Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 doğa harikası
Anadolu coğrafyası iklimi, konumu ve biyoçeşitliliğiyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Yeşillikler içindeki göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler... Sizin için Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken 10 doğa harikasını derledik… İşte detaylar…
Anadolu coğrafyası iklimi, konumu ve biyoçeşitliliğiyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Yeşillikler içindeki göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler... Sizin için Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken 10 doğa harikasını derledik… İşte detaylar…
Kaçkarların en güzeli: ALTIPARMAK DAĞLARI / RİZE-ARTVİN Sanki bir ressamın tuvale çizdiği dağ manzaralarını andıran estetik sırtlar, yükseklikler, buzul gölleri ve yeşilliklerle zirvenin heybetini yansıtıyor.
Doğanın kalbinde: KARAGÖL / ARTVİN Artvin Borçka'da bulunan Karagöl, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800'lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu.
Borçka'ya 27 kilometre mesafede yer alan göl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan manzara, şehir ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor.
Bulutların üzerinde: POKUT YAYLASI / RİZE Çamlıhemşin’de 1800 metre yükseklikte yer alan yaylada bulutların deniz gibi altınızda akıp gittiğine tanık olacaksınız. Çam ağaçlarıyla dolu yayla, dağların ortasında terası andıran doğal yapısıyla sizi manzaranın içine çekiyor.
Yaz tatilinize eklemelisiniz: ÖLÜDENİZ / MUĞLA Manzarasıyla yıllarca Türkiye’nin turizm tanıtım afişlerini süsleyen Ölüdeniz göle benzeyen doğal oluşumu ve çevresindeki yemyeşil manzarasıyla büyülüyor.
Yeşil ve turkuaz: KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA Vadinin en güzel manzarasını Likya Yolu rotası üzerindeki Faralya’dan görebilirsiniz. 350 metre yükseklikten sarp kayalarla çevrili vadi, kelebeklerin yaşadığı yeşilliğin ardından eşsiz bir denize açılıyor.