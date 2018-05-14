Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısını arttırdı! Dünya sıralamasındaki yerine çok şaşıracaksınız…
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2018 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Hatta bu rakamlarla Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri sizi çok şaşırtacak… Sizin için Türkiye’nin en güzel 10 Mavi Bayraklı plajını listeledik. İşte detaylar…
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2018 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Hatta bu rakamlarla Türkiye’nin dünya sıralamasındaki yeri sizi çok şaşırtacak… Sizin için Türkiye’nin en güzel 10 Mavi Bayraklı plajını listeledik. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, TÜRÇEV, otellerin web siteleri
Hürriyet Seyahat
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Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda Dünyada 49 ülkede uygulanıyor.
Hürriyet Seyahat
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Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2018 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan diğer tüm ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marina sayılarını 24 Mayıs’ta açıklayacağını bildirdi.
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Buna göre Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Türkiye’nin arkasından dördüncü sırada Fransa ve ardından beşinci sırada İtalya yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Mavi Bayraklı plajlar önemli kriterlere sahip. Sezon içerisinde 15 gün arayla deniz suyu analizleri yapılmakta. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulmakta, su sporları ile yüzme alanı ayrılmakta, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlıyor.
Hürriyet Seyahat
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Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda yenileniyor. Bu yılki ana vurgu ise ‘sürdürülebilirlik programı’ oldu.
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İŞTE TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 10 MAVİ BAYRAKLI PLAJI
Hürriyet Seyahat
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KUMBURNU HALK PLAJI / MUĞLA Türkiye’nin yurt dışında turizm tanıtım yüzü olarak sıkça kullanılan plaj 2005’ten beri her yıl ‘Mavi Bayrak’ alıyor. Ölüdeniz’in sakin sularına sahip Kumburnu 50 metre uzunluğa sahip. Konaklama, restoran ve ulaşım açısından zengin imkânlar var.
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HILLSIDE BEACH CLUB / MUĞLA Tesise ait olan mavi bayraklı plaj çam ağaçlarıyla çevrili Kalemya Koyu’ndaki muhteşem bir doğada yer alıyor.
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Sadece otelde konaklayan kişilerin kullanabildiği turkuaz renkli sulara sahip plajın 330 metre uzunluğu ve 13 metre genişliği var.
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PAPARAZZİ BEACH CLUB / İZMİR 11 kez ‘Mavi Bayrak’ kazanan plaj Aya Yorgi Koyu’nda yer alıyor. 125 metre uzunluğu olan Paparazzi beach club konseptiyle eğlence ve iyi bir tatil vaat ediyor. Sahildeki su kemerleri de görsel zenginlik katıyor.
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D- HOTEL MARİS BAY / MUĞLA 150 metre uzunluğundaki plaj son 10 yıldır üst üste ‘Mavi Bayrak’ alıyor.
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Tesise ait olan ‘The Bay Plajı’nda alakart konseptteki Nusr-Et, Bellariva ve Ruia olmak üzere üç restoran hizmet veriyor. Engelliler için sahilde rampa ve WC de var.
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KONYAALTI HALK PLAJLARI / ANTALYA Antalya’nın neredeyse şehirden başlayıp Beydağları gölgelerine uzanan Konyaaltı Plajı, Türkiye’de pek rastlanmayan şehir plajlarından ve uzunluğu tam 4500 metre.
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1,2,3,4,5 ve 6 numaralı olarak isimlendirilen plajların toplam uzunluğu 4500 metre.
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KLEOPATRA BATI HALK PLAJI / ANTALYA Damlataş Mağarası’nın önündeki kıyıda bulunan 200 metre uzunluğa sahip plaj 1999’dan beri sadece bir kere ‘Mavi Bayrak’ almadı.
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Berrak suyu, ince kumu ve Mısır kraliçesi Kleopatra ile Roma İmparatoru Antonius’un burada yüzmüş olmasıyla ünlü.
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SHERATON ÇEŞME / İZMİR Beş yıldızlı Sheraton otelinin bünyesindeki plaj mavi bayrağın dışında ulusal ve uluslararası bazda Green Key ve ISO 9001 sertifikalarına da sahip.
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Şehir merkezine beş dakika uzaklıktaki plaj 110 metre uzunluğa ve 50 metre genişliğe sahip.
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ORTUNÇ / BALIKESİR Yemyeşil ağaçlarla çevrili Ortunç Otel’e ait olan plaj 1997’den beri bir yıl hariç ‘Mavi Bayrak’ alıyor.
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Çimen kaplı 120 metre uzunluğundaki plaj buz gibi serin suyuyla sıcaktan bunalanlara ilaç gibi geliyor. Koy aynı zamanda rüzgarlara karşı da korunaklı.
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ÇAYIRALTI HALK PLAJI / MUĞLA Gümüşlük’teki 115 metre uzunluğundaki plaj 2011’den beri ‘Mavi Bayrak’ alıyor. Arkeolojik sit alanının içerisinde yer alan Çayıraltı, ücretsiz olması, ince kumlu sahili ve etrafındaki rengârenk çiçeklerle öne çıkıyor.
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DERYA BEACH / ANTALYA Likya medeniyetinin mirasına sahip Kaş ilçesindeki plaj, Derya Beach isimli işletmeye ait ve tesiste konaklamasanız da ücreti karşılığında plajı kullanabiliyorsunuz.
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Kuytu konumuyla dalgalara karşı korunaklı plajda gün boyu yemek ve kokteyl servisi yapılıyor.