Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye’de kışın keyfini yaşayacağınız en güzel adresler
Uzun tatilleri yazın yapmaya alışkın olduğumuz için kış tatillerine çok ilgi göstermiyoruz. Cuma günü izin alıp üç günlüğüne bile kaçabileceğiniz, soğuk aylarda muhteşem gözüken gittiğinize değecek birçok yer bulunuyor. Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. İşte Türkiye’nin en güzel kış adresleri…
Uzun tatilleri yazın yapmaya alışkın olduğumuz için kış tatillerine çok ilgi göstermiyoruz. Cuma günü izin alıp üç günlüğüne bile kaçabileceğiniz, soğuk aylarda muhteşem gözüken gittiğinize değecek birçok yer bulunuyor. Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. İşte Türkiye’nin en güzel kış adresleri…
Fotoğraflar: Alamy, otellerin web siteleri
Hürriyet Seyahat
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Hafta sonunun en huzurlu yeri: Abant –Gölcük / BOLU Kiminle gitmiş olursanız olun, Abant’ın romantizm kokan atmosferini hissedebilirsiniz. Her mevsim çok güzel tabii ama kışın bembeyaz bir manzara eşliğinde şömine başında oturma keyfi de bir başka… Göl kenarında bulunan otellerde konaklayıp sabah gözünüzü açtığınız kar manzarası da bak bak bitmez.
Hürriyet Seyahat
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İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tam bir kaçış noktası. Tamamen doğal güzellikler ile dolu olan Abant’ta çok sayıda tarihi bina ve eser göremeyebilirsiniz ama bol bol dinlenerek temiz havayla doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Abant Gölü ve Tabiat Parkı: Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde, Bolu’nun 34 kilometre güney batısında bulunan, yaklaşık 1350 metre yükseklikte ve 125 hektarı bulan bir heyelan set gölü burası… En derin yeri 18 metre...
Hürriyet Seyahat
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Göl suyu çoğunlukla dağlardan gelen kar suları ve bir kaç küçük dere üzerinden beslenir. Abant Gölü Tabiat Parkı köknar, çam, meşe, kayın, gürgen, kestane, kavak, dişbudak ve fındık ağaçlarıyla muhteşem bir bitki örtüsüne sahip.
Hürriyet Seyahat
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Göl çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün. Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Abant çevresinde turlamak için bir başka seçenek ise fayton turu. Yarım saatlik bu turlarla Abant’ın çevresini keşfedip güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca göl çevresinde kurulan yerel pazarda pek çok doğal lezzet ve yöresel tat bulmak mümkün.
Hürriyet Seyahat
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Gölcük: Yurdumuzun en özel köşelerinden biri Gölcük… Orman içerisinde masmavi güzelliğiyle göz dolduran kartpostallık bir güzel…
Hürriyet Seyahat
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Özellikle tam da şu zamanlarda hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Tertemiz oksijen dolu havayı ciğerlerine, mangalda hazırlanmış enfes lezzetleri midesine doldurmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan Gölcük.
Hürriyet Seyahat
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İstanbul’un en yakın arka bahçesi: Sapanca / SAKARYA İstanbul gibi stres dolu bir şehirde yaşıyorsanız, kesinlikle kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan biraz uzaklaşmak ve kendinizi dinlemek için güzel bir rota Sapanca…İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta, dört mevsim tadından yenmeyen bir yer.
Hürriyet Seyahat
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Kış aylarında oluşan ambiyans ise bambaşka. Günübirlik diye yola çıkıp, kış manzarasına hayran kalıp kendinize kalacak bir otel arama ihtimaliniz çok yüksek. Özellikle buraya kadar gelip Sapanca Gölü’nü görmeden dönmemeli…
Hürriyet Seyahat
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Sapanca Gölü: Yaklaşık 16 km uzunluğunda olan göl, yeşilliklerle çevrili ve huzur veren bir yapıya sahip. Merkezde kalan kısım göl kenarı yürüyüşleri için ideal. Göl manzarasına karşı güzel bir kahve içebilir, göl kenarındaki kahvaltı mekânlarında köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız: AFYON Kaplıca ve Afyon ikilisi, kış aylarında simit ve çay ikilisiyle kapışabilecek kadar uyumlu. Kışın yorucu soğuğunda şöyle sıcacık termal suların kollarına kendinizi bıraktığınızı düşünün…
Hürriyet Seyahat
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Hayali bile içinizi ısıtmadı mı? Daha bitmedi, sucuk ekmek keyfini unutmayın sakın. Afyon’dan sucuk yemeden dönerseniz boşuna gitmiş olursunuz vallahi. Peki ne yapmalı, nereleri gezmeli?
Hürriyet Seyahat
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Olmazsa olmaz kaplıca: Türkiye'de termal kaynakların en yoğun bulunduğu şehirlerin başında geliyor Afyon… Dünyaya yayılmış durumda.
Hürriyet Seyahat
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İl merkezinin yanı sıra Sandıklı, İhsaniye, Bolvadin ve Çay ilçelerinde çok sayıda tesis bulunuyor. Bu tesislerin en ünlüsü olan Sandıklı Kaplıcası ya da diğer adıyla Hüdai Kaplıcası, 42 ile 53 derece arasında değişen suyuyla, başta sinir sistemi ve deri hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor.
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Sandıklı Kaplıcası'nda çamur banyosu yapmak da mümkün. Afyon şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Hüdai Kaplıcaları'ndan faydalanmak isterseniz her bütçeye ve beklentiye uygun çok sayıda termal otel sizi bekliyor.
Hürriyet Seyahat
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Frig Vadisi – Ayazin ören yeri : Ayazin köyünün, Frigler döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları, Bizans dönemine ait kiliseler ve kaya yerleşimleri, aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odalarıyla kayaya dış ve iç mimarî olarak oyulmuş kilisesi gibi sanat şaheseri eserler bulunmakta.
Hürriyet Seyahat
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Kafa dinlemelik: Maşukiye / KOCAELİ Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye zengin orman ve bitki çeşidiyle tanınan sessiz sakin bir yer.
Hürriyet Seyahat
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Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden biri. Maşukiye sapağını gördüğünüz an hangi mevsimde olursa olsun dört bir yanınızı huzur kaplayacak ama kışın gitmenin keyfi başka.
Hürriyet Seyahat
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Kartepe’ye çok yakın olduğu için Maşukiye’de kafanızı dinleyip sakinliğin tadını çıkarabilir, Kartepe’de de içinizdeki durmak bilmeyen çocuğu eğlendirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Burada, 'Maşukiye Cansu Tesisleri'nde konaklayabilirsiniz. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. Konaklama fiyatı 250 TL.
Hürriyet Seyahat
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Her mevsim güzel: Uzungöl / TRABZON Trabzon’un her bir yeri ayrı güzelliğe sahip tabii ama Uzungöl’ün kendine has bir havası var. Kendinizi turist gibi değil de oraların bir parçasıymış gibi hissetmeniz olası.
Hürriyet Seyahat
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Yazın yemyeşil, kışınsa bembeyaz olan Uzungöl’de karın sessizliğini iliklerinize kadar hissedip huzur dolacaksınız.
Hürriyet Seyahat
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Instagram fotoğraflarının olmazsa olmazı: Kapadokya / NEVŞEHİR Peri bacaları, balonlar, güneşin doğuşu ve batışı Kapadokya konulu Instagram fotoğraflarının olmazsa olmazları. Zaten Instagram sayesinde ününe ün kattı…
Hürriyet Seyahat
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Yine her mevsim güzel olan bir tatil noktamız Kapadokya ama kışın oluşan manzaraların keyfi başka. Doğanın en güzel eserlerinden biri olan peri bacaları ve beyaz örtünün muhteşem uyumu bir fotoğraf karesine sığmayacak kadar güzel.
Hürriyet Seyahat
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Kayakseverler burası tam size göre: Palandöken / ERZURUM Erzurum’un eksi 20 derecelere kadar düşebilen soğuğu sizi biraz düşündürebilir. Yalnız bütün kalın kıyafetlerinizi yanınıza alıp kat kat giyinirseniz soğuğu biraz olsun kesebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat
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Erzurum’un en güzel yanı, Palandöken kayak merkezinin şehre çok yakın olması. Kayak yaptıktan 15 dakika sonra şehrin en güzel Cağ kebabını yemenin keyfini ise bambaşka…
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Kışın da güzel: Ağva / İSTANBUL İstanbul sınırlarından çıkmadan İstanbul’dan sanki kilometrelerce uzaklaşmışsınız hissini Ağva’da yaşayabilirsiniz desek herhalde bize katılırsınız.
Hürriyet Seyahat
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Tahmin ediyoruz ki Ağva’ya gitmek genellikle bahar aylarında ve yaz mevsiminde aklınıza geliyor. Halbuki Ağva kışın da İstanbul’dan bunalanlara kollarını açıyor. İstanbul’da karın keyfini sürmeyi bırakın, kar bile yağmazken Ağva’da karın oluşturduğu manzarada kaybolup gidebilirsiniz.