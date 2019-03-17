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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatSu için bir masal diyarında yürüdük
Seyahat

Su için bir masal diyarında yürüdük

Dünya Su Günü (22 Mart) öncesi, coğrafya ve keşif dergisi Atlas ile Türkiye’nin sayılı subasar ormanlarından birini barındıran Kıyıköy’e doğru yola çıktık. İğneada’ya vardığımızda, kendimi İstanbul’a iki buçuk saat uzaklıkta bir masal dünyasında buldum.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
SON GÜNCELLEME
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Dünya Su Günü (22 Mart) öncesi, coğrafya ve keşif dergisi Atlas ile Türkiye’nin sayılı subasar ormanlarından birini barındıran Kıyıköy’e doğru yola çıktık. İğneada’ya vardığımızda, kendimi İstanbul’a iki buçuk saat uzaklıkta bir masal dünyasında buldum.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Bir cumartesi sabahı doğaseverler, yürüyüşçüler ve gazetecilerden oluşan grupla Vize’nin Balkaya Köyü’nde buluştuk.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Amacımız hem doğa yürüyüşü yapmak hem de Türkiye’nin giderek azalan ve kirlenen su kaynaklarına dikkat çekmekti.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Kıyıköy’deki iki büyük derenin, Yenesu ve Kazan derelerinin kıyıları boyunca yürüyecektik.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Orman içinde yaklaşık sekiz kilometrelik, hafif inişli-çıkışlı ancak genelde çok zor olmayan bir parkur olacaktı.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Yürüyüşe Aksicim’den başladık. Bir akarsu boyunca yürüyünce sadece ormanı, ağaçları, çimenleri değil, billur gibi akan temiz suyu da görüyor ve huzur veren sesiyle içinizi yıkayabiliyorsunuz.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Deneyimi, diğer doğa yürüyüşlerinden farklı kılan bu oluyor. Aynı parkurda yürümek isteyenlere tavsiyem, mutlaka çamura ve suya dayanıklı bir yürüyüş ayakkabısı ile yola çıkmaları.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Dere kıyısında yürüdüğünüz için zaman zaman yoğun bir çamur deryasıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Şikâyet gibi düşünülmesin, karşılaştığınız doğa manzaralarının büyüsü, her şeyi unutturuyor.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Yürüyüş sırasında Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalçın, bir yandan da iklim değişikliğinin etkilerinden bahsediyor:

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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İklim değişikliği ile gelen kuraklık sorunu su kaynaklarını tehdit ediyor. Düzensiz yapılaşma, aşırı nüfus artışı, sera gazlarındaki artış dünyayı daha ‘susuz’ bir yer haline getiriyor.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Araştırmalar 2040’ta su sıkıntısı çekmesi muhtemel 33 ülke arasında Türkiye’yi 27’nci sıraya yerleştiriyor.”

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Bunları duyunca, akıp giden suya başka bir gözle bakmaya başlıyor insan.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Yaklaşık iki saat süren yürüyüşümüz, köyün toprakları içinde kıvrıla kıvrıla ilerleyen dereleri takip ettiğimizden başlangıç noktasına yakın bir yerde, Balkaya Köyü’nde bitiyor.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Ekibin bir bölümü yakınlardaki Yenesu Mağarası’nı görmeye gidiyor.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Mağara, Balkaya Köyü’nün iki km. doğusundaki Kazandere’nin sağ kenarında yer alıyor.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Dere yatağından beş metre yukarıda bulunan mağaranın toplam uzunluğu 1620 metre. İçinde çok sayıda damlataş havuzu yer alıyor.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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İstanbul’a sadece iki buçuk saat uzaklıkta, Karadeniz kıyısındaki Kıyıköy’ün Balkaya Köyü bölgesinde, muhteşem manzaraların eşliğinde doğa yürüyüşü yapılabilecek böyle bir yer olduğunu ben çok geç keşfettim, siz geç kalmayın derim.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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Giderken yanınızda bir rehber olmasına da önem verin.

İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani
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İpek YEZDANİ /iyezdani@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İpek Yezdani

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