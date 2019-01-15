Türkiye'de görüntülendi! Kırmızı listede yer alıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan ‘Kırmızı Liste’de soyu kritik derecede tehdit altında olan tür olarak sınıflandırılan Akdeniz foku, Muğla’nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.
Fotoğraflar: İHA, Alamy, DepoPhotos
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Yeryüzündeki en nadir 12 hayvan türü arasında yer alan ve nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foku, Göltürkbükü sahilinde görüldü. Öğle saatlerinde Göltürkbükü sahilinde iskeleye çıkan vatandaşlar, nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunu görüntüledi.
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Deniz açığında avlandığı görülen yaklaşık 1,50 metre uzunluğundaki Akdeniz fokunun iskele kenarına gelerek kendisini göstermesi ve deniz içinde takla atması vatandaşları heyecanlandırdı. İnsanlardan kaçmadığı görülen Akdeniz foku, bir süre iskele etrafında yüzdükten sonra gözden kayboldu.
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Akdeniz fokları 20. yüzyılın başına kadar tüm Akdeniz kıyıları ile doğu Atlantik kıyılarında Portekiz'den Batı Afrika sahillerindeki Senegal'e kadar 1000'lerle ifade edilen bir nüfusa sahipti. Aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve dünya dağılımı daraldı ve nüfusu hızla azaldı. Dünyadaki nüfusunun yaklaşık 450-500 birey olduğu tahmin edilen Akdeniz Foku, bugün sadece Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşamaktadır. Kaynak: İHA
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Dünyada nadir bulunan, gerçekten var olduğuna inanılamayacak kadar ilginç hayvanlar bulunuyor. Kimi biliniyor ama ulaşılması çok zor yerlerde yaşıyor, kimisi ise bilim insanlarını bile şaşırtıyor. İşte onlardan bazıları...
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Deniz suyunu emiyor: Pyura Chilensis (Yaşayan Kaya) Pyura Chilensis olarak bilinen ve diğer adı ‘Yaşayan Kaya’ olan bu canlı Şili ve Peru kıyılarında görülüyor.
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Pyura Chilensis'lerde bir kayaya benzer organizmanın içindeki organlar zarla kaplı.
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Deniz suyunu emiyor ve mikroorganizmaları filtreleyip sindirerek besleniyor.
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Balıkçılar ve yerel halk el testeresiyle bu kayaları kesip, içindeki kayısı büyüklüğündeki parçaları lokantalara satıyor.
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Ekşi ve yoğun bir lezzete sahip, çiğ veya pişmiş olarak da tüketilebiliyor.
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Balıkçıların kabusu: Cymothoa Exigua (Dil Paraziti) Boyu sadece üç ile dört santimetre arasında değişen ‘Cymothoa Exigua’ adlı parazit, ağına takıldığı balıkçıların mesleğini bırakmasına neden olacak kadar korkunç bir canlı.
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Kendisini yem zannederek yutan balıkların diline yapışan parazit, zamanla kanını emdiği dilin çürümesine neden oluyor. Ardından, giderek büyüyen parazit kıskaçlarını yayarak genişliyor ve dilin geri kalan kısmındaki kas yapısıyla bütünleşiyor.
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Bu aşamadan sonra balık, dili haline gelen paraziti yönlendirebiliyor. Bu şekilde, balık iki ağızlı bir canlı haline dönüşüyor.
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Biyologlar parazitin balıklar dışında hangi canlılara yerleştiği konusunda bir bilgiye de sahip değil.
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Bilim dünyası, günümüzde balıkçıların kabusu olan parazitin yayılma alanı ve insan sağlığı üzerinde ne gibi olumsuzluklar oluşturabileceği sorularına yanıt arıyor ancak bu konuda hâlâ başarılı olmuş değiller.
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Dünyada 186 tane var: Chikilidae Hem karada hem de suda yaşayan bu canlı, profesör SD Biju tarafından bulundu. Hindistan'nın tropikal ormanında ıslak toprak altında bulunan solucana benzeyen ancak çok daha iri olan bacaksız canlının amfibi (iki yaşamlılar) olduğu açıklandı...
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Chikilidae adı verilen canlı Londra Royal Society dergisinde yayınlanan makaleyle duyurulmuştu. Canlı bilim dünyasında da heyecana neden olmuştu.
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Dünyada sadece 186 türün bulunduğu Chikilidae'nin Afrika ve Güney Amerika'da bulunduğu ilk kez Hindistan'da rastlandığı belirtiliyor.
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Bu bakımdan bu canlının Hindistan'a nasıl geldiği bilinmiyor
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Dinazor çağından kalan bu canlı, bütün olumsuz şartlara rağmen günümüze kadar sağ kalmayı başarabilmiş.
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Dünyanın en çirkin yaratığı: Damla balığı Eti yenmeyen damla balığının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. 25 santimetreye kadar uzayabilen üzgün görünüşlü bu yaratıklar denizin 900 metre derinliğinde yaşıyor.
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Bu nedenle insanlar bu yaratıkları pek sık göremiyor.
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Avustralya ve Tazmanya’da yengeç ve ıstakoz yakalamak için yapılan derin su balıkçılığı nedeniyle ağlara yakalanan bu asık suratlı hayvanların sayısında artış meydana geldi.
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Doğal hayatı koruma kurumları bu hayvanların neslinin tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor.
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Çin’de çok önemli: Beyaz Kaplumbağa Çin kültüründe önemli bir yeri olan beyaz kaplumbağalar, kreme çalan pembe renkleri ve yumuşak dokularıyla dikkat çekiyor...
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Karıncayla besleniyor: Pangolin Toprak ya da ağaç üzerinde yaşıyorlar. Karınca ve termitlerle besleniyor. Tehlike anında ise yuvarlak
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Tüysüz kedi: Sphynx Dünyada bilinen tüysüz üç kedi ırkından biri. Doğduklarında kısada olsa tüm vücutları tüylerle kaplıdır ancak büyüdükçe tamamen tüysüz kalırlar.