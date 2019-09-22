Mütevazı güzellik Botan Vadisi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siirt, hem 12 bin 500 yıllık bir tarihe hem de Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden Botan Vadisi’ne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar sınırları içindeki güzellikleri ‘mütevazi’ biçimde sergiliyordu. Ancak, Botan Vadisi’nin geçen ay resmen ‘Milli Park’ edilmesi bu durumu değiştirebilir. Turist akını başlamadan, işte Siirt ve Botan Vadisi’yle ilgili bilmeniz gerekenler.
Siirt, hem 12 bin 500 yıllık bir tarihe hem de Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden Botan Vadisi’ne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar sınırları içindeki güzellikleri ‘mütevazi’ biçimde sergiliyordu. Ancak, Botan Vadisi’nin geçen ay resmen ‘Milli Park’ edilmesi bu durumu değiştirebilir. Turist akını başlamadan, işte Siirt ve Botan Vadisi’yle ilgili bilmeniz gerekenler.
Bazı kaynaklar, ismin birkaç tepe üzerinde kurulmasından dolayı ‘üç yer’ anlamına gelen ‘Seert’ten geldiğini söylüyor. Romantik aşk hikayesi versiyonuna göreyse oymak beylerinden birinin güzel kızı, Ali isminde bir çobana aşık olur.
Daha sonra olayın olduğu bölgeye ‘Seğirt’ denir. Zamanla bu isim Siirt’e dönüşür. Bugünün Siirt’inden geçmişe yolculuğu, özel bir harçla yapılan kentin simgesi Cas evleri ve Sabat olarak adlandırılan geçitlerle yapabilirsiniz...
Kentin diğer simgesi Ulu Camii. Çinili Minare olarak da geçen ve 1129 yılında Sultan Mugiziddün Mahmut tarafından yaptırılan camide Selçuklu mimarisinin etkilerini görmek mümkün. Caminin minberi Ankara’daki Etnografya Müzesi’nde sergileniyor.
Dört mevsim uygun rotalar Siirt’in, sınırları içindeki Botan Vadisi, geçen ay resmen ‘Milli Park’ ilan edildi. Dicle’nin bir kolu olan Botan Nehri’nin oluşturduğu ve güzelliği ile büyüleyen Botan Vadisi, Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden biri.
İpekyolu üzerinde olması sebebiyle günümüze kadar birçok uygarlık iz bırakmış. Yamaç paraşütü yapılan dört noktası, yedi yürüyüş ve üç dağ bisikleti rotası ile doğaseverler için de cennet gibi. Vadinin basit, orta ve ileri seviye zorluk dereceli yürüyüş rotaları ziyarete dört mevsim uygun.
Köylerin içinden geçen rotalar durup dinlenmek veya alışveriş yapmak için de çok uygun. Ev yapımı tandır ekmeği, tüm yorgunluğa değecek kadar lezzetli. Tillo ilçesinde yer alan Kaletül Üstad Tepesi’ndeki cam seyirden eşsiz güzellikteki Botan Vadisi manzarası sizi büyüleyecek.
Delikli Taş’ın manzarası Botan Vadisi ve altından geçen Botan Çayı’na tepeden bakan doğal güzellik Delikli Taş, eşsiz bir köprü görümüne sahip. Manzara o kadar güzel ki, insan buranın turizme geç kazandırılmasına üzülüyor.
Yerde ufak çakıl taşları olduğu için zemin kaygan ve dikkat edilmezse hayati tehlike taşıyor. Delikli Taş’ın ilerisinde milattan önceki devirlerden kalma, kireç taşlarının oyulması ile oluşmuş bir mağara bulunuyor. Mağaranın yanında bulunan dik kayaya ise ‘Atlama taşı’ deniyor.
Ruhani bir ilçe: Tillo Siirt’in önemli yerlerinden biri, ‘Evliyalar diyarı’ olarak da tanınan Tillo ilçesi. Adı, Süryanice’de ‘Yüksek Ruhlar’ anlamına geliyor. İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri gibi ilim adamlarının burada yaşamış olması Tillo’yu kültür açısından önemli kılıyor.
İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin vefatı üzerine ‘Hocamın baş ucuna doğmayan güneşi neyleyim?’ diyerek yaptırdığı türbe, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edildi. Kurulan düzenekle ekinoks günlerinde müthiş ışık olayıına sahne olan türbe ziyaretçi akınına uğruyor.