... Sizin için Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken 10 doğa harikasını derledik… Listede Türkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer de bulunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Doğanın kalbinde: KARAGÖL / ARTVİN Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Özellikle çöken sisle beraber, çam ağaçlarının gölün üzerine yansıyan manzarası harika. Çadırınızı yanınızda getirip imkânınız varsa bu manzaraya karşı kamp yapmadan sakın dönmeyin.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kuş cenneti: GEDİZ DELTASI / İZMİR Gediz Nehri’nin eskiden denize döküldüğü yerde bugün lagünler, tatlı ve tuzlu su bataklıklarından oluşan ekosistem adeta bir doğa mucizesi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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‘İzmir kuş cenneti’ olarak da bilinen Gediz Deltası’nda flamingo ve pelikanları izlemek çok keyifli…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Tarih dolu: ANİ’DEN ARAS NEHRİ / KARS Antik kentin kıyısında yer alan Aras Nehri’nin Arpaçay kolu Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapan bölgede çiçekler arasındaki tarihi kilise kalıntısı ve alt tarafında usulca akan nehir kartpostallık bir görüntü oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kaçkarların en güzeli: ALTIPARMAK DAĞLARI / RİZE-ARTVİN Sanki bir ressamın tuvale çizdiği dağ manzaralarını andıran estetik sırtlar, yükseklikler, buzul gölleri ve yeşilliklerle zirvenin heybetini yansıtıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Burası için Kaçkarların en güzel zirveleri de diyebiliriz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Ulaşım için, biraz yürüyüşe katlanmanız gerek ama sonunda göreceğiniz manzara için kesinlikle değer.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kıvrımlı menderesler: PERŞEMBE YAYLASI / ORDU Uçsuz bucaksız yemyeşil düzlüklerin arasında kıvrım kıvrım akan menderesleriyle bir yayla hayal edin. Yaylanın ortasına konumlanan masmavi gölet ve bu göletten çıkan akarsuyun oluşturduğu menderesler, bölgenin estetik değeri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Akarsu, ‘s’ şeklinde menderesler çizdikten sonra derin bir vadiye girerek, Çisenti Şelalesi’ni oluşturuyor. Burası mutlaka görülmeli…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Bulutların üzerinde: POKUT YAYLASI / RİZE Çamlıhemşin’de 1800 metre yükseklikte yer alan yaylada bulutların deniz gibi altınızda akıp gittiğine tanık olacaksınız.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Çam ağaçlarıyla dolu yayla, dağların ortasında terası andıran doğal yapısıyla sizi manzaranın içine çekiyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Yaz tatilinin vazgeçilmez adresi: ÖLÜDENİZ / MUĞLA Manzarasıyla yıllarca Türkiye’nin turizm tanıtım afişlerini süsleyen Ölüdeniz göle benzeyen doğal oluşumu ve çevresindeki yemyeşil manzarasıyla büyülüyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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En güzel kareyi kuşbakışı olarak Likya Yolu’ndan ve Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayıp Ölüdeniz’in üzerinde süzülürken görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Eşsiz coğrafya: KAPADOKYA / NEVŞEHİR UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki peribacalarıyla ünlü Kapadokya’yı hâlâ görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Dünyaca eşi benzeri olmayan bir coğrafya burası…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Gündoğumunda balona atlayıp vadinin üzerinde süzülürken peribacalarının kızıllığı ve gölgeler harika manzaralar sunuyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Türkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 10 yer arasında: GÖLKÖY / ORDU ‘Türkiye’nin Yaşlanma Atlası’na göre, 82 yıl olan ortalama yaşam süresi ile en uzun ömürlü kişilerin yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu’nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, ziyaretçi akınına uğruyor. Fotoğraf: DHA
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DHA
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Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl’ü ziyaret için bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, doğasına hayran kalıyor.,Fotoğraf: DHA